Am Niederrhein. In der Fußball-Bezirksliga muss der VfL Repelen am Sonntag beim souveränen Tabellenführer TSV Wachtendonk-Wankum antreten.

Der VfL Repelen hat am Sonntag eine Mammutaufgabe vor der Brust. Ab 15.15 Uhr ist der Fußball-Bezirksligist bei Tabellenführer TSV Wachtendonk-Wankum zu Gast. „Wer Favorit ist, ist ja klar“, weiß Repelens Trainer Sascha Weyen, aber das bedeutet auch: „Wir haben nichts zu verlieren und können nur Bonuspunkte holen.“

Allerdings sieht Weyen auch Grund zur Zuversicht. „Wir waren im Hinspiel nah dran“, sagt der VfL-Coach mit Blick auf das 1:3 Anfang September. Lange stand es damals 1:1, ehe die entscheidenden Tore in einer offenen Schlussphase zugunsten des Gastes fielen. Weyen betont: „Daran sieht man, dass, wenn wir einen guten Tag erwischen und Wa-Wa eher einen schlechten Tag hat, etwas möglich sein kann.“

Nach zwei Siegen zum Start ist Repelen in diesem Jahr bisher jedenfalls dabei, in der Tabelle Boden gutzumachen. Ein unerwarteter Punktgewinn beim Ligaprimus wäre da natürlich ungemein wertvoll. „Wir werden auf jeden Fall alles daran setzen“, kündigt Weyen an und sagt: „Die zwei bisherigen Spiele und die Vorbereitung waren recht ordentlich.“ Fraglich sind bei Repelen Oguzhan Alemdar und Torwart Hendrik Bornschein. Okan Mete Yilmaz wird verletzt ausfallen.

FC Meerfeld im Abstiegskampf gegen SV Budberg

Bereits um 15 Uhr empfängt der FC Meerfeld den SV Budberg. Mit dem 2:2 beim SV Straelen II unter der Woche holte der FCM zuletzt vier Punkte aus zwei Spielen. Trainer Thomas Geist: „Auch Budberg ist sehr schwer zu spielen. Das ist eine sehr junge Mannschaft, die sehr spielstark und schnell ist und eine gute Grundordnung hat.“ Vor dem direkten Duell im Abstiegskampf meint Geist weiterhin: „Die Tabellensituation tut ihr übriges. Aber wir haben im Nachholspiel eine gute Leistung gezeigt und einen Punkt geholt. Und jetzt soll dann zu Hause ein Dreier her.“

Die personelle Situation ist bei Meerfeld weiter angespannt. Im Vergleich zu den letzten Spielen fällt jetzt auch noch Julian Pelz aus, der mit einem Sehnenanriss im Fuß mehrere Wochen fehlen wird. Der Einsatz von Marcel Timm ist krankheitsbedingt noch fraglich. Auf Budberger Seite gibt es ebenfalls einige krankheitsbedingte Fragezeichen. Im besten Fall kann Trainer Tim Wilke aber aus dem Vollen schöpfen: „Wir hoffen, dass der eine oder andere Spieler, der mit einer Grippe zu kämpfen hatte am Sonntag wieder fit ist.“ Nach dem 4:1 am Dienstag im Testspiel gegen A-Ligist Viktoria Alpen sagt Wilke: „Mit dem Sieg sind wir gut aus der Karneval-Pause rausgekommen.“

SV Sonsbeck II: Spiel in Weeze fällt aus

Der VfL Tönisberg hat derweil den 1. FC Kleve II zu Gast. Die personelle Situation beim VfL bleibt dabei angespannt. Es stehen zwar Niklas Jahny, Marvin Höffges, Sören Höffler und Paul Haag wieder voll zur Verfügung. Doch damit fallen nun Jan An Der Heiden und Rene Blassl aus. Weiterhin sind außerdem Mehmet Ügüdür, Christian Schila, Nico Jeegers und Philip Stürz nicht dabei. Zum Spiel sagt Trainer Andreas Weinand: „Wir haben noch kleine Rechnung aus dem Hinspiel offen. Da waren wir grottenschlecht und haben hochverdient 1:3 verloren.“

Der SV Schwafheim muss zum SV Straelen II. Nach einer schlechten Hinrunde präsentieren sich die Gastgeber seit der Winterpause und einigen Verstärkungen aus der ersten Mannschaft stark verbessert. „Alle sehen die Ergebnisse von Straelen II und wissen, dass sie nun deutlich stärker sind“, sagt auch Schwafheims Trainer Manfred Wranik. Wahrend Jens Dickmann und Marius Dyka wieder zur Verfügung stehen, werden Felix Hilla (Trainingsrückstand) und Faruk Yildirim (krank) wohl ausfallen.

Außerdem tritt der VfB Homberg II beim SV Walbeck an. Nach dem 7:0-Kantersieg gegen den FC Aldekerk streben die Homberger den zweiten Dreier in diesem Jahr an. Doch auch die Gastgeber konnten ihr bisher einziges Spiel in diesem Jahr gegen Schwafheim gewinnen. Die Partie des SV Sonsbeck II beim TSV Weeze ist indes am Freitag schon abgesagt worden.