Kamp-Lintfort bleibt in der 1. Bundesliga auswärts punktlos

Kamp-Lintfort. Die Sportkegler Kamp-Lintfort konnten ihr allererstes Jahr in der 1. Bundesliga kaum genießen. Als Tabellenletzter geht’s in die Play-Down-Runde.

Die Sportkegler vom Bundesligaaufsteiger SK Kamp-Lintfort mussten sich auch am letzten Spieltag der Normalrunde beim Tabellensechsten in Münstermaifeld eingestehen, dass für sie auf fremden Bahnen nichts zu holen ist. Auswärts bleiben sie ohne Punkt, sind Tabellenletzter. Kamp-Lintfort unterlag mit 4857:5317 Holz, 0:3 und 22:56 in der Zusatzwertung.

Marvin Panneck und Mike Mertsch legten im ersten Block los. Doch Panneck kam nicht zurecht, ließ sich nach der ersten Bahn gegen Marvin Schiffner auswechseln. Der machte seine Sache beim Erstliga-Debüt zwar ganz gut, wurde am Ende aber mit 771 Holz und einem Punkt Tagesschlechtester. Routinier Mertsch holte allerdings auch nur 798 Holz und 3 Punkte. Von den Gastgebern hielten Robert Heinichen mit 902 Holz/11 Punkten und Tagessieger Bernd Göbel mit 912/12 mächtig dagegen.

Im zweiten Block lief es auch nicht viel besser für die Kamp-Lintforter. Marcel Bernsee steuerte lediglich 793/2 und Henk Lardenoije 826/5 zum Gesamtergebnis bei. Rainer Stoffels 896/10 und Gerd Köhl 869/8 nutzten klar ihren Heimvorteil, brachten die Gastgeber weiter nach vorne.

Timo Mandelik (868/7) und Nils Eichenhofer (801/4) kamen an ihre Normalform heran. Doch mit Alfred Mitscher (850/6) und Mike Killadt (888/9) waren die Gastgeber auch hier besser.

Hoffnung in der Play-Down-Runde

SK Münstermaifeld ist nun Vierter der Abschlusstabelle, Kamp-Lintfort bleibt auf Platz zehn am Ende hängen. Nun hofft das Team auf deutlich bessere Leistungen, um mit der Play-Down-Runde doch noch den Klassenerhalt stemmen zu können. „Die Defizite in der Anpassung auf unbekannte Verhältnisse machen dem jungen Team am meisten Probleme“, so Marcel Bernsee.

„Doch der Grund für die schlechte Ausgangssituation liegt in der Heimschwäche. Die fehlende Konstanz war der Hauptgrund für die neun verlorenen Heimpunkte“, spart er nicht mit Kritik. So sorgen letztlich diese Zähler dafür, dass Kamp-Lintfort als Tabellenletzter in die Play-Down-Runde gehen und dort über sich hinauswachsen muss.

Samstag, 29. Februar, 12 Uhr, geht es wohl in Kamp-Lintfort los.