Moers. Einen Heimsieg in der Niederrheinliga werden die glücklosen Tennisdamen vom TC Sportpark Asberg in dieser Winter-Hallenrunde nicht mehr holen.

Ohne Heimsieg wird der TC Sportpark Asberg die Winter-Hallenrunde in der Tennis-Niederrheinliga der Damen abschließen. Am Wochenende absolvierte das Team sein drittes und letztes Spiel im Neukirchener Klingerhuf, das mit einer 2:4-Niederlage gegen den Netzballverein Velbert endete.

Erneut waren die personellen Planungen von Asbergs Sportwart Dietmar Hirschel durcheinander gewirbelt worden. So musste die fest eingeplante Niederländerin Daphne van de Heuwel wegen einer Erkrankung absagen. Zudem traten Britt Schreuder und Mareike Rohrbach geschwächt an, weil auch sie mit Krankheiten zu kämpfen hatten. Dennoch ging die „obere Hälfte“ an die Gastgeberinnen.

Schreuder gewinnt in zwei Sätzen

Schreuder gewann an Position eins in zwei Sätzen gegen Gina Marie Dittmann, während Rohrbach über sich hinaus wuchs. „Eigentlich war geplant, dass sie nur so lange spielt, wie es irgendwie geht, aber dann aufgibt“, berichtet Hirschel. Nach verlorenem erstem Satz machte Rohrbach aber immer weiter, erzwang den Ausgleich im Tiebreak und trat auch zum entscheidenden Match-Tiebreak an. Hier führte sie mit 5:3, 8:4 und 9:6, bevor sie durch einen einfachen Fehler ihrer Gegnerin – der früheren Essener Bundesligaspielerin Bernice van de Velde – tatsächlich das Match mit 10:8 für sich entschied.

Weil Jule Braß und „Nachrückerin“ Anne Dilger, die aus der zweiten Mannschaft für van de Heuwel ins Team gerutscht war, klar verloren, stand es vor den abschließenden Doppeln 2:2.

Auch hier kämpften Braß/Dilger auf verlorenem Posten, so dass höchstens noch ein Remis für Asberg drin gewesen wäre. „Zunächst habe ich mich gefragt, was da los ist“, staunte Dietmar Hirschel darüber, dass Schreuder/Rohrbach loslegten „wie die Feuerwehr“ und mit 5:2 in Führung gingen. Beim anschließenden Seitenwechsel konnte der Sportwart seinen Spielerinnen allerdings schon ansehen, dass nun auch die letzten Kräfte schwanden. So ging der Durchgang noch mit 5:7 an Velbert, und beim Stand von 1:2 im zweiten Satz zog Hirschel die Reißleine.

„Das hatte keinen Sinn mehr, und die Spielerinnen befanden sich im Grenzbereich“, erklärt der Sportwart die sportliche Aufgabe aus gesundheitlichen Gründen.

„Endspiel“ nach Karneval

In der Tabelle ist Asberg mit 2:8 Punkten aus fünf Spielen Vorletzter. Nach der Karnevalspause kommt es am 29. Februar zum „Endspiel“ um den Klassenerhalt. Der TCA muss dann bei Bayer Wuppertal antreten, das mit 3:7 Zählern unmittelbar vor dem Moerser Team rangiert.

Gelingt den Asberger Damen dort der erste Saisonerfolg, spielen sie auch in der kommenden Hallensaison in der Niederrheinliga.

>>>SO HABEN SIE GESPIELT

Ergebnisse: Britt Schreuder – Gina Marie Dittmann 6:4, 6:3; Mareike Rohrbach – Bernice van de Velde 2:6, 7:6, 10:8; Jule Braß – Ana Sovilj 4:6, 3:6; Anne Dilger – Laureen Wagenaar 0:6, 2:6; Schreuder/Rohrbach – Dittmann/van de Velde 5:7, 1:6; Braß/Dilger – Sovilj/Wagenaar 0:6, 1:6.