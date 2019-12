Am Niederrhein. Thorsten Schikofsky, Trainer des Gastgebers, sieht sein Team gerade in den Nachbarschaftsduellen gefordert. Der VfL Repelen trifft auf Veen.

Zum Auftakt der Rückrunde in der Fußball-Bezirksliga kommt es zu einem weiteren Moerser Stadtderby. Am Sonntag um 15.30 Uhr empfängt der GSV Moers den SV Schwafheim. Beide Mannschaften verloren zuletzt und wollen im Derby auf Sieg spielen.

Der GSV unterlag jüngst daheim mit 1:2 gegen die DJK Twisteden und davor 0:4 beim FC Meerfeld. „Durch die zwei Niederlagen sind wir wieder ein bisschen unter Druck“, räumt Trainer Thorsten Schikofsky ein und analysiert: „Wir haben zuletzt immer in der ersten Halbzeit wirklich gut gespielt und sind in der zweiten Halbzeit abgefallen. Daran gilt es zu arbeiten. Außerdem war die Chancenverwertung ein Problem.“

In der ersten Halbserie zogen die Grafschafter in den Duellen mit den Stadtnachbarn Schwafheim, Meerfeld und VfL Repelen jeweils den Kürzeren. „Wir haben in den Derbys bisher noch nicht großartig gepunktet, und da sind wir gefordert, mal etwas zu zeigen“, findet Schikofsky, der aber guter Dinge ist: „Ich bin zuversichtlich, denn zu Hause wird uns das Spiel sicher besser liegen als das Hinspiel in Schwafheim auf Asche.“

Personell sind die Vorzeichen ebenfalls nicht schlecht. „Tobias Kästner kann zum Glück wahrscheinlich wieder in der Startformation stehen“, so der GSV-Coach, der folglich nur auf Meik Bodden und Gabriel Sepulveda verzichten muss. Bei Schwafheim dagegen werden Faruk Yildirim, Raphael Weigl, Fabian Weigl, David Sarpong und Julian Klingen ausfallen. Noch fraglich sind Robin Morawa und Pascal Schmidt.

Nach zuletzt fünf Spielen ohne Sieg wollen die Schwafheimer dennoch unbedingt die Trendwende. „Wir müssen aus den letzten zwei Spielen sechs Punkte holen, sonst wird es eng“, stellt Co-Trainer Kevin Hanebeck klar und kündigt an, der SVS werde „voll auf Sieg“ spielen. Trotz der 2:6-Niederlage gegen Ligaprimus TSV Wachtendonk-Wankum findet Hanebeck: „Das Ergebnis spiegelt nicht das Spiel wider und die Leistung macht auf jeden Fall Mut.“

Als Tabellennachbarn stehen sich am Sonntag ab 15 Uhr der VfL Repelen und Borussia Veen gegenüber. „Wenn wir uns noch ein bisschen in Richtung Platz zwei orientieren wollen, müssen wir Veen schlagen“, sagt Sascha Weyen, Trainer des Fünften Repelen, das mit einem Sieg an der Borussia vorbeiziehen kann – auch wenn Weyen Respekt vor dem Gast hat: „Veen ist eine Überraschungsmannschaft, die das bisher sehr gut macht. Unser Ziel ist, sie zu schlagen, auch wenn es sicherlich angenehmere Gegner gibt.“

Fehlen werden bei Repelen weiterhin Mehmet Akdas, Enes Balci, Maurice Szczepanowski und Okan Mete Yilmaz. Hinzu kommt noch Yasin Duman, der sich zuletzt gegen den SV Sonsbeck II einen Nasenbeinbruch zuzog. Auf Veener Seite ist Eike Schulz nach abgesessener Sperre wieder zurück. „Wir haben mit 23 Leuten trainiert, da habe ich die Qual der Wahl“, berichtet Trainer Christian Hauk, der nur auf Severin Minten verzichten muss.

Zum Auftakt dieser bisher so starken Saison hatte Veen daheim gegen den VfL verloren. Trainer Hauk erinnert sich: „Repelen ist eine sehr starke Mannschaft. Wir haben gegen alle Mannschaften gespielt und das war schon einer der stärksten Gegner.“ Dennoch möchte er es mit seiner Mannschaft diesmal besser machen und vor Repelen bleiben: „Das wird eine große Aufgabe. Aber wir haben nichts zu verlieren. Wir haben mehr Punkte geholt als uns alle zugetraut hätten, deswegen können wir ja befreit aufspielen.“

Meerfeld in Aldekerk

Der FC Meerfeld spielt bereits um 14.15 Uhr beim FC Aldekerk. Das letzte Spiel gewannen die Meerfelder mit 4:0 gegen den GSV Moers. „Die Stimmung ist gut“, hält der Schwung aus diesem Erfolg trotz des Spielausfalls beim TSV Weeze am vergangenen Wochenende an, wie Trainer Thomas Geist berichtet, der aber warnt: „Aldekerk ist schwer zu spielen. Gerade dort auf Kunstrasen machst du das nicht einfach so mit links. Das wird eine schwierige Aufgabe. Aber wir wollen dort was mitnehmen.“ Fehlen werden bei Meerfeld Julian Hillus und Robert Kruppa.

Der SV Budberg ist derweil beim SV Straelen II zu Gast. „Ein Blick auf die Tabelle und die Fieberkurven beider Mannschaften reicht vollkommen aus, um das Spiel zu charakterisieren“, weiß Budbergs Trainer Tim Wilke. Es ist das Duell des Letzten gegen den Vorletzten und seit rund zwei Monaten hat keines der beiden Teams mehr gepunktet. Dennoch weiß auch Wilke, dass danach noch viele Punkte zu vergeben sind: „Bei aller Wichtigkeit des Spiels, die Entscheidungen fallen erst im kommenden Sommer. Davor ist in keine Richtung etwas entschieden.“

Außerdem spielt der VfL Tönisberg gegen Viktoria Goch und kann im besten Fall auf den Relegationsplatz zwei klettern. Der VfB Homberg II hat einen echten Brocken vor der Brust und tritt bei Tabellenführer TSV Wachtendonk-Wankum an. Schließlich ist der SV Sonsbeck II noch beim 1. FC Kleve II zu Gast und möchte seine Serie von drei Spielen ohne Niederlage ausbauen.