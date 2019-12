Moerser Fechter Jan Wohlgemuth ist Landesmeister – in Bremen

Die Adventszeit nutzte jetzt der Fechtclub Moers, um gleich auf vier Turnieren Präsenz zu zeigen – und zu glänzen. In ganz Deutschland und gegen zum Teil erstklassige, internationale Konkurrenz.

Für den weiblichen Nachwuchs war der Kampf um das „Goldene Florett“ in der alteingesessenen Fechthochburg Tauberbischofsheim das hochkarätigste Turnier. Bei diesem U17-Wettbewerb trafen die jungen Moerserinnen auf mehr als 170 Konkurrentinnen aus ganz Europa. Doch frei nach dem Motto „Bangemachen gilt nicht“ wurde in „Tauber“ schnell klar, dass beispielsweise Renee Oymann zurück ist auf dem Weg zu alter Stärke. Dazu kam, dass das Moerser Quartett Nicole Hartfelder, Viviana Polotzek, Sophia Meissner sowie Vivian Marie Hendler sich als jüngste Teilnehmerinnen des Turniers mehr als beachtlich geschlagen hatten.

Platz vier der deutschen Rangliste

Oymann, als 15-Jährige eine der Jüngeren im Wettbewerb, kämpfte prima in Tauberbischofsheim, wurde am Ende Elfte. Satte 24 Punkte gab es dafür auf der deutschen und der Nominierungsrangliste. National steht Renee Oymann nun auf Platz drei, weil die Weinheimerin Marie Höfler beim „Goldenen Florett“ 24. wurde und nur 12 Punkte einsammelte.

Auf der Nominierungsrangliste hat Höfler als Dritte nun noch einen Punkt Vorsprung vor der neuen Vierten aus Moers. Diese Rangliste räumt die Möglichkeit der Teilnehme an der U17-Europameisterschaft im nächste Jahr ein. Und für diese Rangliste werden zehn internationale Turniere berücksichtigt, wie die World Championships im polnischen Torun, die European Championships im kroatischen Porec, aber auch die beiden Sparkassen-Cups – U17 und U20 – in Moers.

Markus Tenbergen, der 1. Vorsitzende vom FC Moers, jubelte am Ende aber auch noch über die Platzierungen der vier ganz jungen Fechterinnen, die unter die besten 64, beziehungsweise 128 kamen: „Alle haben in Tauberbischofsheim ihre Sache wirklich super gemacht.“

Die U17-Herren vom FC Moers konnten sich in Halle an der Saale beim internationalen Händel-Cup nicht so hoch platzieren. Allerdings mischten dort auch insgesamt 2006 Fechter mit. So muss der 103. Platz von Simon Polotzek dann entsprechend eingeordnet werden, zumal er als 13-Jähriger noch einige Jahre in der U17 antreten kann. Die zwei Punkte aus Halle bringen ihn in der U17-Nominierungsrangliste auf den 26. und in der deutschen U17-Rangliste auf den 25. Platz. Dort ist er aber mit Abstand der Jüngste unter den Top 40.

Ein Siegerfoto mit dem Nikolaus

Auf dem Duisburger Nikolausturnier ging es nicht um Ranglistenpunkte, sondern um ein Siegerfoto mit dem Nikolaus. Trotzdem waren die jüngsten Moerser Fechterinnen und Fechter ehrgeizig und erfolgreich. Maximilian Jobst gewann bei den U17-Jungs, Lena Kosin holte bei den U13-Mädels die Silbermedaille, ihre Vereinskameradin Franziska Schomaker Bronze.

In der weiblichen U11 tummelten sich nur Moerserinnen auf dem Podest: Gold für Evelina Latypova, Silber für Teresa Abendroth und Bronze teilten sich Katharina Hildebrandt und Fiona Westerhoff. Alva Reindl wurde Fünfte und Viktoria Schomaker Sechste. Bei den Jungs dieser Altersklasse holte Niklas Pagenkopf noch Silber und Linus Kleffmann Bronze.

In der U13 erkämpfte schließlich Jan Lasse Klitzing Bronze für Moers.

In der männlichen U15 gewann Henrik Barby Silber, und je eine Bronzemedaille sicherten sich Maximilian Jobst und Laureano Mehner.

Keine Chance für die Gegner

Bei den offenen Bremer Landesmeisterschaften hatte der Moerser Jan Wohlgemuth (U13) seinen Titel aus dem vergangenen Jahr zu verteidigen. Nachdem er den Bremer Zimin Wang deutlich mit 10:4 und anschließend den Wiesbadener Simon Taapken besiegt hatte, traf er auf im Finale auf Alexander Mente aus Winsen. Der hatte beim 10:2-Sieg des Moersers keine Chance.

Jan Wohlgemuth sicherte sich damit erneut den Landesmeistertitel.

>>>MOERSER PLATZIERUNGEN AUF DEN TURNIEREN

In Halle an der Saale

103. Simon Polotzek, 144. Alexander Hilbrandt, 147. Emmanuel Hagene.

In Duisburg

wU15: 5. Svenja Kosin

wU13: 2. Lena Kosin, 3. Franziska Schomaker, 5. Lena Gutzke

wU11: 1. Evelina Latypova, 2. Teresa Abendroth, 3. Katharina Hildebrandt, 3. Fiona Westerhoff, 5. Alva Reindl, 6. Viktoria Schomaker.

mU17: 1. Maximilian Jobst, 7. Jonah Schröder

mU13: 7. Justus Kleffmann

mU11: 5. Philipp Dörpinghaus, 6. Maximilian Schorn, 8. Lukas Schneider, 9. Erik Thiemel.

In Tauberbischofsheim

11. Rene Oymann, 54. Nicole Hartfelder, 59. Viviana Polotzek, 66. Emily Klockhaus, 109. Celine Pachmann, 114. Sophia Meissner, 121. Vivian Marie Hendler, 131. Eva Engler, 137. Rabea Peters, 149. Amelie Wetzling, 170. Svenja Kosin.

In Bremen

1. Jan Wohlgemuth