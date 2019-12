Moers. Der frühere Fußball-Landesligist SV Schwafheim spielt 2020 offenbar nur noch gegen den Abstieg aus der Bezirksliga - so Trainer Manfred Wranik

Für SV Schwafheim hat Abstiegskampf begonnen

Der SV Schwafheim überwintert in der Fußball-Bezirksliga nur ganz knapp vor den Abstiegsplätzen. Nach einem sehr guten Start folgten viele enttäuschende Ergebnisse. Trainer Manfred Wranik hatte vor allem oft mit vielen Ausfällen zu kämpfen. Nach der Pause zählt daher nur noch der Klassenerhalt.

„Die Hinrunde ist nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben“, bilanziert der Schwafheimer Trainer Manfred Wranik nach der Hälfte seiner zweiten Saison als Chef. Nur ein Punkt beträgt der Vorsprung auf die Abstiegszone. „Dabei sind wir gut gestartet“, erinnert sich Wranik. Er muss aber festhalten: „Über die Hälfte unserer Punkte haben wir in den ersten fünf Spielen geholt.“ Tatsächlich standen nach drei Siegen und einem Unentschieden in den ersten fünf Spielen zehn Punkte zu Buche. Nach dem 18. Spieltag sind es deren 18.

Manfred Wranik hatte sich von der Saison etwas mehr versprochen. Foto: Ulla Michels / FUNKE Foto Services

Hauptgrund für den Einbruch waren laut Wranik die anhaltenden personellen Probleme. „Zeitweise haben acht, neun wichtige Spieler gleichzeitig verletzt gefehlt oder waren im Urlaub“, stellt der Trainer heraus. Und neben der Tatsache, dass damit zum Teil Qualität auf dem Platz fehlte, gab es auch keine Möglichkeit, eine funktionierende Aufstellung zu finden: „Wir haben fast nie mit der gleichen Mannschaft gespielt.“

Einige Abgänge im Winter

Die Probleme fingen dabei schon im Sommer an. „Mit David Sarpong und Pascal Schmidt sind gleich zwei wichtige Spieler schon nach der Vorbereitung ausgefallen“, berichtet Wranik. Schmidt musste gar operiert werden. Außerdem seien Jan Klingen, Robin Morawa, Lars Dickmann, Jens Dickmann und Faruk Yildirim „oft verletzt gewesen“. Hinzu kam noch Marc Frackowiak, der seinen Job in Düsseldorf und Fußball in Moers meist nicht miteinander vereinbaren konnte.

Frackowiak wird den SVS im Winter auch verlassen, hatte einen Wechsel in den Düsseldorfer Raum geplant. Etwas überraschend kommt daher, dass es ihn nach letztem Stand wohl stattdessen zum SV Scherpenberg zieht. Dorthin ist bereits Danilo Gazija gewechselt. Fabian Weigl verlässt die Schwafheimer mit noch unbekanntem Ziel.

Neu soll dagegen Mittelfeldspieler Fatih Sanverdi kommen. Mit seinem Verein SV Orsoy laufen gerade die Gespräche wegen der Wechselmodalitäten. „Wir planen schon, uns noch auf zwei, drei Positionen zu verstärken“, soll es das aus Wraniks Sicht aber noch nicht gewesen sein. Wenngleich er zu Bedenken gibt: „Das ist im Winter immer schwierig. Wir werden es aber versuchen.“

Steigern muss sich Schwafheim in jedem Fall und unabhängig von der Zahl der Neuzugänge. „Am wichtigsten wäre es, ohne so viele Ausfälle als geschlossene Mannschaft aufzutreten“, sagt der Trainer und ergänzt: „Wir können noch enger zusammenrücken.“ Dabei gibt es keine Probleme innerhalb der Mannschaft. „Die Stimmung untereinander ist gut“, versichert Wranik. „Die Jungs verstehen sich außerhalb des Platzes richtig gut, aber das müssen wir jetzt auch mal wieder auf dem Platz zeigen.“

So soll dann auch das Minimalziel erreicht werden. Denn wurde vor der Saison noch ein einstelliger Tabellenplatz anvisiert, geht es nunmehr vor allem darum, die Bezirksliga zu halten. „Für uns geht es nach der Winterpause in erster Linie gegen den Abstieg“, spricht Wranik es ganz klar aus und schickt nach: „Wir dürfen uns da nichts anderes vormachen. Aber ich sehe auch ganz klar das Potenzial in der Mannschaft, das zu schaffen.“