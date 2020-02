Die Meldung kommt schon überraschend: Handball-Verbandsligist HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen trennt sich nach Saisonende von seinem Trainer Helmut Menzel. Die Zusammenarbeit war bislang durchaus fruchtbar und erfolgreich, findet aber nach nur anderthalb Jahren ein jähes Ende.

„Es gibt wohl viele Gründe, weshalb der Vorstand so entschieden hat, berichtet Helmut Menzel. „Ich für meinen Teil fühle mich hier wohl, wäre auch gerne geblieben. Aber der Verein will in Zukunft ein paar Dinge ändern, an anderen Schrauben drehen, sich neu orientieren.“ Und der 46-jährige Langenfelder fügt hinzu. „Ich glaube auch, dass ich dem Verein ein zu teurer Faktor bin.“

Die HSG Vennikel hat in der Startphase der Meisterschaft durchaus für Furore gesorgt, sich mit der Übermannschaft aus Geistenbeck lange Zeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Aber das Verletzungspech schlug erbarmungslos zu, legte vor allem die Stammkräfte Fabian Schwartz und Pascal Wolfhagen schachmatt. Das Team konnte die Ausfälle nicht kompensieren, geriet daraufhin heftig ins Schlingern und musste die Titelambitionen frühzeitig begraben.

„Natürlich trage ich die Entscheidung des Vereins“, ergänzt Helmut Menzel. „Ich bin sicherlich auch ein wenig enttäuscht. Aber ich werde schon eine neue, interessante Herausforderung finden.“

Die HSG Vennikel kann aktuell noch keinen geeigneten Nachfolger präsentieren, befindet sich aber in aussichtsreichen Gesprächen mit einigen Kandidaten, rechnet allerdings noch gut mit vier Wochen, bis die Entscheidung steht.

„Legitimer Vorgang“

„Ja, wir haben uns entschlossen, den Vertrag mit Helmut Menzel nicht zu verlängern“, bestätigt Ulrich Nepicks, 2. Vorsitzender der HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen.

„Ich denke, es ist ein absolut legitimer und normaler Vorgang. Wir sind im Verein super gut aufgestellt, beobachten und analysieren die Vorgänge der Saison selbstverständlich akribisch und durchaus kritisch.“ Und Ulrich Nepicks führt weiter aus: „Niemand muss sich jedoch um unseren Verein Sorgen machen. Ziel ist es in Zukunft einfach etwas anderes zu machen. So planen wir daher mit neuen, jungen Spielern aus der Umgebung, die sich mit unserem Verein und unserer Philosophie identifizieren. Ich kann nur sagen, dass wir auch in der neuen Saison eine gute Rolle in der Verbandsliga spielen und möglichst wieder oben angreifen wollen.“