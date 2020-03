Die Qualifikation zu den Sommer-Paralympics von Dienstag, 25. August, bis Sonntag, 6. September, in Tokio hatte auch noch der Moerser David Behre fest im Blick. Dafür sollte er eigentlich vom 5. bis 25. März im südafrikanischen Trainingslager sein. Da hätte er zwar den Auftakt der paralympischen Leichtathletik-Saison am zweiten März-Wochenende mit dem Grand-Prix in Dubai verpasst, doch die Planung war ehe eine andere. Der hat allerdings die Corona-Pandemie einen gehörigen Strich durch die Rechnung gemacht.

„Nach zehn Tagen sind wir schon wieder aus dem Trainingslager zurückgekommen“, sagt der 33-jährige beidbeinig Unterschenkel amputierte Weltklassesprinter. „Ich war sportlich gut drauf, doch nach der Einschätzungen des Robert-Koch-Instituts mussten wir dort die Zelte abbrechen.“ Für David Behre wären es die dritten Spiele gewesen. Und höchstwahrscheinlich auch die letzten seiner aktiven Karriere. Er plant derweil sein Leben nach dem Sport. „Doch einmal möchte ich noch dabeisein“, versichert er.

Allerdings plädiert auch der Paralympics-Sieger über 4x100 Meter von Rio de Janeiro die Spiele zu verschieben. Und damit ist er in bester Gesellschaft. Denn auch der Deutsche Behindertensportverband (DBS) hat gestern „einen klaren Appell an das Internationale Paralympische Komitee (IPC) gestellt und die Verschiebung der Paralympischen Spiele gefordert“, so der DBS.

„Jeder Sportler versucht sich gerade individuell fitzuhalten“, sagt Behre. „Für mich ist das im Wald auf Steinen oder Kies mit den Federn alles andere als optimal.“

Außerdem spricht er die Dopingkontrollen an, die derzeit gar nicht vernünftig möglich sind. „Und wenn wir es tatsächlich in vier, fünf Wochen hinbekommen, würden wir mit der Austragung höchstwahrscheinlich eine neue Infektionswelle lostreten.“

Der Sport tritt in den Hintergrund

So plädiert auch er für die Austragung 2022, weil im kommenden Jahr bereits einige kontinentale Meisterschaften und im japanischen Kobe auch die IPC-Weltmeisterschaften terminiert sind. „Wir müssen uns alle an den Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation halten. Da tritt der Sport in den Hintergrund“, so David Behre weiter.

Er würde 2022 noch mal in Angriff nehmen, nach Rücksprache mit den Ärzten, seiner Familie, seiner Freundin – und seinem Körper. „Ich werde im September 34 Jahre alt. Bei den Spielen 2022 wäre ich 36, da muss ich schauen, was noch geht.“ Zehn Trainingseinheiten in der Woche macht auch er nicht mehr. Doch Tragisch wäre es, wenn seine Karriere so enden würde.