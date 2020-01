GSV Moers wartet weiter auf den Sieg beim eigenen Turnier

Wenn die Frauenfußballerinnen vom Regionalligisten GSV Moers zu ihrem Hallenturnier einladen, kommen in aller Regel hochkarätige Mannschaften in der ehemaligen Grafenstadt zusammen. So auch bei der mittlerweile 42. Auflage des ältesten Hallenturniers in Moers. Und trotzdem gibt es auch da noch Neuerungen.

„Wir mussten ebenfalls erstmals nach Futsal-Regeln spielen“, sagte Kethi Carastergiou, die es nach weit mehr als 25 Jahren aktiver Mitarbeit beim GSV Moers nun deutlich ruhiger angehen lassen möchte. „Das geht auch ganz schön ins Geld, weil wir mehr Schiedsrichter brauchen als zuvor.“ Geld, was die GSV-Fußballfrauen beim Turnier erwirtschaften wollten und was nun fehlt.

Sportlich hingegen konnte sich der Wettbewerb einmal mehr sehen lassen. Immerhin sechs Regionalligamannschaften mischten mit. Neben dem Gastgeber GSV und dem Nachbarn SV Budberg war das der SV Menden, der 1. FC Köln II, Borussia Bocholt und Titelverteidiger Vorwärts Spoho Köln. Und die Kölnerinnen verteidigten auch tatsächlich ihren Titel.

Im Endspiel gegen den MSV II

Aber nicht gegen einen der fünf möglichen Ligakonkurrenten, sondern gegen den klassentieferen Niederrheinligisten MSV Duisburg II, der sich nach einer 0:5-Auftaktklatsche gegen den 1. FC Köln II während des weiteren Turnierverlaufs mächtig steigern konnte.

Im Endspiel hatten die mutig auftretenden Duisburgerinnen gegen das Team von der Kölner Sporthochschule dann lediglich mit 3:4 denkbar knapp das Nachsehen.

Insgesamt war das Spektakel in der Halle des Adolfinum Gymnasiums in der Innenstadt prima besucht. Die Organisatoren waren jedenfalls rundum zufrieden. Auch mit den sportlichen Leistungen der ersten GSV-Mannschaft, die durch ein popeliges Tor den Einzug ins Halbfinale verpasst hat. Nach einem durchaus achtbaren 1:1 gegen Spoho Köln gab es ein 3:1 im Derby gegen den SV Budberg, gefolgt von einer 1:2-Niederlage gegen den SV Menden.

Die mussten sich schließlich im Halbfinale der MSV-Reserve mit 1:2 geschlagen geben, während das andere Semifinale mit dem 1. FC und der Spoho rein in Kölner Hand war. Dort setzte sich dann Vorwärts Spoho mit 4:3 durch und zog ins Endspiel ein. Der Rest ist Geschichte.

Einen versöhnlichen Abschluss feierten aber auch noch die Moerserinnen, die zwar nach 16 Jahren erneut nicht den Sieg davontragen, aber doch noch im Spiel um den fünften Platz Borussia Bocholt mit 4:0 besiegen konnten.

Neben Kethi Carastergiou hat beim GSV Moers übrigens auch noch Mannschaftsbetreuer Martin Sachs aufgehört. Nach 26 Jahren. Allerdings helfen beide immer mal wieder mit. Etwa beim Hallenturnier.

>>>ERGEBNISSE UND PLATZIERUNGEN

Platzierung Gruppe A

1.1. FC Köln II

2.MSV Duisburg II

3.Borussia Bocholt

4.GSV Moers III

Platzierung Gruppe B

1.SV Menden

2.Vorwärts Spoho Köln

3.GSV Moers

4.SV Budberg



Platzierungsspiele

um Platz 7

GSV Moers III - SV Budberg 1:5

um Platz 5

Borussia Bocholt - GSV Moers 0:4

um Platz 3

1. FC Köln - SV Menden 2:1



Endspiel

Vor. Spoho Köln - MSV Duisburg II 4:3