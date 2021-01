Der nächste Krimi: Kinlend lässt den TuS Lintfort jubeln

Kamp-Lintfort Die Zweitliga-Handballerinnen des TuS Lintfort holen mit dem 25:24 über den HSV Solingen-Gräfrath den dritten hauchdünnen Sieg in Folge.

Da hielt es auch Hannah Haase nicht auf der Tribüne. Nach der Schlusssirene eilte die verletzte Mittelfrau so schnell es der Außenbandriss im Sprunggelenk zuließ auf das Spielfeld und hüpfte auf einem Bein im Mannschaftskreis zu ausgelassenen "Heimsieg, Heimsieg"-Rufen mit. Trainerin Bettina Grenz-Klein titulierte Prudence Kinlend ganz liebevoll als "Hornochse" und drückte die Siegtorschützin fest an sich. Die große Euphorie in den Reihen des TuS Lintfort war nur allzu verständlich. Nicht nur weil die Zweitliga-Handballerinnen beim 25:24 (11:10) über den HSV Solingen-Gräfrath schon den dritten Sieg in Folge eingefahren hatten, sondern weil er unter recht schwierigen Voraussetzungen in einem wahren Herzschlagfinale gelang.

Naina Klein spielt angeschlagen

"Ich muss mich bei meiner Mannschaft entschuldigen. Ich habe befürchtet, dass wir heute keinen Blumentopf gewinnen, aber wir haben das angeschlagen irgendwie durchgestanden. Es war sicher kein attraktives Spiel, aber die Mädels haben immer weiter gemacht, und am Ende braucht man natürlich auch ein wenig Glück", resümierte Grenz-Klein hinterher sichtlich geschafft. Neben Haase fehlte mit Lisa Kunert (Fersensporn) noch eine weitere wichtige Rückraumspielerin. Naina Klein ging dazu angeschlagen ins Spiel, und auch die junge Jule Samplonius wirkte längst nicht so frisch wie bei den letzten Partien. So lang die ganze Last im Angriff fast ausschließlich auf Klein, am Ende mit acht Treffern auch beste Werferin, und Kinlend, die gerade in der spannenden Schlussviertelstunde enorm viel Verantwortung übernahm und vier Sekunden vor dem Ende schließlich auch mit einer echten Willensleistung die Entscheidung herbeiführte. Aus einer für eine Rechtshänderin ziemlich schwierigen Position - fast von Rechtsaußen - hämmerte sie den Ball aus gut neun Metern in die lange Ecke. "Wie ich den gemacht habe, weiß ich auch nicht so genau, aber ich habe mir einfach gesagt, dass der jetzt sitzen muss", lachte Kinlend. Gesagt, getan, die verbleibende Zeit reichte den tapferen Solingerinnen nicht mehr für eine Antwort. Der Rest war nur noch Jubel.

Starke Laura Graef mit fast 50 Prozent vor der Pause

Ob es überhaupt so spannend hätte werden müssen? Gestützt auf eine starke Laura Graef im Kasten, die vor der Pause fand 50 Prozent der HSV-Würfe parierte, erwischte Lintfort noch einen ordentlichen Start, verpasste es bei einer 9:5-Führung (18.) aber, weiter davon zu ziehen. Insbesondere weil vorne nun klare Chancen in Serie ausgelassen wurden. Vier Siebenmeter in Folge fanden nicht das Ziel. Erst in der Schlussphase verwandelte Kinlend ihren zweiten, ganz wichtigen Versuch.

Die flinken Gäste waren schon beim 9:8 (21.) wieder dran und ließen sich auch nicht mehr abschütteln. Es blieb durchweg spannend. Die Lintforter 23:21-Führung drei Minuten vor dem Ende glich Gräfrath schnell wieder aus. Der TuS legte wieder vor, ehe Vanessa Brandt (die Führende in der Torjägerliste hatte Lintfort lange im Griff) noch einmal ausglich und dem HSV damit fast einen Zähler sicherte. Bis sich Prudence Kinlend doch noch einmal ein Herz fasste.