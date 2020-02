Moers. Günter Krivec will es wissen: Können die Zweitliga-Volleyballer vom Moerser SC in die 1. Liga aufsteigen und dabei das Moerser Publikum fesseln?

Moerser „Adler“ lassen CV Mitteldeutschland keine Chance

Nicht nur die Verantwortlichen beim Moerser SC haben alle Register für das Spitzenspiel in der 2. Volleyball-Bundesliga gegen Chemie Volley Mitteldeutschland (CVM) gezogen. Auch die Mannschaft um Trainer Hendrik Rieskamp und Kapitän Lukas Schattenberg ließen sich nicht lumpen. Genauso wenig wie die 1050 Zuschauer im Enni-Sportpark-Rheinkamp, die sich mit Sicherheit geärgert hätten, wäre ihnen dieser 3:1 (25:19, 23:25, 25:20, 25:23)-Sieg live durch die Lappen gegangen. MSC-Chef Günter Krivec wollte abklopfen, ob es sich noch einmal lohnen könne, Erstliga-Volleyball in Moers an den Start zu bringen. Die Antwort fiel eindeutig aus: Die Mannschaft will. Das Moerser Publikum auch.

Doch trotz des eindrucksvollen Sieges gegen den Dauer-Erstplatzierten der 2. Liga Nord dürfte es für die viertplatzierten Moerser „Adler“ in dieser Spielzeit schwierig werden, den sportlichen Aufstieg zu schaffen. Doch Krivec visiert dann eben das kommende Jahr an. Arbeit genug haben die Macher bis dahin auf jeden Fall vor der Brust.

Mit der Handinnenfläche bügeln

Doch gegen CV Mitteldeutschland haben schon einmal alle Rädchen ineinandergegriffen. Jeder Spieler vom Moerser SC hätte am Samstagabend problemlos mit der Handinnenfläche die Bügelwäsche erledigen können. So heiß war das Team. Sich immer wieder anfeuernd, die Unterstützung beim Publikum suchend, boten die Moerser dem Favoriten die Stirn. Und der zeigte sich tatsächlich beeindruckt.

Zwar ließ der CVM-Anahme-/Außenspieler Mateusz Lysikowski erahnen, was Mitteldeutschland zu leisten im Stande ist, doch am Ende überzeugte das Kollektiv des Gastgebers. Selbst bei technischen Fehlern baute sich das Team auf.

David Seybering sorgte mit einem wuchtigen Schlag gegen den CVM-Block für die 1:0-Führung. Doch Lysikowski rückte die Verhältnisse zum 3:3 mit zwei wuchtigen Aufschlägen, die an Familie Grozer erinnerten, wieder zurecht. Nach zwei MSC-Patzern lagen die Gastgeber mit 3:5 hinten. Erste zarte Zweifel kamen auf, ob der Favorit sich wirklich bezwingen lässt. Aber nicht beim Moerser Team. Das kam über 7:5 zurück, hatte beim 12:9 den ersten drei Punkte-Vorsprung, der aber beim 13:13 wieder verdaddelt wurde. Doch bereits in dieser Frühphase der Partie wurde deutlich, dass Moers mithalten kann. Zwar leistete sich der MSC beim 24:17 noch zwei Fehler, doch den dritten Satzball nutzte Oliver Staab zum 25:19 mit einem Schlag in den gegnerischen Block.

Rieskamp hielt auch im zweiten Satz an seiner Startsechs mit Jonas Hoppe, Oliver Staab, Lukas Schattenberg, Tom Weber, David Seybering, Oskar Klingner und Libero André Illmer fest. Doch Mitte des ersten Drittels im zweiten Durchgangs die Schrecksekunde: Staab schlägt einen Angriff diagonal ins Aus, knickt bei der Landung um und muss mit Verdacht auf Bänderriss ins Krankenhaus. Seine Mitspieler kämpften von nun an auch für ihn, mussten allerdings den Satz nach 12:12, 17:17, 23:23 knapp mit 23:25 abgeben. Doch die Gäste blieben weiter den Beweis schuldig, dass sie davonziehen könnten. Ganz im Gegenteil.

Sturzflug vor der Beute abgebrochen

Moers packte seine Stärken aus: Wille und Teamgeist dominierten die Partie. Das einzige Manko, was sich die „Adler“ vor dieser tollen Kulisse leisteten: Zu oft brachen sie kurz vor der Beute den Sturzflug ab.

So lagen die Gastgeber im dritten Durchgang bereits mit 13:7 und 22:14 vorne, machten es aber beim 25:20 wieder spannend. Ähnlich im vierten Satz nach einer 22:17-Führung. Den ersten Matchball servierte ausgerechnet der gut aufgelegte Routinier Tom Weber ins Netz. Seybering machte den Punkt, drückte dem Satz so seinen Stempel auf.

„So kaputt war ich noch nie“, grinste anschließend Lukas Schattenberg. „Mir taten schon vor dem Spiel die Knie weh.“

„Wir haben das gelöst, wie wir das besprochen haben“, war auch Rieskamp sichtlich erleichtert. „Wir wollten in eine Art Pokalmodus kommen. Ich habe die Mannschaft selten so stark blocken und mit vielen Ideen im Angriff gesehen.“

>>>SO HABEN SIE GESPIELT

Das gesamte Aufgebot vom Moerser SC:Chris Carter, Jonas Hoppe, André Illmer, Oskar Klingner, Markus Köppke, Niklas Mülders, Nenad Nikolic, Lukas Schattenberg, David Seybering, Oliver Staab, Andreas Tins, Tom Weber.