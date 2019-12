Für den FC Moers ist im französischen Cabries mehr drin

Moers. Beim Coupe Mondiale im französischen Cabries tritt der FC Moers mit sechs Fechterinnen an. In Sachsen mit zwei Talenten – mit Licht und Schatten.

Wenn die beinahe 190 besten U17-Florettfechterinnen der Welt zusammenkommen, darf der Fechtclub Moers nicht fehlen. Auch nicht beim Coupe Mondiale im französischen Cabries. Renee Oymann, Vivana Polotzek, Emily Klockhaus, Nicole Hartfelder, Celine Pachmann und Amelie Wetzling vertraten die Moerser Farben. Und während FC-Trainer Matthias Neuhaus versicherte, dass es bei den Jüngsten um Erfahrung sammeln ginge, forderte er bei den Älteren schon mehr: „Für Renee, Celine und Emily sollte es schon nach vorn gehen.“ Doch daraus wurde nichts.

Für Amelie Wetzling war leider bereits nach der Vorrunde Feierabend, obwohl ihr in einigen Duellen nur der entscheidende Treffer fehlte. Alle anderen Moerserinnen zogen in die K.-o.-Runde ein, Celine Pachmann, Renee Oymann und Emily Klockhaus mit einem Freilos. Viviana Polotzek unterlag schließlich dann der Belgierin Heloise Jordens mit 9:15, während sich Nicole Hartfelder nach einem 15:11 gegen die Französin Daphne Lovera in der Runde der besten 128 Fechterinnen wiederfand, wo sie allerdings an der japanischen Vorrundensechste Reina Iwamoto scheiterte.

Da auch Renee Oymann, Celine Pachmann und Emily Klockhaus unterlegen waren, blieb die Runde der letzten 64 Fechterinnen ohne Moerser Beteiligung.

Während Neuhaus dem Nachwuchs noch Welpenschutz zugestand, war er mit den Leistungen des erfahreneren Trios nicht zufrieden: „Für Renee, Emily und Celine wäre sicherlich mehr drin gewesen. Das müssen wir jetzt analysieren und dann daran arbeiten, den sie haben sich hier leider unter Wert verkauft.“

Amelie Wetzling wurde 175., Viviana Polotzek 138., Nicole Hartfelder 123., Emily Klockhaus 86., Celine Paschmann 80. und Renee Oymann war mit Rang 69 die beste Moerserin.

Erfolge für den jungen Nachwuchs

Da war der junge Nachwuchs vom FC Moers im sächsischen Schkeuditz beim Wichtelturnier erfolgreicher. Laureano Mehner und Ariane Hartmann (beide U13) traten dort an, wo auch die polnische Nachwuchsfechterinnen und -fechter gerne mitmischen. Laureano Mehner sah sich in seiner jungen Altersklasse so 62 Konkurrenten gegenüber.

Doch das FCM-Talent blieb davon völlig unbeeindruckt, ging ohne Niederlage durch die Vor- und Zwischenrunde, stand als Fünfter mit einem Freilos in der K.-o.-Runde und bezwang schließlich den Schweriner Radant Raphael, den Cottbuser Raphael Walter und den Berliner Matheo Philipeit. Damit hatte er Bronze perfekt gemacht. Nach dem Halbfinalsieg gegen Otto Beckmann aus Angern war es bereits Silber. Und im Finale wartete der bis dahin ebenfalls ungeschlagene Pole Filip Hryniewiecki. Aber eben nur bis dahin ungeschlagen. Denn Laureano Mehner holte sich mit 10:3 Gold und den Turniersieg.

Da wollte Ariane Hartmann bei den jungen Damen nicht nachstehen. Nach ungeschlagener Vor- und Zwischenrunde stand auch sie mit einem Freilos in der K.-o.-Runde – an Position zwei. Schließlich bezwang sie die Polin Zofia Plutecka, die Berlinerin Leah Klimek und die Radebeulerin Abby Ranft. Doch im Finale musste sie sich Nora Olsen beugen, die aus Markkleeberg, einer Kreisstadt bei Leipzig, stammt. Doch die Moerserin freute sich auch über die Silbermedaille.