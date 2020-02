Handball: Frauen des TuS Lintfort beenden Erfolglosserie

Die letzten Spielminuten verliefen schon völlig entspannt, ohne Aufreger und absolut stressfrei. Während der Großteil der Mannschaft lächelnd auf dem Parkett dem Schlusspfiff entgegen fieberte, klatschten die anderen bereits siegessicher ab. Und auch wenn es überhaupt nicht danach aussah: Den Spielerinnen des Handball-Zweitligisten TuS Lintfort sind mit Sicherheit am frühen Sonntagabend in der heimischen Eyller-Sporthalle nach dem erlösenden 27:21 (13:9)-Erfolg über die TG Nürtingen zentnerschwere Lasten abgefallen. Vergessen sind die zermürbenden Wochen der Erfolglosigkeit mit satten sechs Niederlagen im Schlepptau.

Man konnte der gesamten TuS-Mannschaft von Beginn an anmerken, dass sie gewillt war, die jüngste Heimschlappe gegen Werder Bremen vergessen zu machen. Lintfort brachte vor allem die richtige Einstellung in der Verteidigung in Verbindung mit der kämpferischen Ausrichtung auf die „Platte.“

In der Defensive herrschte eine gute Stimmung. Der Verband harmonierte prächtig miteinander – Lücken wurden mit einer übergeordneten läuferischen Ausrichtung geschickt geschlossen. Gerade der Innenblock präsentierte sich im Verbund stark, lockte die TG-Spielerinnen oft in die Wurffalle.

Wichtig war auch, dass Torhüterin Laura Graef etliche starke Szenen hatte.

TuS Lintfort hat alles unter Kontrolle

Nürtingen hatte es sichtlich schwer, sich gegen diese bissige und giftige TuS-Deckung zu behaupten. Die Gäste aus dem Schwabenländle konnten überhaupt keinen nennenswerten Druck aus der zweiten Reihe erzeugen. So blieb beispielsweise Lea Schuhknecht, eine der ansonsten gefährlichsten TG-Angreiferinnen, mit nur einem Feldtor nahezu wirkungslos. Die Mannschaft rieb sich in Zweikämpfe auf, die sie zudem oft verlor.

Der TuS Lintfort machte es auch in der Offensive besser: Die Mannschaft hielt vor allem das Tempo hoch, brachte somit die gegnerische Deckung immer wieder in Bewegung und setzte mit empfindlichen Durchbrüchen schmerzliche Nadelstiche. Auch das TuS-Kreisläuferspiel war ein ständiger Gefahrenherd. Oft konnte Jana Willing nur mit einem Foul gestoppt werden. Für die fälligen Siebenmeter war die nervenstarke Loes Vandewal zuständig. Neuzugang Prudence Kinlend feierte in der 18. Minute ihren Einstand im blauen TuS-Dress.

Die Gastgeberinnen hätten zur Pause schon deutlicher führen können, leisteten sich aber einige unnötige Fehlwürfe. Lintfort hatte auch in den zweiten 30 Minuten alles sicher unter Kontrolle. Es war an diesem Spieltag ein klar ersichtlicher Qualitätsunterschied zu erkennen. Die TuS-Spielerinnen sprühten nur so vor Ehrgeiz und Energie, wollten unbedingt den doppelten Punktgewinn. Nürtingen hingegen war in großen Teilen schlichtweg überfordert, blieb hinter den Erwartungen weit zurück und geriet daher auch folgerichtig frühzeitig deutlich in Rückstand (20:11/45. Min.).

„Es war für uns ein immens wichtiges Spiel“, freute sich TuS-Trainerin Bettina Grenz-Klein unmittelbar nach dem Abpfiff. „Viele Sachen, die wir uns im Vorfeld vorgenommen hatten, sind aufgegangen. Es war keine schöne Begegnung, aber meine Mannschaft war über weite Strecken gut.“

So haben sie gespielt:

Tor: Laura Graef, Marie Groetelaers.

Feld: Prudence Kinlend 2, Eva Legermann 1, Leonie Lambertz 1, Lisan van Hulten 2, Naina Klein 4, Anika Henschel, Becky van Nijf 3, Katharina Ueffing 1, Jana Willing 2, Katrin Kaiser 1, Lisa Kunert 2, Loes Vandewal 8/7.

So geht es weiter: Füchse Berlin - TuS Lintfort (Sa., 19.30 Uhr, Sporthalle Charlottenburg).