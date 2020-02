Fichte Lintfort: 0:2, ein Platzverweis und drei Verletzte

Kamp-Lintfort. In der Fußball-Landesliga nähert sich Fichte Lintfort nach der 0:2-Heimpleite gegen die SGE Bedburg-Hau weiter der Abstiegszone an.

Der Fußball-Sonntag an der Franzstraße war dermaßen düster, dass selbst Torwart Marian Gbur die Worte fehlten. „Ich sage heute mal nichts“, erklärte der Kapitän von Landesligist Fichte Lintfort nach der 0:2 (0:1)-Heimschlappe gegen Aufsteiger SGE Bedburg-Hau zähneknirschend. Es kam allerdings auch eine Menge zusammen für die Gastgeber in einer Partie, in der das Objekt der Begierde oft schlichter Spielball der stürmischen Naturgewalt geworden war.

Doch an den widrigen Bedingungen, die ja auch für die grün-schwarzen Gäste gegolten hatten, lag es nicht, dass Fichte nach dem dritten Pflichtspiel des neuen Jahres bereits in eine kleine sportliche Krise geweht worden war.

Die Bilanz gegen Bedburg fiel ziemlich bitter aus: Spielmacher El-Houcine Bougjdi musste wegen einer Wadenblessur passen. Das machte sich im offensiven Mittelfeld nicht gerade positiv bemerkbar.

Dazu verletzte sich Neuzugang Necip Eren (vom FSV Duisburg) in der 67. Minute so schwer an der linken Schulter, dass er vom Platz getragen und später ins Krankenhaus gefahren werden musste. Cedric Roitzheim zog sich eine Prellung am rechten Schienbein zu und musste ebenfalls ausgewechselt werden.

Dazu sah Innenverteidiger Sascha Tenbruck drei Minuten vor dem Spielende wegen wiederholtem Foulspiel Gelb/Rot und wird im nächsten Pflichtspiel am 1. März (15 Uhr) beim VfL Rhede fehlen.

Fichte-Trainer Volker Hohmann hatte im Vergleich zum 1:2 in Holzheim mit Necip Eren und Kento Hashimura zwei neue Offenspielspieler aufgeboten. Und vielleicht hätte der Nachmittag einen anderen Verlauf genommen, hätte der Japaner Hashimura die beste Lintforter Chance schon in der fünften Minute frei vor SGE-Torsteher Jason Olschewski ausgenutzt.

Den Wind im Rücken nutzten die Gastgeber im ersten Durchgang zu wenig. Die spielerisch besseren Gäste gingen sogar acht Minuten vor der Pause in Führung: Leon Müller brachte einen Aufsetzer in der linken Torecke unter. Keeper Marian Gbur hatte den 20-Meter-Schuss zu spät kommen sehen.

Nach dem Wechsel war die Partie zügig entschieden. Robin Deckers verwandelte die dritte Bedburger Ecke direkt im rechten Fichte-Torwinkel – natürlich auch mit Hilfe einer stürmischen Böe (56. Min.).

Den Lintfortern war der Wille zur Wende hiernach nicht abzusprechen. Doch wirklich brenzlig wurde es für die Gäste nicht mehr. Auf der Gegenseite hätte die Niederlage durchaus höher ausfallen können. Allein Torjäger Falko Kersten, im Hinspiel viermal erfolgreich, scheiterte dreimal freistehend vor Gbur.

Übrigens: Mit dem Oberhausener Mustafa Kublay steht einer neuer Co-Trainer an der Lintforter Seitenlinie. Der bisherige Assistent Gianni Giorri hatte sich kürzlich nach fünfeinhalb Jahren Fichte unerwartet verabschiedet.