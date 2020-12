Lintforter Tennisprofi Altmaier begeistert bei French Open

Am Niederrhein In den Sommermonaten war in Moers, Neukirchen-Vluyn, Rheinberg, Xanten und Sonsbeck wieder Sport möglich - unser Rückblick, Teil 3.

Am Niederrhein. Mit dem Sommer entspannte sich 2020 auch die Corona-Lage etwas für den Sport am Niederrhein. Anfang Juli gab es im Fußball bereits wieder erste Testspiele, die Saison startete dann im September. Hier unser dritter von vier Teilen des Jahresrückblicks auf 2020.

JULI

2. Juli; Tennis: Die Moerserin Mina Hodzic verliert alle drei Spiele beim Vorrundenturnier der „German Ladies Serie“ in Darmstadt.

3. Juli; Fußball: A-Ligist MSV Moers verliert fast sein gesamtes Team. Aufgrund der Umbauarbeiten des Rheinpreußen-Stadions trägt der MSV in den nächsten zwei Jahren seine Heimspiele beim VfL Repelen aus.

Moerser SC verzichtet auf Volleyball-Bundesliga

6. Juli; Fußball: Nach 115 Tagen Pause durch das Corona-Virus rollt im Fußballkreis erstmals wieder der Ball. Zwei Testspiele finden beim SC Rheinkamp statt, die „Erste“ siegt 1:0 gegen den SV Haesen-Hochheide, die „Zweite“ gewinnt 3:1 gegen den TV Kapellen.

Volleyball: Der Moerser SC verzichtet endgültig auf den Start in der 1. Bundesliga. Somit spielt der MSC in der 2. Liga in der Saison 2020/21.

7. Juli; Fußball: Der langjährige Vorsitzende des GSV Moers, Wolfgang Jansen, wird zum Ehrenmitglied ernannt.

Basketballer wollen erst nach Herbstferien spielen

8. Juli; Pool-Billard: Aufgrund des Corona-Virus wird die Bundesliga abgebrochen. Der BSC Neukirchen-Vluyn muss somit absteigen.

Tennis: Der Nühlen-Cup wird aufgrund des Corona-Virus endgültig abgesagt.

21. Juli; Basketball: Der Saisonstart wird wegen des Corona-Virus erst nach den Herbstferien erfolgen. Das erste Spiel der BG Lintfort ist für den 31. Oktober geplant.

24. Juli; Leichtathletik: Senioren-Sportler Wolfgang Ritte aus Moers setzte sich mit 3,70 Meter im Stabhochsprung an die Spitze der Weltrangliste seiner Altersklasse.

Tennisspielerin Hodzic siegt bei DTB Ladies Series

Volleyball: Günter Krivec wird als Vorsitzender des Moerser SC für zwei weitere Jahre gewählt und führt den Klub nun ununterbrochen seit der Gründung 1985 insgesamt dann 37 Jahre.

Tennis: Beim Next Generations Turnier der DTB Ladies Series siegt die Moerserin Mina Hodzic in Versmold über Alexandra Vecic mit 6:4, 0:6, 6:1. Nach weiteren Erfolgen holt sie sich den Turniersieg. Zudem wurde sie als bester Nachwuchsspielerin der Serie ausgezeichnet.

Stefan Janßen verlässt Fußball-Regionalligist VfB Homberg

Fußball: Überraschend verlässt Trainer Stefan Janßen aus persönlichen Gründen den Regionalligisten VfB Homberg.

Fußball: TB Rheinhausen und ESV Hohenbudberg spielen ab jetzt gemeinsam unter dem Namen ESV Hohenbudberg.

28. Juli; Leichtathletik: Franziska Schuster vom TuS Xanten löste das Ticket über 100 Meter Hürden für die Deutschen Meisterschaft im August in Braunschweig.

AUGUST

5. August; Fußball: Der Moerser Robin Krüger wird erneut Trainer beim FC Rot-Weiß Erfurt. Er übernimmt den Klub in der Oberliga.

Mannschaftsschwund in den Fußball-Kreisligen

6. August; Fußball: In den Moerser B- und C-Ligen gehen eindeutig weniger Mannschaften an den Start. Insgesamt sind es nur noch 76 Teams.

Leichtathletik: Die Abteilungen des VfL Repelen und Moerser TV legen wieder los und nehmen erfolgreich an einem Einladungswettkampf in Wesel teil.

10. August; Leichtathletik: Franziska Schuster (U20) vom TuS Xanten belegt bei den Deutschen Meisterschaften in Braunschweig der Erwachsenen über 100 Meter Hürden einen tollen fünften Platz.

MSC-Spieler Bils und Salimi holen Beachvolleyball-Titel

Fußball: Der SV Scherpenberg siegt durch einen 1:0-Erfolg im Finale über Ausrichter Fichte Lintfort beim P&P-Cup.

Fußball: Frauen-Regionalligist SV Budberg erreicht durch einen 4:3-Erfolg beim Niederrheinligisten SV Hemmerden das Halbfinale im Niederrheinpokal der Saison 2019/20.

12. August; Beachvolleyball: Veit Bils und Lukas Salimi vom Moerser SC werden westdeutscher U-19-Meister.

13. August; Tennis: Der Moerser Jens Janssen holt sich in seiner Altersklasse bei den deutschen Herren-Meisterschaften unter freiem Himmel auf Asche den Titel.

Budberger Fußballfrauen in der DFB-Pokalhauptrunde

17. August; Fußball: Nur eine Woche später ist der Traum für die Fußballerinnen des SV Budberg wahr. Sie ziehen nach dem 5:0 über Niederrheinligist Spielvereinigung Steele 03/09 nicht nur ins Finale des Niederrheinpokals gegen Borussia Bocholt ein, sondern qualifizieren sich auch für die erste Runde im DFB-Pokal.

20. August; Beachvolleyball: Bei den deutschen U19-Meisterschaften schrammen Bils und Salimi knapp an Bronze vorbei und werden Vierte.

Beachvolleyball: Fabio Bertea vom Moerser SC wird westdeutschen Vizemeister zusammen mit seinem Partner Moritz Schipp aus Köln bei der U16.

24. August; Fußball: Nach großem Kampf verlieren die Regionalliga-Fußballerinnen des SV Budberg dem Zweitliga-Neuling Borussia Bochum im Endspiel um den Niederrheinpokal mit 2:4 nach Verlängerung.

SV Scherpenberg sichert sich den Fußball-Kreispokal

Fußball: Im Endspiel um den Kurt-Blömer-Kreispokal setzt sich Landesligist SV Scherpenberg mit 7:5 nach Elfmeterschießen gegen Ligakonkurrent SV Sonsbeck. Neben diesen beiden Teams löst auch Landesligist Fichte Lintfort durch einen 1:0-Erfolg beim Bezirksligisten SV Budberg das Ticket für den Niederrheinpokal der Saison 2020/21.

26. August; Fußball: Dem SV Budberg wird in der ersten Runde des DFB-Pokals das schleswig-holsteinische Team SV Henstedt-Ulzburg, Meister der Regionalliga Nord, zugelost

Fußball: Spatenstich zu zwei Kunstrasenplätzen beim FC Neukirchen-Vluyn.

Im Tischtennis wird ohne Doppel gespielt

27. August; Leichtathletik: Claudia Tolksdorf belegt bei den deutschen Meisterschaften der Senioren im Mehrkampf in der Altersklasse W50 den siebten Platz.

Beach-Volleyball: Veit Bils und Lukas Salimi vom Moerser SC werden deutscher Vizemeister in der Klasse der U20 und holen sich damit die Silbermedaille.

Tischtennis: In der kommenden Saison wird ohne Doppel gespielt.

31. August; Fußball: Frauen-Landesligist SV Budberg II sichert sich durch einen 4:0-Erfolg im Endspiel beim SuS Rayen den Ernst-Vieler-Kreispokal. Den Fußballkreis Moers vertreten der GSV Moers, SV Budberg, SuS Rayen und SSV Lüttingen im Niederrheinpokal der Saison 2020/21.

Doppelter Tennis-Aufstieg für den TC Moers 08

Tennis: Der TC Moers 08 feiert gleich zweimal einen Aufstieg. Sowohl das offene Damen-, als auch Herren-Team steigt in die 1. Verbandsliga auf.

SEPTEMBER

1. September; Tennis: 70 Aktive nehmen am DTB-Ranglistenturnier „Sparkasse am Niederrhein Open“ des SV Neukirchen teil und sorgen für hochklassige Ballwechsel. Der Sieg geht nach Pforzheim.

4. September; Stadtsportverband: Andreas Bögner wird bei der Mitgliederversammlung als 1. Vorsitzender, Markus Tenbücken als 2. Vorsitzender wiedergewählt. Neu beim SSV ist der Ältestenrat, dem Marianne Wessels, Otto Esser und Wolfgang Jades angehören.

Brömmel holt DM-Silber für SV Sonsbeck

5. September; Leichtathletik: Rahel Brömmel vom SV Sonsbeck holt bei den Deutschen U20-Meisterschaften Silber über 3000 Meter.

7. September; Leichtathletik: Franziska Schuster vom TuS Xanten, den sie nun in Richtung Bayer Leverkusen verlässt, verspielt als Favoritin den Titel bei den Deutschen U20-Meisterschaften über 110 Meter Hürden durch einen Fehlstart.

Fußball: Der Moerser Trainer Robin Krüger verlässt nach nur vier Wochen den Oberligisten FC Rot-Weiß Erfurt erneut.

Moerser TV holt den Schlossparklauf nach

8. September; Leichtathletik: Der Moerser TV teilt mit, dass der Schlossparklauf, der im April wegen des Corona-Virus ausfiel, in abgespeckter Form am 27. September nachgeholt. Auch die kleinere Form ist ein voller Erfolg.

9. September; Aus den Vereinen: Rolf Nußbaum wird zum neuen Vorsitzenden des VfL Repelen gewählt. Er tritt die Nachfolge von Karl-Heinz Röhner an.

12. September; Tennis: Die Herren 65 des TC Sportpark Asberg steigen in die Niederrheinliga auf.

Letzter Start für Hürdensprinterin Schuster für den TuS Xanten

15. September; Basketball: Regionalligist BG Lintfort muss in der erst am 31. Oktober beginnenden Saison auf die Stammspieler Michael Schmak und Till Achtermeier verzichten. Beide haben ihre Laufbahn beendet.

22. September; Leichtathletik: Der Moerser Wolfgang Ritte verbessert erneut die Weltjahresbestleistung im Stabhochsprung in seiner Altersklasse auf 3,81 Meter.

23. September; Leichtathletik: Bei den Nordrhein-Meisterschaft startet Franziska Schuster letztmals für den TuS Xanten und holt sich den Titel über 110 Meter Hürden.

Wechsel an der Spitze beim Moerser TV

Leichtathletik: Svenja Kompalla vom Moerser TV wird Nordrhein-Vizemeisterin in der M15 über 100 Meter.

28. September; Fußball: Frauen-Regionalligist SV Budberg scheidet nach der 0:3-Niederlage gegen den SV Henstedt-Ulzburg aus dem DFB-Pokal aus.

Fußball: Die A-Junioren des VfB Homberg qualifizieren sich für die Niederrheinliga.

29. September; Aus den Vereinen: Andreas Bögner löst Frank Reese als Vorsitzenden des Moerser TV ab.

Altmaier überrascht bei den French Open in Paris

30. September; Tennis: Bei den French Open in Paris gewinnt der Kamp-Lintforter Daniel Altmaier nach drei Qualifikationsrunden in der ersten Runde mit 7:6, 6:4, 6:4 gegen den Spanier Feliciano Lopez und kassiert dafür 84.000 Euro Preisgeld. In der zweiten Runde besiegte er den Deutschen Jan-Lennard Struff mit 6:3, 7:6 und 6:3. Damit erhöhte er sein Preisgeld auf 126.000 Euro. Kurz darauf siegt er auch in der 3. Runde mit 6:2, 7:6 und 6:4 gegen den Weltranglistenachten Matteo Berretini aus Italien und erhöht sein Preisgeld auf 189.000 Euro. Im Achtelfinale endet das Abenteuer Paris für Altmaier, er unterliegt dem spanischen Topspieler Pablo Carreno Busta mit 2:6, 5:7, 2:6.

Leichtathletik: Svenja Kompalla vom Moerser TV holt bei den Nordrhein-Meisterschaften Silber im Diskuswurf sowie Bronze über 80 Meter Hürden in der Altersklasse W15.