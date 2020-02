GRMSV Moers nimmt die Etappe zu den Landesmeisterschaften

Es war nur eine Etappe auf dem Weg zu den Landesmeisterschaften. Doch die muss auch erst einmal bewältigt werden. So starteten bei den Bezirksmeisterschaften im Hallenradsport auch gleich 13 Sportlerinnen des Grafschafter Rad- und Motorsportvereins (GRMSV) Moers, um möglichst die Qualifikation für die verschiedenen Landestitelkämpfe zu ergattern. In der Glückauf-Halle in Hochheide ging es in allen Altersklassen und den den verschiedenen Disziplinen deshalb zur Sache.

Tabea Winkler ließ sich im 1er-Kunstradsport der U11-Schülerinnen nicht aus der Ruhe bringen, bestätigte ihre Spitzenposition, siegte mit neuer persönlicher Bestleistung, holte den Bezirksmeistertitel und die Qualifikation. Die gab es auch für die neue U13-Bezirksmeisterin Aulona Nuhaj. Sie qualifizierte sich auch für die Landesmeisterschaften. Das gelang Fenja Winkler als Drittplatzierte leider nicht. Anna Lotta Samwer wurde noch Fünfte, Tialda van Alphen Siebte und Lilly Hoppe Achte. Für Anna Lotta Samwer und Lilly Hoppe waren es neue persönliche Bestleistungen.

Das Maß der Dinge

Annika Koch war in der Altersklasse der Juniorinnen einmal mehr das Maß der Dinge. Mit nur geringem Punktabzug holte sie sich den Titel der Bezirksmeisterin und wird auf der Landesmeisterschaft starten.

Emma Lotta Beckers fuhr als Dritte ganz knapp an der Qualifikation und an einer neuen Bestmarke vorbei. Kamen doch die ersten beiden zum NRW-Titelkampf.

Franziska Milbrandt, zuletzt in guter Form, traf es noch härter: Von den vier Starterinnen im 1er Kunstradsport der Elite Frauen gab es immerhin für drei die Quali, doch die Moerserin stürtzte gleich zu Anfang ihrer Kür, verletzte sich so am Ellenbogen und musste aufgeben.

Schließlich feierten Annika Koch und Aulona Nuhaj im 2er-Kunstradsport der U19-Juniorinnen ihre Premiere. In ihren Einzeldisziplinen sind sie klasse, wollen ihr Können nun bündeln. Und es scheint zu klappen. Am Ende gab es die Qualifikation zur Landesmeisterschaft und die Silbermedaille.

Premiere hatte auch das Quartett auch im 4er-Einradsport der Elite Frauen: Anika van Zütphen, Lina Marcella Beckers, Hannah und Rebecca Kuliga holten sich aber völlig routiniert Qualifikation.

Die hat die 4er Kunstradformation auch, obwohl das Team um Lina Marcella Beckers, Alina und Anika van Zütphen durch die Verletzung von Franziska Milbrandt in Hochheide nicht starten konnte.

>>>DAS SIND DIE LANDESMEISTERSCHAFTEN

Anders als die Bezirksmeisterschaften werden die Landesmeisterschaften im Kunstrad in den unterschiedlichen Altersklassen an verschiedenen Terminen ausgefahren.

So starten die Junioren am Sonntag, 8. März, in Lemgo. Die Schüler am Samstag, 16. Mai, in Mönchengladbach und die Elite am Samstag, 20. Juni, in Mülheim an der Ruhr.