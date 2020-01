Am Niederrhein. Am Samstag lassen die Moerser Fußball-Schiedsrichter die Pfeife im Schrank. Beim Masters in Dormagen spielen die Unparteiischen selber mit.

Masters-Turnier: Moerser Schiedsrichter spielen Fußball

Einmal im Jahr wollen auch die Unparteiischen auch als Fußballer ausprobieren. Das geschieht grundsätzlich zu Beginn des Jahres beim Schiedsrichter-Masters, wenn die Schiedsrichter ihre Kluft tauschen und die Pfeife in der Schublade lassen. Abwechselnd wird das Event in den zwölf Kreisen des Fußballverbandes Niederrhein ausgetragen. In diesem Jahr ist der Kreis Grevenbroich-Neuss Ausrichter und hat als Ort die Halle im Bayer-Sportzentrum in Dormagen (An der Römerziegelei 1) vorgesehen. Dort finden auch Spiele der Bayer-Handballer in der 2. Bundesliga statt.

Auch der Fußballkreis Moers ist wieder mit seinen Schwarzkitteln dort vertreten. Und wird wie schon im vergangenen Jahr von Trainer Christioph Rojahn (FC Neukirchen-Vluyn) betreut. Nachdem für die Moerser Auswahl 2019 schon nach der Vorrunde Endstation war, hofft Rojahn nun mindestens auf das Viertelfinale: „Das ist zumindest erst einmal unser Minimalziel. Um das zu erreichen, gehen wir mit einem verjüngten Team an den Start. Wir wollen dabei durch Frische und Ehrgeiz überraschen.“

Zweiter Platz beim Vorbereitungsturnier

Bereits in der Vorbereitung deuteten die Schiris an, das dies möglich ist. So sieht es auch der Kreisschiedsrichter-Obmann Jakob Klos, der ebenfalls vor Ort sein wird: „Die Jungs haben sich durch die Trainingseinheiten und durch einen überzeugenden zweiten Platz in einem Futsal-Vorbereitungsturnier schon besser kennengelernt und sind zusammengewachsen. Hier möchte ich mich noch einmal beim Rumelner TV bedanken, der mit uns in Kooperation die Trainingseinheiten durchgeführt hat.“

Gespielt wird bei diesem Turnier nach den gültigen Hallenregeln schon seit mehreren Jahren. Das heißt, wie auch beim Moerser und Rheinberger Stadtpokal, dass die neuen Futsal-Fußball-Hallenregeln zur Anwendung kommen. Und da müssen dann natürlich doch einige Unparteiische auch diese Spiele pfeifen. Einer davon ist Enes Krupic (FC Meerfeld) aus dem Fußballkreis Moers, der auch in der Futsal-Regionalliga Partien leitet.

Coach Christoph Rojahn ist mit seinem Team in die Gruppe A gelost worden, in der sieben Mannschaften starten. In der Gruppe B kicken die restlichen sechs Kreise. Los geht es in Dormagen am kommenden Samstag, 4. Januar, um 10 Uhr, mit der Partie des Kreises Kleve-Geldern gegen den Kreis Essen. Schon im zweiten Spiel um 10.14 Uhr sind die Moerser am Start, beginnen das Turnier mit der Begegnung gegen den Kreis Solingen. Weiter geht es für die Rojahn-Truppe am Samstag mit den Spielen gegen die Kreise Rees-Bocholt (11.56 Uhr), Essen (13.06 Uhr) und Kempen-Krefeld (15.18 Uhr). Am Sonntag, 5. Januar, folgt direkt zum Auftakt um 10 Uhr die Partie gegen den Kreis Kleve-Geldern. Im letzten Vorrundenspiel treffen die Moerser schließlich um 11.24 Uhr auf den Kreis Remscheid.

Finale um kurz vor 16 Uhr – mit Moers?

Danach wird feststehen, ob sie die Runde der letzten Acht erreicht haben. Dazu müssten sie mindestens Vierter in ihrer Gruppe werden. Die Viertelfinalspiele beginnen um 13.18 Uhr. Die Halbfinalpartien sind für 14.54 und 15.10 Uhr vorgesehen. Das kleine Finale um Platz drei beginnt um 15.42 Uhr. Und das Finale ist für 15.58 Uhr vorgesehen.

Rojahn hat für dieses Turnier mit Lilly Berndtsen sogar eine Schiedsrichterin aufgeboten. So sieht der Kader für das zweitägige Event aus: Felix Wieschollek (VfB Homberg), Alexander Wendzich (SC Rheinkamp), Andreas Temming (SV Budberg), Raphael Schmitz (Alemannia Kamp), Ben Ole van gen Hassend (FC Rumeln-Kaldenhausen), Jan Peter Weßels (SV Scherpenberg), Murat Ügür, Batuhan Mutlu (beide Rumelner TV), Stefan Verfürth, Lilly Berndtsen (beide SV Orsoy), Celal Simsek (FC Sterkrade) und Julian Strunk (TuS Xanten) nominiert.

„Wir freuen uns sehr auf das Turnier, wollen zeigen, dass wir auch gute Fußballer sind“, so Rojahn. Und Klos ergänzt: „Natürlich steht am Samstag der Masters-Abend im Mittelpunkt. Das ist immer ein Höhepunkt dieser Veranstaltung. Da freuen wir uns darauf, uns mit den anderen Schiedsrichtern mal auszutauschen und einen tollen Abend zu verbringen.“