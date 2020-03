Irgendwie musste man damit rechnen. Doch nachdem nun die endgültige Entscheidung getroffen ist, löst es bei zahlreichen Beteiligten ein merkwürdiges Gefühl aus: In der 1. und 2. Frauen-Handball-Bundesliga wurde wegen des Coronavirus die Saison 2019/20, wie wir in der Donnerstagausgabe berichtet hatten, für beendet erklärt. Der aktuelle Spielbetrieb wurde seitens der HBF (Handball Bundesliga Frauen) annulliert.

Gleichzeitig hat der Vorstand beschlossen, dass es für die gerade abgeschlossene Saison keine sportlichen Absteiger aus beiden Ligen geben wird. Über mögliche Aufsteiger wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden.

Coronavirus: Handball-Auszeit erst einmal bis Ende April

Auch beim TuS Lintfort muss man nun umdenken, anders planen und selbst improvisieren. Dem Verein bleibt aktuell nichts anderes übrig – wie nach einem normalen Saisonende – die Spielerinnen nun in die Zwangspause zu schicken. Die sechswöchige Auszeit wird erst einmal bis Ende April andauern. Im Anschluss – wenn es denn möglich sein sollte – möchten die Handballerinnen die Vorbereitung auf die Spielzeit 2020/21 starten. Spielerinnen nehmen ihren Urlaub individuell zu einem späteren Zeitpunkt.

Hinzu werden „sportliche Hausaufgaben“ verteilt. Jede einzelne Spielerin bekommt einen auf sie zugeschnittenen Trainingsplan. Problematisch ist es derzeit natürlich, neue Spielerinnen zu sichten und ein Probetraining zu machen. Der Verein steckt allerdings in einer eher glücklichen Lage, hat die Personalplanungen schon weitgehend abgeschlossen und kann in der nächsten Zeit sichere Zu- und Abgänge vermelden.

Aber die abgebrochene Saison hat ihre Spuren hinterlassen: „Wir haben großen Respekt vor der Entscheidung der HBF. Es ist mutig, so schnell eine so klare Entscheidung zu treffen. Wir standen mit dem HBF-Vorstand in Kontakt und wissen, dass sich der Vorstand sehr intensiv beraten hat“, betont TuS-Manager Ulrich Klein, fügt aber hinzu. „Dennoch hätten wir uns eine andere, mehr sportlich orientierte Entscheidung gewünscht. Die Tabellen beider Bundesligen sind aussagekräftig. Meister und Vizemeister standen fest. Es war nur fraglich, wer was wird. Und auch auf den Abstiegsplätzen stehen jene Teams, die die schwächsten der beiden Ligen sind. Fraglich ist auch, warum schon jetzt so endgültig entschieden wurde, wo noch nicht feststeht, wie die anderen Handballverbände entscheiden.“

TuS Lintfort: In der Planung fehlen 6000 Euro

Für den TuS Lintfort ergeben sich aus dieser Absage durchaus Probleme. Eine Planung für die kommende Saison ist derzeit schwierig. Der Verein wird natürlich insbesondere aus wirtschaftlicher Hinsicht hart getroffen. „Wir hätten in der laufenden Saison noch neun Spiele zu absolvieren“, rechnet Ulrich Klein vor.

Übt Kritik am HBF-Vorstand: TuS LIntforts Ulrich Klein. Foto: FFS

„Darunter wären sechs Heimspiele gewesen. Wir nehmen netto an einem Heimspieltag gut 1000 Euro ein. Diese 6000 Euro fehlen uns nun in der Planung. Selbst wenn wir dafür drei Auswärtsspiele nicht bezahlen müssen, bleibt ein erhebliches Minus übrig. Und die extrem weiten Auswärtsspiele mit hohen Kosten (wie Harrislee bei Flensburg, Rödertal und Freiburg, d. Red.) haben wir ja alle absolviert und bezahlt“, so Klein weiter.

Leistungen hoch zu bewerten

So trifft der aus sportlicher Sicht eigentlich günstige Restspielplan mit so vielen Heimspielen den Verein am Ende hart. Es zeigt aber auch, dass die sportlichen Leistungen des TuS Lintfort nicht hoch genug zu bewerten sind: Das Team von Trainerin Bettina Grenz-Klein belegt trotz so vieler Auswärtsspiele in der Endabrechnung Platz acht, geriet über die vergangenen Monate nie in Abstiegsnot.

Die Spielerinnen des TuS Lintfort selbst sind nicht stark betroffen. Bis auf zwei Studentinnen haben alle Spielerinnen ihren Beruf und über den Handball nur ein sehr kleines Einkommen. Der überwiegende Teil der Entlohnung sind die Fahrtkosten zum Training. Die fallen ja nun weg. Das TuS-Modell, ohne Profis zu spielen, entpuppt sich in der momentanen Ausnahmesituation als überaus günstig.