Der beste europäische Leichtathletik-Senior kommt aus Moers

Moers. Zum dritten Mal nach 2008 und 2018 ist der Moerser Stabhochspringer Wolfgang Ritter zum besten Leichtathletik-Senior Europas gewählt worden.

Das neue Jahr startete für Wolfgang Ritte hervorragend. Der 66-jährige Moerser ist vom Europäischen Leichtathletik-Verband zum dritten Mal nach 2008 und 2018 zum besten Leichtathletik-Senior des Kontinents in der Kategorie Sprung gewählt worden. Die Trophäe erhält der gebürtige Bocholter, der für den SC Bayer 05 Uerdingen startet, aber in Moers lebt, im kommenden März. Dann wird im portugiesischen Braga auch die Niederländerin Rietje Dijkman ausgezeichnet. Sie erhält den Award bei den Frauen.

Stabhochspringer Wolfgang Ritte war im Jahr 2019 bei der Hallen-WM im polnischen Torun sowie bei der EM in Jesolo/Italien in seiner Spezialdisziplin nicht zu bezwingen. Dazu sorgte der Senior bei der Europameisterschaft im Finale über 100 Meter Hürden für eine Überraschung. Ritter siegte hauchdünn vor dem polnischen Favoriten Henryk Szymura und dem Tschechen Ivo Strnad. Dabei musste nach einem der spannendsten Rennen der gesamten EM das Zielfoto über den Sieger entscheiden. Wolfgang Ritte lag ganz knapp vorn und freute sich so in Jesolo über eine zweite Goldmedaille.