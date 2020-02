Moerser Florettfechter Nils Fabinger kann für WM planen

Geht alles nach den Regularien, startet Florettfechter Nils Fabinger vom Fechtclub Moers am 3. April bei der U20-Weltmeisterschaft in Salt Lake City. Auch wenn der erst 17-Jährige am Wochenende beim World Cup in Barcelona, genauer in Sabadell, nicht seine Topleistungen abrufen konnte, belegt er weiterhin den dritten Platz der deutschen U20-Rangliste.

Denn vorbeiziehen konnte von den deutschen Teilnehmern in der katalonischen Stadt auch niemand an dem Moerser. Zwar sind die Verfolger etwas dichter vorgerückt, aber Fabinger bleibt Dritter der Rangliste und momentan Zweiter der U20-Nominierungsliste. Das sollte reichen.

Verein geht von Teilnahme aus

„Wir gehen davon aus, dass Nils von Bundestrainer Richard Junghans berücksichtigt wird, wenn der Kader für die Weltmeisterschaft bekannt gemacht wird“, so Markus Tenbergen, 1. Vorsitzender beim FC Moers. Von 143 Teilnehmern in Barcelona landete Fabinger nach durchwachsener Leistung auf dem 79. Platz. Nathan Wriedt, Vierter der deutschen Rangliste wurde 76., Arwen Borowiak, Ranglisten-Zweiter – beide vom FC Tauberbischofsheim – landete auf dem 73. Rang.

Sowohl FCM-Cheftrainer Matthias Block als auch Tenbergen und Nils Fabinger selbst wissen, dass bei dem jungen Talent noch jede Menge Luft nach oben ist. Da bietet sich eine WM doch gerade an, sein gesamtes Können zu zeigen.