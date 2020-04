Am Niederrhein. Die Handballerinnen vom VfL Rheinhausen bekommen Zuwachs. Vom TV Schwafheim wechselt fast das ganze Team. Vor einigen Jahren war es andersrum.

Die Handballerinnen des VfL Rheinhausen melden eine zweite Mannschaft, die in der Kreisliga starten muss. „Wir haben den Vorteil, dass dieses Team bereits zum Großteil eingespielt sein wird“, sagt Uwe Kiel, Sportlicher Leiter der Bergheimerinnen. Denn das Gros der aktuellen Mannschaft des TV Schwafheim wechselt zum VfL. Es ist quasi die Mannschaft, die vor wenigen Jahren vom VfL zum TVS kam. Einige Verstärkungen sollen hinzu kommen.

„Vor der Corona-Zwangspause gab es schon einmal ein gemeinsames Training mit unserer ersten Mannschaft, das ich geleitet hatte“, berichtet Kiel. „Das ist sportlich ein gutes Team und auch menschlich passen diese Spielerinnen hervorragend zu uns.“ Und für die aktuelle Verbandsliga-Mannschaft könnte sich die neue „Reserve“ zudem auszahlen. Kiel: „Ein, zwei Spielerinnen haben ein sehr gutes Niveau, sodass man sich fragen muss, warum sie in der Kreisliga spielen. Sie könnten auch in unserer ersten Mannschaft zum Einsatz kommen.“ Aktuell steht das Schwafheimer Team in der Kreisliga Wesel auf dem siebten Rang.

Unklar ist noch, wer die zweite Mannschaft trainieren wird. „Wir sind auf der Suche“, so Kiel.