39. Moerser Hallen-Stadtpokal: Alter Modus, aber neue Regeln

Seit 38 Jahren ist er Kult, der Moerser Hallenfußball-Stadtpokal. Im Vorfeld gab es aber bereits einige Aufregung. Denn der FC Meerfeld und der SV Schwafheim werden bei der am Wochenende stattfindenden 39. Auflage erstmals nicht teilnehmen (wir berichteten). Die Neuerungen, die schon im vergangenen Jahr eingeführt wurden, in dem nach Futsal-Regeln gespielt wird, behagt den Vorständen beider Klubs nicht. Und auch nicht, dass mit dem Titelverteidiger International Futsal Moers sowie Niederrhein Soccer Moers zwei Mannschaften im Teilnehmerfeld antreten, die sich auf Futsal spezialisiert haben. Deshalb verzichten beide Vereine, weil sie sich im Nachteil gegenüber diesen Futsal-Teams fühlen. Trotz intensiver Bemühungen bei den Vorbesprechungen waren beide Klubs nicht zu bewegen, ihren Standpunkt noch einmal zu überdenken. Die anderen zehn Klubs der jetzt zwölf vorhandenen Vereine in Moers waren sich aber einig, dort anzutreten.

Vier Spieler plus Torwart

Doch das dürfte der Spannung keinen Abbruch erteilen. Denn immerhin müssen auch weiterhin Tore erzielt werden, um am Ende den Stadtpokalsieger zu küren. Denn es stehen tatsächlich auch zwei Tore auf dem Parkett, es steht jeweils ein Torhüter darin und vier Spieler sind auf Feld. Wir sprechen also weiter von Fußball. Nachdem es im vergangenen Jahr einen veränderten Spielplan gab, sind die Verantwortlichen wieder zum alten System der 37 Jahre zuvor zurückgekehrt. Es wird wieder in zwei Fünfer-Gruppen gespielt, danach gibt es zwei Halbfinalspiele und die Platzierungsbegegnungen.

Ausrichter des am Samstag und Sonntag stattfindenden Events im Enni-Sportpark Rheinkamp, ist in diesem Jahr der SV Scherpenberg. Und, wie schon oben erwähnt, wird das Turnier nach den vorgeschriebenen Hallen-Regeln des DFB gespielt. So wird es keine Banden mehr geben und es wird mit dem sprungreduzierten Hallenfußball gespielt. Zudem kommen noch weitere Regeländerungen, über die der Kreisfußball-Ausschuss (KFA) die Besucher mit Flyern an beiden Tagen informieren wird.

Enni-Sportpark platzt aus allen Nähten

Der Stadtpokal, der seit 38 Jahren die Zuschauer elektrisiert, wird dafür sorgen, dass der Enni-Sportpark in Rheinkamp wohl wieder aus allen Nähten platzen wird. In den fast vier Jahrzehnten gab es zahllose spannende Partien, die aufgrund der Lokalderbys auch viele Emotionen mit sich brachten. Es gab strahlende Sieger, aber auch unglückliche Verlierer. Meist waren sie es, wenn sie im Finale nach einem Neunmeterschießen verloren hatten. Und davon gab es reichlich in der Geschichte dieses Wettbewerbes.

Die Vorjahressieger: International Futsal Moers. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Nach dem VfL Repelen zwischen 1983 und 1985 gelang dem SV Scherpenberg erst als zweiter Verein ebenfalls ein Hattrick. 2016, 2017 und 2018 gewann der Landesligist dreimal in hochspannenden Endspielen gegen den FC Meerfeld. Zunächst besiegte er ihn 2016 mit 8:7. Bei diesem Endstand vor zwei Jahren hätte man der Meinung sein können, das Ergebnis wäre als Neunmeterschießen zustande gekommen. Aber es war das Ergebnis nach der normalen Spielzeit. Und auch 2017 war es spannend. Dieses Mal musste wirklich ein Neunmeterschießen her. Am Ende hatte auch der SVS hier mit 10:8 die Nase vorne. Genauso wie Anfang 2018, als sie den SV Schwafheim mit 4:2 besiegten und sich so den Titel 2017 sicherten. Titelverteidiger ist aber International Futsal Moers. Das damals erstmals teilnehmende Team siegte im Endspiel mit 3:1 über den VfL Repelen.

In diesem Jahr geht es somit auch um den Titel 2019. Denn die Weihnachtsfeiertage und Silvester sowie Neujahr fallen nicht an einem Wochenende. So können die Entscheidungen noch in diesem Jahr fallen. Am 29. Dezember wird der „Pott“ an den Sieger für 2019 vergeben. In den nächsten Jahren wird das anders sein. Da werden die Stadtpokalsieger aufgrund der Lage der Feiertage immer erst im Januar entschieden. So findet also der Stadtpokal für 2020 erst am 2. und 3. Januar 2021 statt.

Interessante Gruppen

Die Auslosung hat doch sehr unterschiedliche Gruppen zustande gebracht. Besonders interessant dürfte es in Gruppe A zu sehen sein, wer sich von den beiden Futsal-Clubs durchsetzen wird. Das direkte Duell steigt direkt am Samstag. Favorit ist sicherlich Bezirksligist VfL Repelen. „Ich bin zwar nicht so ein großer Freund des Hallenfußballs. Aber wenn ich dabei bin, möchte ich am liebsten auch gewinnen. Zumal ich noch nie den Stadtpokal gewonnen habe“, wird Weyen auch mit seiner ersten Garnitur antreten. „Es ist schade, das Schwafheim und Meerfeld nicht dabei sind. Für uns Fußballer ist es schon schwieriger, wenn richtige Futsal-Mannschaften teilnehmen.“

Neben dem VfL ist aber auch dem A-Liga-Tabellenzweiten MSV Moers einiges zuzutrauen. Schließlich gehört auch noch A-Ligist TV Asberg der Gruppe A an.

Scherpenberger Dominanz

Die Gruppe B hat mit dem ausrichtenden SV Scherpenberg einen glasklaren Favoriten. Die Scherpenberger – abgesehen vom vergangenen Turnier – waren in den letzten Jahren immer das dominierende Team des Turniers. Deniz Günes wird den SVS in Rheinkamp coachen: „Ralf Gemmer ist ja ab Januar unser neuer Trainer. Er wird zwar da sein, aber ich betreue das Team.“ Und er sagt weiter: „Gerade weil wir Gastgeber sind, wollen wir das Turnier auch gewinnen und nicht mit der B-Besetzung oder gar zweiten Mannschaft antreten. Ich finde es auch sehr schade, dass der SVS und der FCM nicht antreten. Vielleicht kann man in Zukunft zwei Hallenstadtpokale ausspielen.“

Moers und Region Drei Euro Eintritt Der SV Scherpenberg hat alles glänzend vorbereitet. Abteilungsleiter Dominik Wessels zeigt sich mehr als zufrieden: „Wir haben uns bestens vorbereitet. Wichtig ist natürlich, dass alles bestens läuft und vor allem das es sportlich fair zugeht.“ Die Eintrittspreise bleiben mit drei Euro stabil. Allerdings waren die Vereine einstimmig dafür, dass dieser Preis für Erwachsene ab 16 Jahre sowie für Rentner und Frauen gelten soll.

Bezirksligist GSV Moers, der nicht seine erste Garnitur entsendet, gehört genau so wie die beiden B-Ligisten TV Kapellen und Rot-Weiß Moers sowie C-Ligist SC Rheinkamp dieser zweiten Vorrundengruppe an. Dabei haben sowohl die Rot-Weißen als auch der TVK noch nie den Hallenstadtpokal in die Höhe stemmen dürfen.

Eingespieltes Team

Der SV Scherpenberg hat alles glänzend vorbereitet. So zeigt sich auch Abteilungsleiter Dominik Wessels, der die Fäden der Organisation in der Hand hält, mehr als zufrieden: „Wir haben uns bestens vorbereitet. Wichtig ist für uns als Ausrichter natürlich, dass alles bestens läuft und vor allem das es sportlich fair zugeht.“ So kann sich Wessels auf eine eifrige Helferschar verlassen. „Unsere Crew ist eingespielt. Das wird schon alles klappen.“

Jubel und Trauer nah beieinander: International Futsal Moers (schwarze Trikots) freut sich, die Spieler vom VfL Repelen (rot) sind niedergeschlagen. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / ffs

Am Samstag um 13 Uhr geht es mit dem Auftaktspiel zwischen dem TV Asberg und International Futsal Moers los. Tag eins wird mit der Partie des GSV Moers gegen Rot-Weiß Moers um 17.11 Uhr abgeschlossen. Die Vorrunde wird am Sonntag ab 12 Uhr mit der Begegnung des MSV Moers gegen Niederrhein Soccer fortgesetzt. Die jeweils beiden Gruppenersten bestreiten um 14.20 Uhr und 14.37 Uhr die beiden Halbfinalspiele. Ab 14.54 Uhr stehen dann die Platzierungsspiele auf dem Programm. Das Endspiel wird um 16.45 Uhr angepfiffen.

Neben den spannenden Spielen auf dem Parkett, wird es aber auch wieder im Foyer und auf der Tribüne des Sportparks hoch hergehen. Da wird es viele Gespräche geben, die bisherige Saison wird in den Diskussionen wohl im Mittelpunkt stehen. Denn neben den Trainern, Betreuern, Verantwortlichen und Spieler der zehn beteiligten Moerser Vereine, waren unter den Zuschauern auch immer eine stattliche Anzahl von Trainern aus anderen Städten.