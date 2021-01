Corona bremst Moerser Volleyballer nach acht Siegen aus

Felix Orthmann (rechts) und der Moerser SC fahren acht Siege in Serie in der 2. Bundesliga ein, dann bremst die VBL aus Berlin.

Am Niederrhein Mit dem Herbst stiegen die Corona-Fallzahlen an. Ende Oktober wurde der Sport am Niederrhein ausgebremst - unser Rückblick, Teil 4.

Am Niederrhein. In den finalen drei Monaten des Jahres 2020 diktierte wieder die Corona-Krise weite Teile des sportlichen Geschehens. Und dennoch gab es im lokalen Sport in Moers, Neukirchen-Vluyn, Rheinberg, Xanten oder Sonsbeck noch eine Menge zu berichten. Hier nun der vierte und letzte Teil unseres sportlichen Jahresrückblicks.

OKTOBER

1. Oktober; Tennis: Das Damen-40-Team des TC Moers 08 steigt in die Regionalliga auf.

6. Oktober; Fußball: Der TuS Fichte Lintfort trauert um seinen langjährigen Obmann und Vorsitzenden Rainer Kühn, der im Alter von 72 Jahren verstirbt.

Tennisspielerin Hodzic im Viertelfinale in Monastir

Fußball: Die Ü32-Alt-Herren des SV Budberg sichern sich durch einen 3:1-Sieg über Titelverteidiger DJK Lintfort den Kreispokal.

9. Oktober; Tennis: Die Moerserin Mina Hodzic erreicht nach einem 6:4, 6:3 gegen die Deutsche Chantal Sauvant das Viertelfinale beim Turnier im tunesischen Monastir. Dort ist aber nach einem 3:6, 0:6 gegen die Spanierin Ivonne Cavalle-Reimers Endstation.

Absage bei Fichte Lintfort fünf Minuten vor Spielbeginn

14. Oktober; Reiten: Das wegen Corona verlegte Springturnier auf dem Xantener Tünglerhof war für die Gastgeber ein voller Erfolg.

15. Oktober; Tennis: Für den Kamp-Lintfort Daniel Altmaier ist beim Turnier in Köln schon in der ersten Runde nach einem 6:3, 3:6, 6:7 gegen den Schweizer Henri Laaksonen Schluss.

19. Oktober; Fußball: Gerade einmal fünf Minuten vor dem Anpfiff wird das Landesliga-Spiel zwischen Fichte Lintfort und Blau-Weiß Dingden wegen eines Coronafalles bei den Gastgebern kurzfristig abgesagt. Im Laufe der Woche gibt es bei TuS Fichte dann insgesamt acht Coronafälle im Team.

23. Oktober; Fußball: Frauen-Regionalligist SV Budberg erreicht durch einen 7:2-Erfolg beim Bezirksligisten TSV Wachtendonk-Wankum das Achtelfinale im Niederrheinpokal.

Naina Klein vom TuS Lintfort für Handball-Nationalmannschaft nominiert

28. Oktober; Beachhandball: Die Torjägerin des TuS Lintfort, Naina Klein, wird zum Lehrgang der deutschen Beach-Handball-Nationalmannschaft nominiert.

Hockey: Die Teilnahme an der Hallensaison ist für die Vereine wegen der Corona-Krise nun freiwillig.

29. Oktober; Allgemein: Der Amateursport muss vom 2. bis 30. November erneut wegen der Corona-Pandemie aussetzen.

FC Moers verschiebt Brendow-Cup-Serie im Fechten

31. Oktober; Fechten: Der FC Moers sagt das Auftakt-Event der Brendow-Cup-Serie trotz Erlaubnis ab und hofft, die Turnierreihe mit rund 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer dafür im Dezember durchführen zu können.

NOVEMBER

3. November; Tennis: Acht Mannschaften des TC Sportpark Moers-Asberg steigen nach der Sommer-Medensaison in die nächsthöheren Ligen auf.

Fußball-Regionalliga mit Homberg darf weiterspielen

Fußball: Die Regionalliga West mit dem VfB Homberg aus dem Fußballkreis Moers darf den Spielbetrieb fortsetzen, weil sie als Liga mit professionellen Strukturen anerkannt worden ist.

4. November; Hockey: Die Hallen-Saison ist noch nicht gesichert.

Neuer Verein heißt Concordia Rheinberg

16. November; Fußball: Die Fußball-Abteilungen des TuS Rheinberg und Concordia Ossenberg gründen den neuen Verein Concordia Rheinberg, der ab der Saison 2021/22 am Spielbetrieb teilnehmen soll.

17. November; Volleyball: Der Spielbetrieb wird außerhalb der Profiligen bis zum 31. Dezember wegen Corona eingestellt.

Reiten: Neben den Turnieren bleibt auch das Training wegen Corona weiterhin verboten.

Große Ehre für Moerser David Behre

21. November; Fußball: Der Fußballverband Niederrhein setzt für den Dezember 2020 alle Pflichtspiele ab. Die Saison soll nun am Wochenende des 23. und 24. Januar 2021 fortgesetzt werden.

30. November; Behindertensport: Der beidbeinig Unterschenkel amputierte Moerser David Behre wird mit seinen Kollegen der 4-x-100-Meter-Staffel bei der Wahl zur Para-Mannschaft des Jahrzehnts auf Platz zwei gewählt. Behre hatte zusammen mit Markus Rehm, Felix Streng und Johannes Floors bei den Paralympics 2016 in Rio de Janeiro Gold gewonnen.

DEZEMBER

1. Dezember; Hockey: Die Hallensaison wird wegen der Corona-Pandemie komplett abgesagt. Im April soll es mit der Feldsaison weitergehen.

Eishalle in Moers muss geschlossen bleiben

2. Dezember; Eiskunstlaufen und Eishockey: Die gesamte Wintersaison wird wegen der Corona-Pandemie abgesagt, die Eishalle in Moers bleibt deshalb geschlossen.

3. Dezember; Sportgala: Der Stadtsportverband Moers wird im Januar 2021 keine Sportgala organisieren, erwägt aber eine Ersatzveranstaltung im Frühjahr. Die Sportler-Ehrung der Stadt Moers muss sowohl für 2019 als auch für 2020 noch durchgeführt werden.

Moerser SC protestiert gegen VBL-Entscheidung

16. Dezember; Volleyball: Die 2. Bundesliga wird überraschend wegen des härteren Lockdowns in der Pandemie für zwei Spiele bis zum 10. Januar 2021 unterbrochen, obwohl der Profisport weiterspielen darf. Der Moerser SC legt daraufhin Protest ein.

17. Dezember; Volleyball: Da der Gegner des MSC, der FC Schüttorf 09, auch nicht bereit ist zu spielen, fällt das letzte VBL-Spiel des Jahres in Rheinkamp somit aus.