Auch auf den Tennis-Sport hat das Corona-Virus Auswirkungen. So wurde am vergangenen Wochenende der Wettspielbetrieb in der Winterhallenrunde vorzeitig beendet, dazu wurden alle Veranstaltungen des TVN vorerst abgesagt. Auch das Essener Tennis-Zentrum bleibt bis auf weiteres geschlossen. Wann die Sommer-Saison beginnen kann, ist momentan ebenfalls noch nicht abzusehen. Denn auch der erste Medenspieltag, der für den 25. und 26. April geplant war, ist bereits abgesagt worden, ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Trotzdem laufen hinter den Kulissen der Vereine natürlich schon die Planungen für die neue Spielzeit, auf die man beim TC Moers 08 nach Aussage von Sportwart Michael Faber „erwartungsvoll“ blickt. In der Niederrheinliga wird der Verein erneut durch seine Damen 40 vertreten sein.

Im Tennis Nummer 29 der Weltrangliste

Im Moerser Team steht dann auch Petra Theuring als Neuzugang. Die ehemalige Profispielerin, manchem Zuschauer vielleicht besser bekannt unter ihrem Geburtsnamen Bergerow, belegte während ihres Karrierehöhepunktes im April 1996 den 29. Platz der Einzel-Weltrangliste. Auf den Plätzen bei internationalen Turnieren begegnete sie auch Topspielerinnen wie Steffi Graf, Arantxa Sanchez, Conchita Martinez oder Mary Pierce. Dazu kamen mehrere Deutsche Meistertitel in der Damen-Bundesliga sowie die Europameisterschaft bei den Damen 40.

Zuletzt hat Petra Theuring ihre starke Form bei den 52. Deutschen Hallenmeisterschaften für Seniorinnen und Senioren in Essen bewiesen. Als ungesetzte Spielerin startete sie im Einzel der Damen 45 und gewann ihr Viertelfinale gegen Silke Richard (TC Rheinstadion) mit 6:3, 6:1. Auch im Halbfinale konnte sich die Neu-Moerserin glatt durchsetzen. Dort bezwang sie Susan Tenbücken vom SV Neukirchen mit 6:1, 6:1.

Endspielsieg gegen Sonja Vogt aus Essen

Im Endspiel konnte dann auch die topgesetzte Sonja Vogt (TC Bredeney) den Siegeszug der Neu-Moerserin nicht stoppen: Durch einen 6:2, 6:4-Sieg holte Petra Theuring den Deutschen Meistertitel.

Der geplante Spielplan der Moerser Damen 40: 25. April: TC 08 – GW Langenfeld (abgesagt); 9. Mai: Crefelder HTC – TC 08; 16. Mai: VfL Grafenwald – TC 08; 23. Mai: TC 08 – TC Bredeney II; 6. Juni: TC Holthausen – TC 08; 20. Juni: TC 08 – TC Rheinstadion.