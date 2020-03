Es sind die wenigsten Menschen, die das Glück und Talent haben sowie den nötigen Fleiß aufbringen, in ihrer Sportart an einer Weltmeisterschaft teilnehmen zu können. Nils Fabinger ist so ein Mensch. Der 17-jährige Florettfechter – Pardon, seit vergangenem Dienstag ist er der 18-jährige Florettfechter – vom Fechtclub Moers macht seit einigen Jahren schon durch Topleistungen auf sich aufmerksam. Zuletzt war er, wie berichtet, der beste Deutsche bei der U20-Europameisterschaft im kroatischen Porec. Die ging dort vom 27. Februar bis 2. März über die Bühne.

Nur einen Monat davor, am 1. und 2. Februar, wurde der Moerser Sechster beim U20-Weltcup im polnischen Leszno, Mitte Januar schließlich Siebter bei der Challenge Licciardi im südfranzösischen Aix-en-Provence.

Und auch wenn er am dritten Februarwochenende beim World Cup im spanischen Sabadell, nahe Barcelona, nicht seine besten Leistungen abrufen konnte, war die Richtung klar vorgegeben: Ab Freitag, 3. April, stand die U20-Weltmeisterschaft in Salt Lake City, im US-amerikanischen Bundesstaat Utah auf dem Programm. Doch nach Barcelona ist nun alles anders auf der Welt. Da erreichte das Corona-Virus, das im Dezember 2019 vom chinesischen Wuhan aus seine gefährliche Reise angetreten hatte, die restliche Welt.

Moerser Nils Fabinger ist Zweiter der U20-Nominierungsrangliste

Nils Fabinger ist nach wie vor Zweiter der deutschen U20-Nominierungsrangliste für Europa- und Weltmeisterschaften. Er belegt außerdem den dritten Platz der U20-Rangliste und obendrein bereits schon als 17-Jähriger auch den 19. Platz der deutschen Rangliste der Senioren. Die wird immerhin von Benjamin Kleibrink angeführt, als Olympiasieger von Peking 2008 ein Routinier und Könner mit Moerser Vergangenheit. Doch von diesen Platzierungen kann sich der Moerser momentan nichts kaufen. Nils Fabinger war zwar im vergangenen Jahr schon bei der Junioren-WM dabei. Landete im polnischen Torun als gerade 17-Jähriger auf dem 112. Platz. In diesem Jahr konnte er sich schon wegen der Erfahrung aus 2019 für Salt Lake City etwas mehr ausgerechnet.

Doch all die Erfolge, die Punkte-Sammelei für die Ranglisten, dass unermüdliche Training, das Überwinden von Leistungsdellen, die Motivation sowie der Ehrgeiz reichten am Ende in diesem Jahr nicht aus. Auch die U20-Weltmeisterschaft ist abgesagt.

Wie kann sich ein gerade 18-Jähriger nun weiter motivieren? Wie verdaut er die Absage von einem dieser Höhepunkte seines noch jungen Sportlerlebens. Den wollte Nils Fabinger unbedingt erleben, obgleich er sich so ganz nebenbei auch noch auf seine Abiturprüfungen vorbereitet hatte? Und auf seinen Führerschein. Allerdings würden auch in Sachen Abi und Fahrschule momentan nicht wirklich viel laufen, versichert er. Die Vorbereitungen und Absprachen darauf waren aber natürlich schon weit gediegen, zum Großteil sogar bereits abgeschlossen.

Nils Fabinger vom FC Moers wäre gerne in Salt Lake City gestartet. Foto: FC Moers

„Ich habe alles dafür gegeben, bei der WM starten zu können“, sagt der Moerser, der sein Abitur am Rheinberger Gymnasium machen wird. „Die Befreiung von der Schule war geregelt, die Fahrstunden für den Führerschein entsprechend verlegt“, spricht der Florettfechter das Umfeld und die Logistik außerhalb des Sports an.

„Ich habe viel Energie reingesteckt, mit einem großen Zeitaufwand und jeder Menge Organisation. Ich habe mich sehr lange darauf vorbereitet“, blickt der Moerser dann auch auf den sportlichen Aspekt. „Die Absage ist schon schlimm“, macht er aus seiner Enttäuschung darüber schließlich auch keinen Hehl. Den Stoff für die Schule hätte er nachholen müssen.

Eine Hälfte der schulischen Intensivwoche hätte er gefehlt. Denn die Planungen waren immerhin so, dass die deutsche U20-Florett-Nationalmannschaft eine Woche in Salt Lake City gewesen wäre.

Dort, wo 2002 noch die olympischen Winterspiele ausgetragen worden sind, wurde zum jetzigen Zeitpunkt die Weltmeisterschaft aber lediglich um fünf Wochen verschoben. „Ich glaube aber nicht, dass es danach klappen wird“, schätzt Fabinger die Lage wohl richtig ein. Er muss nun die Entbehrungen für den Sport, den Einsatz und Trainingsfleiß abhaken. Nils Fabinger kämpft an der Weltspitze mit, reicht dort heran, und muss – natürlich wie alle anderen qualifizierten Fechter – zu Hause bleiben.

Nun schmeißt er jetzt nicht sein Florett in die Ecke. Er will wieder angreifen, hat die Europameisterschaft 2021 fest im Blick, will dort „gute Ergebnisse machen, damit es weiter nach oben geht“, zeigt er sich schon wieder kämpferisch. Die U20-Wettbewerbe hat er im Blick. Auch die internationalen. Ob er in Zukunft denn auch mal bei den olympischen Spielen antreten will? „Das möchte jeder, aber das ist noch viel schwieriger.“ Motivation hätte der Moerser genügend. Möglicherweise auch das Talent dazu.

Moerser Nils Fabinger vermisst die Turniere und das Training

Momentan vermisst Fabinger aber die Turniere, das Training, die Maßnahmen vom Bundesstützpunkt, seine Freunde und Konkurrenten aus Dresden, Bonn und Tauberbischofsheim.

„Wir sehen uns sonst immer mal wieder“, denkt er etwas wehmütig an die Lehrgänge und Wettkämpfe auch im Nationalkader. „Wir sind eine eingeschworene Gruppe von sechs Leuten, in der jeder dem anderen den Erfolg gönnt.“

Doch das liegt alles erst einmal auf Eis. Gemeint sind die zu erwarten gewesenen Erfolge. Nicht die Freundschaften mit denjenigen, die es zum Teil auch geschafft hatten, sich für eine Weltmeisterschaft zu qualifizieren – und nun ebenfalls ausgebremst worden sind.

>>>MARKUS TENBERGEN, VORSITZENDER VOM FC MOERS:>>>“DAS IST WIRKLICH SEHR TRAURIG“

Markus Tenbergen, der 1. Vorsitzende vom Fechtclub Moers, kann sehr wohl nachvollziehen, wie Nils Fabinger derzeit zumute ist, wie er sich fühlt.

„Wir hatten zuletzt 2017 mit Johanna Feron, davor 2008 und 2009 mit Natasha Gollan, 2008 mit Johanna Fenger und im vergangenen Jahr mit Pia Ueltgesforth, die aber seit dem Sommer 2018 für den FC Tauberbischofsheim startet, einige WM-Teilnehmerinnen. 2019 schaffte es schließlich Nils Fabinger, sich für die U20-WM zu qualifizieren. Und in diesem Jahr gelang ihm tatsächlich das Kunststück, erneut die Quali zu schaffen. Und nun kommt die Absage. Das ist wirklich sehr traurig. Vor allem bei dem enormen Trainingsaufwand, den Nils betrieben hat. Es war für ihn natürlich der Saisonhöhepunkt. Genau wie für den FC Moers. Es ist immer ein Riesenerfolg für uns, wenn wir Fechter in internationale Turniere platzieren können. Gleichzeitig kann ich die Entscheidung des internationalen Verbands völlig verstehen.“