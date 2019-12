Erfolge, Tränen, Siege, Niederlagen – das Sportjahr 2019

Das Sportjahr 2019 hatte auch im Moerser und Rheinberger Verbreitungsgebiet wieder einiges zu bieten. Wir listen an dieser Stelle die wichtigsten Dinge im lokalen Sportgeschehen auf.

JANUAR

Fußball

Oberligist VfB Homberg wird als Titelverteidiger der Duisburger Hallenstadtmeisterschaften Dritter.

SV Concordia Ossenberg gewinnt die Rheinberger Hallenstadtmeisterschaften, SV Budberg das Frauen-Kreis-Hallenturnier.

Die Jugend-Abteilung des GSV Moers kooperiert mit Borussia Dortmund.

Schwimmen

SV Neukirchen geht zur SG Niederrhein – mit Blau-Weiß Moers und Freie Schwimmer Rheinkamp. Lena Weyers, Lila Astrovski, SG Niederrhein, 800m, Quali für Verbandsmeisterschaften lange Strecken.

Bogenschießen

BSC Rheinberg ist vierfacher Landesmeister – das Jagdbogen-Team mit neuem Landesrekord von 1497 Ringen.

Für den BSV Eversael siegen Steffen Bonacker und Tobias Peinemann.

Handball

Frauen-Zweitligist TuS Lintfort verlängert mit Trainerin Bettina Grenz-Klein.

Mal wieder oben: Leichtathlet Wolfgang Ritte. Foto: Ritte

Leichtathletik

Wolfgang Ritte ist bester europäischer und Welt-Senioren-Leichtathlet 2018.

Claudia Tolksdorf wird Doppel-Vize-Nordrheinmeisterin (Kugel/Hochsprung) bei den Senioren; Dennis Hannig, VfL Repelen, zwei Regio-Titel – 60 Meter Hürden und Hochsprung; Franziska Schuster, TuS Xanten, Regio-Meisterin über 60 Meter Hürden sowie dreifache Nordrhein-Hallenmeisterin – 60m, 200m und 60m Hürden.

Ute Ritte, dreifache NRW-Seniorinnenmeisterin – 60m, 200m und Weitsprung. Wolfgang Ritte, NRW-Seniorenmeister, 60m.

Fechten

Der A-Jugendliche Nils Fabinger, FC Moers, qualifiziert sich für die Junioren-EM wie auch Renee Oymann.

Tischtennis

Alpenerin Johanna Paul im Achtelfinale der westdeutschen Einzel-Meisterschaften.

Sportler-Ehrung

Moerser Sportler 2018: Leichtathlet Julian Kambartel, Moerser TV; Moerser Sportlerin 2018: Eiskunstläuferin Denise Pugliesi, GSC Moers; Mannschaft des Jahres: Handballer des TV Kapellen.

FEBRUAR

Sportler-Ehrung

Stadt Kamp-Lintfort ehrt Sportlerinnen, Sportler und Ehrenamtlichen.

Tennis

TC Sportpark Moers-Asberg verpasst in der Halle den Damen-Niederrheinmeistertitel.

Damen des TC Blau-Weiß Kamp-Lintfort steigen in die 1. Verbandsliga auf.

Fußball

Trainer Thomas Geist verlängert um ein Jahr beim Bezirksligisten FC Meerfeld.

Trainer Thorsten Schikofsky verlängert um zwei Jahre beim Landesligisten GSV Moers.

B-Junioren SV Budberg verlieren Achtelfinale im Niederrheinpokal. A-Junioren FC Neukirchen-Vluyn ziehen ins Achtelfinale ein, FCNV-D-Juniorinnen ins Viertelfinale.

Regionalliga-Frauen vom SV Budberg sind nach 3:2 beim Niederrheinligisten GSV Moers im Niederrheinpokal-Halbfinale.

Fechten

Nils Fabinger, FC Moers, gewinnt in Stuttgart die Adolf-Ermler-Plakette.

Sprintet schnell: Franziska Schuster. Foto: TuS Xanten

Leichtathletik

Franziska Schuster, TuS Xanten, drei Titel bei der U18-NRW-Meisterschaft über 60m, 200m und 60m Hürden. Letzteres um vier Hundertstelsekunden am deutschen Hallenrekord vorbei.

Rahel Brömmel, SV Sonsbeck, über 1500 Meter U18-NRW-Meisterin, qualifiziert sich für die deutschen Meisterschaften, kommt aber über 1500m bei der U20-DM wegen einer Erkältung nicht ins Finale.

Nils Greim, VfL Repelen, mit 8,56 Sekunden Bestzeit über 60m Hürden bei der Hallen-U20-DM – scheidet aber als 24. aus.

Faustball

Damen TV Asberg/SpVgg Rheurdt-Schaephuysen holen den Landesliga-Titel.

Kegeln

Erstmals in der Vereinsgeschichte sind die SK Kamp-Lintfort Zweitliga-Meister, starten mit vier Punkten in die Aufstiegsrunde und steigen Ende des Monats in die Bundesliga auf. Auch die SK II, III und IV steigen in die jeweils nächsthöheren Ligen auf.

Radsport

Der erste Große Preis der Sparkasse am Niederrhein soll mit Profis am 24. August ausgetragen werden, wird aber Anfang Juli auf 2020 verschoben.

Schwimmen

Alle Herren- und Damen-Teams der SG Niederrhein und des SV Neukirchen schaffen den Klassenerhalt in der Bezirksliga.

Bei den Verbandsmeisterschaften holen von der SG Simon Kiekow über 400 Meter Lagen und Lukas Reinkober über 1500 Meter jeweils die Silbermedaille.

MÄRZ

Radsport

Fünf Podestplätze gibt es bei der Bezirksmeisterschaft für Sportlerinnen des Grafschafter Rad- und Motorsportvereins.

Leichtathletik

Thomas Schroers, VfL Repelen, wird in Halle an der Saale bei den deutschen Senioren-Hallen-Meisterschaften im Winterwurf mit 43,57m deutscher Vizemeister im Diskuswurf. Im Kugelstoßen reichen 13,52m zu Platz vier.

Familie Ritte holt dort fünf deutsche Senioren-Meistertitel und zwei Platzierungen. Thomas, Wolfgang und Ute Ritte holen Gold im Stabhochsprung. Wolfgang Ritte siegt noch im Weitsprung und über 60m Hürden. Silber gibt es für Christina Ritte, Bronze für Timo Ritte im Stabhochsprung.

Vier Medaillen bei den U16-Nordrhein-Hallenmeisterschaften für den Moerser TV. Timo Schmidt (AK15) mit Silber über 60 Meter Hürden in 8,98 Sek., erstmals unter 9 Sek. – Bronze für Julian Kambartel. Die holt er auch im Hochsprung. Und noch einmal Bronze für die 4x200m-Staffel vom MTV. Lukas Braxmann, Team Niederrhein, holt im 60m Sprint ebenfalls Bronze.

Boxen

Umut Bostanci, BC Kamp-Lintfort, qualifiziert sich für die NABV-Meisterschaften.

Racketlon

Frank Kleiber, 1. RV Moers, gewinnt in der Altersklasse 40 die Lanzarote Open.

Fußball

Borussia Dortmund und der GSV Moers richten einen Nachwuchstag aus.

Die B-Junioren des SV Budberg verlieren erst im Viertelfinale im Niederrheinpokal.

Das A-Liga-Spiel des SV Budberg II gegen den SV Scherpenberg II wird abgebrochen. Der Schiedsrichter wird vom Scherpenberger Selim Hamdi k.o. geschlagen.

Landesligist SV Scherpenberg steht im Finale des Kurt-Blömer-Kreispokals und hat sich für den Niederrheinpokal qualifiziert, genau wie Finalgegner und Ligakonkurrent GSV Moers.

Fechten

Bei den rheinischen Landesmeisterschaften der U17, U20 und Senioren holt der FC Moers zahlreiche Medaillen. Die U20-Mädchen mit Emily Klockhaus, Merle Ruers und Renee Oymann werden Landesmeisterinnen, genau wie die U17-Mädels und die U17-Jungs mit Nils Fabinger, Fabian Heuser und Enmanuel Hagele.

Bei der U17-EM im italienischen Foggia wird Renee Oymann vom FC Moers 50., mit der Mannschaft Sechste. Vereinskollege Nils Fabinger kommt auf den 44. Platz.

Bei den NRW-Landesmeisterschaften feiert der FC Moers sechs Meistertitel.

Eiskunstlaufen

GSC Moers holt erneut den Grafschafter Cup, den er zuletzt 2007 abgeben musste.

Schwimmen

Die SG Niederrhein holt bei den Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften 47 Titel und etliche weitere Medaillen.

Tischtennis

Der TuS Rheinberg hält die NRW-Liga, der PSV Kamp-Lintfort muss aus der Landes- in die Bezirksliga absteigen.

Schießen

Kirsten Kulms, BSV Eversael, ist deutsche Meisterin im Bogenschießen ohne Visier der Ü40-Damen. Deutscher Meister ist auch die BSV-Blankbogenmannschaft mit Kirsten Kulms, Dieter Meyer und Dietmar Vangenhassend.

Sportpolitik

Die Jahresversammlung beim TuS Xanten wird abgebrochen und später fortgesetzt.

Beim Stadtsportverband Moers übernimmt Andreas Bögner von Dr. Claus Hagemann den Vorsitz, Markus Tenbergen wird Vizevorsitzender anstelle von Jürgen Kohl.

Jubiläum

TV Kapellen feiert seinen 100. Geburtstag.

RVV Equus Rheurdt feiert Zehnjähriges.

APRIL

Leichtathletik

Senioren-WM: Stabhochsprung-Gold für Wolfgang, Silber für Thomas und Ute Ritte.

U16-Staffel, 4x100m vom Moerser TV mit Julian Kambartel, Timo Schmidt, Florian Drev und Michelson Wenzel (alle M15) qualifizieren sich in 47,88 Sekunden für die deutschen Meisterschaften.

Rahel Brömmel, SV Sonsbeck, ist 3000-Meter-Langstrecken-Meisterin der Region Nord, löst damit das U18/20-DM-Ticket

Bogenschießen

Langbogen-Mannschaft des BSC Rheinberg ist Deutsche Meister. Der Einzeltitel geht an Hermann Goysens, AK 65, mit deutschem Rekord bei 519 Ringen.

Fechten

Bei der Junioren-WM wird Renee Oymann, FC Moers, 75., Nils Fabinger (beide U17) 115. bei der U20.

Fußball

Die Fußballerinnen des SV Borussia Veen steigen in die Bezirksliga auf.

SV Sonsbeck II steigt in die Bezirksliga auf.

Die Basketballer der BG Lintfort (in Weiß) müssen aus der 1. Regionalliga absteigen. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Basketball

Die BG Lintfort steigt aus der 1. Regionalliga in die Oberliga ab. Die U18 und U16 sind Vizemeister der Oberliga.

Radsport

GRMSV Moers richtet den Niederrheinpokal aus und holt zahlreiche Medaillen. Siege für Tabea (U9), Fenja Winkler (U11), Aulona Nuhaj (U13), die 2-er-Formation Kunstrad mit Laura Haffmann, Alina van Zütphen, sowie 4-Einrad-Formation mit Rebecca Kuliga, Lina Marcella Beckers, Alina und Annika van Zütphen in der Frauen-Elite-Klasse. Anika van Zütphen startet letztmals im Einer und sicherte sich Silber.

Tanzen

Magic Unity holte sich bei der NRW-Meisterschaft den Landesmeistertitel in Jülich.

Billard

Aufsteiger BC „Am grünen Brett“ Xanten wird Fünfter in der 2. Bundesliga.

Tischtennis

GSV Moers, Jungen-Team, ist NRW-Ligist.

Schwimmen

Bei den Verbandsmeisterschaften holt sich die SG Niederrhein neun Titel.

Reiten

Olympiasiegerin Ingrid Klimke nimmt beim Frühjahrs-Vielseitigkeitsturnier des RV Seydlitz Kamp teil.

Sonsbecker Renntag im Winkelschen Busch ist wieder ein Zuschauermagnet.

Volleyball

Der Moerser SC beendet die Saison in der 2. Bundesliga als Vierter.

Handball

Vier Spieltage vor Saisonende sichert Frauen-Zweitligist TuS Lintfort die Klasse.

Frauen der HSG Vennnikel/Rumeln-Kaldenhausen steigen in die Landesliga auf.

SV Neukirchen steigt in Verbandsliga ab.

MAI

Fußball

VfB Homberg steigt in die Regionalliga West auf.

SV Scherpenberg gewinnt Kurt-Blömer-Kreispokal, Frauen des GSV Moers holen den Ernst-Vieler-Kreispokal und kehren in die Regionalliga zurück.

Am Eyller Berg in Kamp-Lintfort wurde es laut – beim alljährlichen Motocross. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Motorsport

Motocross vom ADAC Motorclub Kamp-Lintfort am 1. Mai wieder ein voller Erfolg.

Leichtathletik

Anna-Lena Berninger, TuS Xanten, qualifiziert sich über 100 Meter für die U15-DM.

Svea Rother, VfL Repelen, holt bei Regionsmeisterschaften zweimal Gold in der U12. Nikola Stefaniak, VfL Repelen, siegt bei den Frauen im Siebenkampf.

Julian Kambartel, Moerser TV, qualifiziert sich für die U15-Mehrkampf-DM, Damian Schmidt holt den U12-Mehrkampftitel.

Moerser TV holt bei den Regionsmeisterschaften 25 Medaillen.

Rahel Brömmel holt 1500m-DM-Ticket.

Nikola Stefaniak, Frauenklasse, holt Regionstitel über 100m und 100m Hürden. Kai Speidel, VfL, U18, über 100 Meter.

Nico Scholzen, Moerser SC, U18, Regionsmeister über 110m Hürden, qualifiziert sich für die NRW-Landesmeisterschaften.

Radsport

Gold für die 4er-Formationen vom GRMSV Moers beim Landespokalturnier Sonsbeck.

Aulona Nuhaj, U13, Landesvizemeisterin.

Fechten

Merle Ruers und Renee Oymann, FC Moers, mit tollen Leistungen beim Florett-Weltcup.

Bronze für Renee Oymann und Nils Fabinger bei der U17-DM, Silber für Damen-Team mit Renee Oymann, Celine Pachmann, Emily Klockhaus und Merle Ruers.

FC Moers richtet die deutschen B-Jugend-Meisterschaften aus und holt fünf Medaillen: Silber für Sophia Meißner und das Herren-Team, Bronze für Nicole Hartfelder, Simon Polotzek und die Damen-Mannschaft. Kegeln

SK Kamp-Lintfort wird westdeutscher Meister, qualifiziert sich für DM: Paarkampf mit Timo Mandelik, Mike Mertsch; im Einzel mit Nils Eichenhofer, Mandelik, Mertsch.

Handball

Frauen vom TuS Xanten in die Landesliga.

Pool-Billard

PBC Gut-Stoß Kamp-Lintfort in die Verbandsliga.

Tischtennis

Frauen des PSV Kamp-Lintfort steigen in die NRW-Liga auf, die PSV-Herren aus der Landesliga ab.

Rudern

Moerser Marc Leske gehört zum deutschen A-Kader im Zweier ohne Steuermann.

Triathlon

Sascha Hubbert, TT Rheinberg, für den Ironman auf Hawaii qualifiziert.

JUNI

Leichtathletik

Team Niederrhein: Lukas Peer, Speerwurf, und 4x100m-Staffel mit Lukas Peer, Simon Schulz, Lukas Eisele und Leon Morris holen sich die Regionsmeistertitel.

Dennis Hannig erhält auf der Jahreshauptversammlung des VfL Repelen die goldene Ehrennadel vom DLV.

Julian Kambartel, Moerser TV, verteidigt in der U15 den Nordrhein-Meistertitel im Hochsprung mit 1,74 Meter.

Auch Lukas Schwick, SV Sonsbeck, U14, Nordrheinmeister Hochsprung, 1,67 Meter, Silber im Weitsprung, Bronze über 80m.

David Wagner, VfL Repelen, Bronze bei Nordrheinmeisterschaften im Kugelstoßen und Speerwerfen.

Dennis Hannig, Ticket für U20-DM im Zehnkampf.

Franziska Schuster, TuS Xanten, qualifiziert für U20-EM über 100 Meter.

Claudia Tolksdorf, Moerser TV, W50, holt als älteste Teilnehmerin der Senioren-Mehrkampf-DM die Bronzemedaille.

Rahel Brömmel, U18-Landesmeisterin über 1500m; Franziska Schuster, beide SV Sonsbeck, U20-Landesmeisterin über 100m und 100m Hürden.

Fußball

Tolgahan Vardar, VfL Repelen, Bezirksliga, wird nach Tritt in den Unterleib des Dülkener Torwarts für zwei Jahre gesperrt.

Enttäuscht: Ibrahim Üzum nach dem Abstieg mit dem GSV Moers aus der Fußball-Landesliga. Foto: Ulla Michels / FUNKE Foto Services

Der GSV Moers steigt in die Bezirksliga ab. SV Budberg II und FC Neukirchen-Vluyn steigen in die B-Liga ab; TuS Borth und VfL Repelen II steigen in die A-Liga auf.

SV Büderich feiert 100. Geburtstag.

Im Fußballkreis Moers fallen mangels Mannschaften die Qualifikationsspiele zu den Leistungsklassen aus.

Moerser Wolfgang Jades wird zum Regionalliga-Staffelleiter gewählt.

Beim SV Scherpenberg ist die Mannschaftskasse verschwunden.

TuS Xanten steigt in die Kreisliga A auf. Das letzte Spiel dieser Relegation in Asterlagen gegen den SV Büderich wird nach Schlägen gegen den Schiedsrichter und einen Linienrichter abgebrochen. Zwei Asterlager Spieler erhalten mehrjährige Spielsperren.

Der ehemalige Kreisvorsitzende Hans-Dieter Wichert, TuS Baerl, wird Ehrenmitglied des Fußballverbandes Niederrhein.

Im Rahmen des 100. Geburtstages verliert der SV Sonsbeck gegen den MSV Duisburg.

Bei den Rheinberger Jugend-Stadtmeisterschaften holt der SV Budberg sechs von acht Titeln. Der SV Millingen ist ein guter Ausrichter.

SV Orsoy wird 100 Jahre alt, die Traditionsmannschaft vom FC Schalke 04 kommt.

Tanzen

Magic Unity ist Vize-Europameister.

Pferdesport

Regine Mispelkamp, RV Seydlitz Kamp, verteidigt ihren deutschen Meistertitel in der Para-Dressur auf Look at me now.

RV Seydlitz Kamp gewinnt mit Lilli Eickschen, Alicia Leyendecker und Antoinette Colsman den Mannschaftstitel der Kreismeisterschaft in der Klasse E. Kreismeisterinnen: Lilli Rose Eickschen (E-Klasse, großes Pferd), Carina Koch (A-Klasse).

Fechten

Moerser Paul Tenbergen wird vom deutschen Fechter-Bund als bester Nachwuchsobmann Deutschlands ausgezeichnet.

Gold für Damen- und Herren-Team vom FC Moers bei den Ruhr Games

Racketlon

Ü45-Doppel-WM-Titel für den Moerser Thomas Knaack mit Michael Holzinger.

Radsport

Tabea Winkler (U9) siegt im 1-er-Kunstradsport beim 4. Landespokalturnier, genau wie beide Vierer-Teams vom GRMSV Moers.

Triathlon

Yves Reinders, TuS Xanten, löst das WM-Ticket für die Mitteldistanz.

Tennis

Damen vom TC Sportpark Asberg steigen von der Niederrhein- in die Verbandsliga ab. Herren 50, TV Vennikel, schaffen den Klassenerhalt in der Regionalliga.

Herren 30, TC Moers 08, schummeln, nehmen ihr Team aus der 1. Verbandsliga.

TC Blau-Weiß Kamp-Lintfort steigt in die Herren-Verbandsliga auf.

Silber für Mina Hodzic bei Verbandsmeisterschaften in der offenen Damenklasse.

Schwimmen

Elfjährige Cara Vogt, SG Niederrhein, wird 16. der Mehrkampf-DM. Bronze für Paula Meyer-Glitza, SG Niederrhein, über 50m Brust bei den Verbandsmeisterschaften.

Rollkunstlaufen

Die elfjährige Rheinbergerin Tiziana Kaletta holt sich den Landesmeistertitel.

Volleyball

400 Mannschaften schlagen auf 44 Feldern beim Turnier des SV Sevelen auf.

JULI

Fußball

SV Orsoy wird im Jahr seines 100. Geburtstages Rheinberger Stadtmeister, in Xanten ist es der TuS Xanten

VfB Homberg gewinnt Auftaktspiel in der Regionalliga in Bergisch-Gladbach mit 1:0.

Leichtathletik

SV Sonsbeck richtet die deutschen Crosslauf-Meisterschaft 2021 aus.

Thomas, Wolfgang, Timo, Christina und Ute Ritte holen bei den Senioren-Nordrhein-Meisterschaften je den Titel im Stabhochsprung, Christina Ritte auch im Weitsprung.

Claudia Tolksdorf siegt im Hochsprung, Gudrun Tersteegen, beide Moerser TV, im Weitsprung.

Thomas Schroers, VfL Repelen, gewinnt das Kugelstoßen.

Bei den deutschen Senioren-Meisterschaften holt Familie Ritte fünf Meistertitel. Gold für Wolfgang im Stabhochsprung, über 100 Meter Hürden, Silber im Weitsprung; Gold im Stabhochsprung für Thomas, Ute und Christina. Timo holt Bronze im Weitsprung.

Claudia Tolksdorf wird bei der Senioren-DM Fünfte im Hochsprung und Zwölfte im Kugelstoßen.

Thomas Schroers holt dort Silber im Kugelstoßen und Bronze mit dem Diskus.

David Wagner, VfL Repelen, löst Ticket für Senioren-DM im Blockwettkampf Wurf.

Bei der U16-DM in Bremen wird Julian Kambartel, Moerser TV, Zwölfter im Stabhochsprung. Mit der 4 x 100 Meter-Staffel mit Timo Schmidt, Florian Drev und Michelson Wenzel wird er Neunter.

Nikola Stefaniak, VfL Repelen, wird über 100 Meter Hürden bei den offenen Landesmeisterschaften nach Bestzeit Fünfte.

Julian Kambartel wird 21. bei der Jugend-Mehrkampf-DM nach verpatztem Diskuswurf, Rahel Brömmel vom SV Sonsbeck Fünfte über 3000 Meter beim europäischen olympischen Jugendfestival in Baku.

Franziska Schuster, TuS Xanten, holt Silber über 100 Meter Hürden.

Fechten

Bei den U10-, U11- und U12-NRW-Meisterschaften holt Moers fünf von sechs Titeln.

Radsport

Alle vier GRMSV-Teams lösen das Halbfinal-Ticket für die Deutschen Meisterschaften.

Hockey

Moerser TV schafft auf dem Feld den Klassenerhalt in der 1. Verbandsliga.

Schwimmen

SG Niederrhein holt den Krupp-Pokal in Rheinhausen und holt 47 Siege beim 45. Hochsauerland-Schwimmwettkampf.

Blau-Weiß Moers wird 50 Jahre alt.

Basketball

BG Lintfort holt den Niederrheinpokal.

Sommerzeit ist Reiterzeit – auch beim Budberger Klub Graf Schmettow Eversael Foto: Armin Fischer

Pferdesport

Tolle Sommerturniere beim RV Graf Haeseler Sonsbeck, RFV Graf von Schmettow Eversael und RV Tönisberg-Schaephuysen.

In Rheurdt-Kengen holen Amelie Colsman bei den jungen Reitern CCI 2* sowie Carina Koch bei den Ponys A jeweils den rheinischen Meistertitel in der Vielseitigkeit.

Tennis

Durchmarsch der Herren 70 des TC Blau-Weiß Kamp-Lintfort in die Regionalliga.

Die Herren 30 des TC Moers 08 steigen in die Regionalliga auf.

Golf

Moerser Stadtmeisterschaft hat Premiere. Erster Sieger: Vincent Koppitsch; erste Siegerin: Irina Skara.

Bogenschießen

Kirsten Kulms, BSV Eversael, ist Landesmeisterin, Silber geht ans Herren-Team.

Trampolin

Joel Paschke, TV Utfort-Eick, holt Silber bei den Rheinischen Einzelmeisterschaften in der U12, U10-Bronze für Jonas Binn.

AUGUST

Handball

Verbandsligist TV Kapellen testet gegen den ehemaligen Europapokalsieger TuSEM Essen und unterliegt mit 22:44.

Duell in der MSV-Arena: Hombergs Dennis Wibbe (rechts) gegen Amara Conde von Rot-Weiss Essen. Foto: Mark Bohla / FFS

Radsport

Regenfluten schrecken die Fahrer bei der 15. Veener Rad-Nacht nicht ab.

Bogenschießen

Volker Wahle, Xantener Querschießer, holt bei den Herren DM-Silber.

Frank Hüsken, Bruderschaft Rossenray, Bronze in der Jugendklasse ohne Visier.

Die Gindericherin Petra Mumme verteidigt Ü50-DM-Titel mit dem Blankbogen.

Pferdesport

Moerser Bela Lehnen wird Voltigier-Weltmeister mit RSV Neuss-Grimmlinghausen.

Christina Ender, RVV Equus Rheurdt, holt WM-Bronze.

Fußball

GSV Moers, SV Scherpenberg fliegen in der 1. Runde aus dem Niederrheinpokal; der SV Budberg vor 1500 Zuschauern gegen Drittligist KFC Uerdingen. VfB Homberg kommt eine Runde weiter.

VfB Homberg trägt sein Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen in der MSV-Arena aus – 5200 Zuschauer sehen ein 1:2.

Racketlon

Moerser Frank Kleiber holt Ü40-Bronze bei den German Open

Beach-Volleyball

Veit Bils und Lukas Salimi, Moerser SC, sind deutsche U18-Vizemeister. Bei der

U19 werden sie Sechste.

Inklusion

Die Kamp-Lintforter Rollstuhltennisspielerin Bianca Osterer verpasst wegen neuer Regeln die Paralympics 2020 in Tokio.

Leichtathletik

Der 15-jährige Mehrkämpfer David Wagner, VfL Repelen, wird bei seiner DM-Premiere Zehnter beim U16-Block-Wettkampf.

Dennis Hannig, VfL Repelen, muss bei der U20-Mehrkampf-DM aufgeben.

Triathlon

Neukirchen-Vluynerin Anna Pauline Süßerath ist NRW-Cross-Triathlon-Meisterin, wird danach Deutsche Meisterin.

Golf

Christof Eggert, Golfclub Am Kloster Kamp, Vize-Europameister der Hörbehinderten.

Tennis

TV Vennikel begrüßt 181 Teilnehmer beim Nüheln-Cup.

SEPTEMBER

Triathlon

35. Nibelungen-Triathlons vom TuS Xanten mit 1600 Teilnehmern ein Riesenerfolg.

Fußball

Regionalligist VfB Homberg fliegt in Runde zwei aus dem Niederrheinpokal.

Frauen-Regionalligist GSV Moers scheitert bereits in der ersten Runde.

Tennis

Moerser Alen Hodzic, TC Bredeney, siegt im DTB-Ranglistenturnier beim SV Neukirchen.

Fechten

Ausrichter FC Moers verteidigt den Brendow-Cup – zum vierten Mal in Folge.

Basketball

Zweit-Regionalligist BG Lintfort holt den WBV-Pokal.

Nicht nur die Mädels der SG Niederrhein – (von links) Theresa Müller, Marlene Eichholz, Guiomar Ahrensmeyer Morales, Lena Weyers und Aleyna Can – waren in guter Form. Foto: SG Niederrhein

Schwimmen

SG Niederrhein räumt beim 7. Panaroma-Cup des Lintforter SC mächtig ab.

Leichtathletik

Christoph Verhalen, TuS Xanten, gewinnt den 25. Xantener Citylauf über zehn Kilometer. Carina Fierek, TuS Xanten, siegt bei den Frauen und gewinnt die Enni-Laufserie.

U16-Jungs, Moerser TV, sind Landesmeister bei den Team-Endkämpfen, U14 ist Dritter.

Senioren-EM-Gold im Stabhochsprung für Thomas und Wolfgang Ritte, der auch über 100 Meter Hürden siegt. Ute Ritte holte jeweils Silber im Weit- und Stabhochsprung.

David Wagner und Timo Hylla, VfL Repelen, siegen im Regions-Blockwettkampf.

Racketlon

Der Moerser Racketlon-Verein steigt in die höchste Spielklasse auf.

Volleyball

Moerser SC fliegt aus dem WVV-Pokal.

Handball

Verbandsligist SV Neukirchen trennt sich von Trainer Christian Wetteborn, Thomas Pannen übernimmt später.

Pferdesport

Moerser Bela Lehnen wird deutscher Meister im Voltigieren.

Aus den Vereinen

TV Kapellen feiert 100. Geburtstag.

OKTOBER

Kampfsport

Vier Athleten, VfL Repelen, holen DM-Titel: Viktoria Loska, Frauen Ü45; Oliver Spitzer, offene Klasse, Freikampf; Amalia Fumic, U15, Formen; Kevin Dorcan Ruiz, Ü45. Es gibt weitere Silber- und Bronzemedaillen.

Erschöpft, aber glücklich auf Hawaii: die Triathleten Sascha Hubbert (links) und Fernando Concha. Foto: TT Rheinberg

Radsport

2er- und 4er-Formationen vom Grafschafter Rad- und Motorsportverein Moers lösen beim Deutschland-Cup das DM-Ticket.

Der GRMSV richtet seine 10. DM aus. 4er-Formation mit Alina und Anika van Zütphen, Carina Danowski und Franziska Milbrandt ist Achter, 2er-Team mit Alina van Zütphen und Laura Haffmann Neunte.

Leichtathletik

Mehr Spaß und mehr Spannung gibt es beim 27. NRZ-Klosterlauf in Kamp-Lintfort mit fast 1000 Teilnehmern.

Schwimmen

SG Niederrhein holt bei den Verbandskurzbahn-Meisterschaften in Wuppertal etliche Medaillen, stellt zahlreiche Bestzeiten auf.

Junge SG-Damen sind Zweite beim deutschen Mannschaftswettbewerb der Jugend.

Inklusion

MSV Caritas Kickers sind Premieren-Meister der neuen Handicap-Niederrheinliga.

Fußball

Bezirksligist SV Budberg trennt sich von Ulf Deutz, Tim Wilke wird neuer Trainer.

Streit um die Fußball-Anlagen in Rheinberg zwischen Stadtsportverband und Vereinen.

Triathlon

Sascha Hubbert und Fernando Concha, TT Rheinberg, starten bei Ironman auf Hawaii.

Judo

Xantener Hubert Swiech holt bei der Ü30-WM in Marokko Bronze in der Altersklasse M3 bis 60 Kilogramm.

Fechterin Sophia Meißner (links) vom FC Moers kämpft hier beim Sparkassen-Cup im Fechten. Foto: Ulla Michels / FUNKE Foto Services

NOVEMBER

Fechten

FC Moers richtet wieder den Sparkassen-Cup aus, sowohl in der U17 als auch der U20 je ein von zehn Turnieren für die Nominierungsrangliste etwa zur EM.

Fußball

Moerser Robin Krüger löst übergangsweise beim Nordost-Regionalligisten Rot-Weiß Erfurt Trainer Thomas Brdaric ab.

Trampolin

Bei der Wettkampfaltersklassen-DM 17 bis 21 wird Marc Ruiz Moreno, TV Utfort-

Eick, Sechster.

Leichtathletik

Thomas Schroers, AK 50, VfL Repelen, gewinnt die offenen NRW-Senioren-Meisterschaften im Diskuswurf. Thomas Dzeja, AK 75, VfL, im Hammerwurf. Beide qualifizieren sich für die DM.

Schwimmen

SC Blau-Weiß Moers richtet zum 22. Mal den NRW-offenen Wettkampf aus.

Fußball

Frauen vom Regionalligisten SV Budberg im Viertelfinale des Niederrheinpokals

Racketlon

Volker Sach und Dirk Skock vom Moerser Racketlon-Verein (MRV) holen sich die Silbermedaille, sind damit Vize-Weltmeisterschaft in der Ü55. In der Ü45 belegen Heike Voigt und Thomas Knaack, ebenfalls MRV, auch den zweiten Rang.

DEZEMBER

Leichtathletik

Bei den Nordrhein-Cross-Meisterschaften beim SV Sonsbeck holt Rahel Brömmel bei der U18 den Meistertitel.

Schwimmen

Petra Spitzbart, Andreas Thiel und Ralf Lehmann von der SG Niederrhein holen gute Platzierungen bei Deutschen Kurzbahn-Meisterschaften der Masters in Freiburg.

Beim bestens organisierten 20. Weihnachtsmeeting des SV Neukirchen räumen die Gastgeber sowie die SG Niederrhein die meisten Medaillen ab.

Inklusion

Die Caritas Kickers des MSV Moers belegen beim Special Olympics NRW in Münster Platz zwei.

Der SV Scherpenberg feiert sich als Sieger des Moerser Hallenfußball-Stadtpokal mit Bürgermeister Christoph Fleischauer (rechts). Foto: Ulla Michels / FUNKE Foto Services

Fußball

Ralf Gemmer wird ab Januar neuer Coach beim Landesligisten SV Scherpenberg.

Der SV Budberg verteidigt bei den Moerser Frauen-Kreishallenmeisterchaften seinen Titel durch einen 5:4-Erfolg nach Sechsmeterschießen und vertritt den Fußballkreis Moers auch beim Niederrheinpokal im Januar 2020 in Düsseldorf.

Landesligist SV Scherpenberg zeigt sich als glänzender Gastgeber des Moerser Hallenstadtpokals und holt sich zudem den Titel nach einem 10:5-Erfolg im Sechsmeterschießen über Niederrhein Soccer. Der VfL Repelen bekommt den Fairplay-Pokal.