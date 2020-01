Am Niederrhein. SV Budberg II verliert in Hohenbudberg mit 0:2 und steht vor dem Abstieg. Büderich wahrt sich gegen Neukirchen-Vluyn Chancen auf die Relegation.

Borussia Veen ist in die Bezirksliga aufgestiegen

Mit einem deutlichen 4:0-Sieg beim SV Scherpenberg II ist Borussia Veen nach fünf Jahren in der Fußball-Kreisliga-A zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte zurück in der Bezirksliga. SV Budberg II verliert in Hohenbudberg mit 0:2 und kann nur noch rechnerisch die Klasse halten. Büderich gewinnt 3:2 gegen Neukirchen-Vluyn und wahrt die Chance auf die Relegation.

SV Scherpenberg II – Borussia Veen 0:4 (0:2). Der SVS begann in den ersten fünf Minuten mit nur sieben Feldspielern. Dies nutzte Veen aus, ging durch Daniel Müller in Führung. Marc Balonier erhöhte auf 2:0. Hakan Karabulut (SVS) flog mit Gelb-Rot vom Platz. Im Schlussabschnitt trafen Hendrik Terlinden und Luca Ackermann. Danach war die Freude bei allen mitgereisten Anhängern der Borussia groß. Mit der „Zweiten“ und den Frauen haben es alle drei Seniorenteams geschafft im gleichen Jahr aufzusteigen.

ESV Hohenbudberg – SV Budberg II 2:0 (0:0). Das Schlusslicht aus Budberg hielt eine Halbzeit lang gut mit. In der zweiten Hälfte erzielten Stefan Cozariuc und Ahmet Bayram die Treffer zum Heimsieg. Die Gäste benötigen nun zwei deutliche Siege und zwei Patzer der Konkurrenz aus Büderich und Neukirchen-Vluyn um die Klasse über die Relegation noch halten zu können.

SV Millingen – MSV Moers 1:9 (0:2). Der MSV war in Torlaune und Millingen konnte ihn nicht hindern. Fouad Bouyagra (3), Astrit Krasniqi (3), Boris Vertkin (2) und Hersh Sindi trugen sich in die Torschützenliste ein. Ein Eigentor von Sindi sorgte für den SVM-Ehrentreffer.

TV Asberg – SpVgg Rheurdt-Schaephuysen 2:6 (0:3). Obwohl die Aufstiegsträume durch den samstäglichen Erfolg der Veener geplatzt waren, zeigte die Spielvereinigung eine starke Leistung. Sebastian Kaczmarek (2), Paul Haag, Samir Jabri und Andreas Weinand (2) trafen für die Gäste. Christian Kanzok und Khalil El-Bazzal erzielten Asbergs Tore.

Diese Sportler und Mannschaften stehen in Moers zur Wahl Sportlerin: Nikola Stefaniak Die Leichtathletin des VfL Repelen überzeugte auch 2019 in der Frauen-Altersklasse. Sie qualifizierte sich für die deutschen U23-Meisterschaften über die 100 Meter Hürden und belegte dort den 13. Platz. Mit dem sechsten Platz über 60 Meter Hürden in der Halle bei den Niederrhein-Meisterschaften startete sie gut ins Jahr. Zudem holte sie sich bei den Regions-Meisterschaften die Titel im Siebenkampf, über 100 Meter sowie auch über 100 Meter Hürden. Bei den offenen Landesmeisterschaften wurde sie Fünfte über 100 Meter. 1 von 10

Sportlerin: Nadja Sissay Die Torjägerin des Fußball-Regionalligisten GSV Moers sorgte mit ihren Treffern maßgeblich für die sofortige Rückkehr der „Gräfinnen“ von der Niederrheinliga in die Regionalliga, der aktuell dritthöchsten Spielklasse im Frauenfußball. Die überaus erfahrene 37-jährige Angreiferin erzielte mit 24 von 75 Toren fast ein Drittel aller Treffer der Moerserinnen und bereitete auch eine Vielzahl von Toren ihrer Mitspielerinnen vor. In der jetzt laufenden Saison in der Regionalliga konnte die Mittelstürmerin auch bereits fünf Tore verbuchen. 2 von 10

Sportlerinnen: Renee Oymann Höhepunkt im Jahr 2019 war für die Fechterin des Fecht-Club Moers sicherlich die erfreuliche Teilnahme an den U17-Welt- und Europameisterschaften. Bei der EM belegte sie einen tollen sechsten Platz. Insgesamt zeigte sie auch bei der WM gute Leistungen und belegte dort Rang 75. Bei den deutschen Meisterschaften der U17 in Weinheim holte sie den dritten Platz und damit die Bronzemedaille. Mit der Mannschaft feierte sie die Vizemeisterschaft und damit die Silbermedaille. Zudem belegte sie vordere Plätze bei vielen Turnieren. 3 von 10

Sportler: Julian Kambartel Zahlreiche Erfolge gab es für den Leichtathleten des Moerser TV. Bei der deutschen U19-Mehrkampf-Meisterschaft in Mainz belegte er mit 4452 Punkten den 21. Rang. Bei der deutschen U16-Meisterschaft belegte er mit der 4-x-100-Meter-Staffel des MTV Rang neun. Zudem sicherte er sich den Nordrhein-Titel im Hochsprung und kam bei den NRW-Meisterschaften im Hochsprung auf Platz vier. In der Halle gewann er zwei Bronzemedaillen bei der U16-Nordrhein-Meisterschaft über 60 Meter Hürden und im Hochsprung. 4 von 10

Sportler: David Wagner Der Leichtathlet des VfL Repelen holte sich bei den Nordrhein-Meisterschaften zweimal die Bronzemedaille mit neuen Bestleistungen im Kugelstoßen und im Speerwerfen. Herausragende Leistung 2019 war der zehnte Platz mit 2870 Punkten bei den deutschen U16-Mehrkampf-Meisterschaften in Lage. Auch hier zeigte der Repelener eine starke Leistung im Kugelstoßen. Schließlich wurde er aber auch noch Regionsmeister im Blockwettkampf und kam zu vielen vorderen Plätzen bei den zahlreichen weiteren Wettkämpfen. 5 von 10

Sportler: Nils Fabinger Er war der beste Fechter des Fecht-Club Moers 2019 und landete sowohl bei den U20-Weltmeisterschaften in Polen als auch den U20-Europameisterschaften im guten Mittelfeld. Bei den deutschen U17-Meisterschaften in Weinheim erkämpfte er sich mit dem Florett im Einzel die Bronzemedaille und einen tollen siebten Platz. Und bei der deutschen U20-Meisterschaft wurde er mit dem Team Siebter. Bei den regionalen Meisterschaften auf Landes- und Verbandsebene sammelte er zahlreiche Gold-, Silber- und Bronzemedaillen ein. 6 von 10

Mannschaften: Moerser TV Saisonhöhepunkt im vergangenen Jahr 2019 war für die Moerser 4-x-100-Meter-Staffel in der Besetzung Julian Kambartel, Timo Schmidt, Florian Drev und Michelson Wenzel der neunte Platz bei den deutschen Meisterschaften des U16-Jahrgangs in Bremen. Zudem lief das neu zusammengesetzte Quartett des MTV bei zahlreichen Wettkämpfen auf vordere Plätze und sammelte so im alten Jahr eine erstaunlich gute Zahl von Medaillen ein. 7 von 10

Mannschaften: GSV Moers Die Fußballerinnen feierten nach nur einem Jahr den sofortigen Wiederaufstieg von der Niederrheinliga in die Regionalliga, die hinter Bundesliga und 2. Bundesliga die dritthöchste Klasse darstellt. Nach einem eher schlechtem Saisonstart wurde das Team von Trainer Hasan Gören immer stärker und wurde schließlich mit 60 Punkten und 75:27 Toren Meister der Niederrheinliga. In der Regionalliga läuft es derzeit noch nicht rund. Das Team hofft dennoch darauf, den Klassenerhalt zu erreichen. 8 von 10

Mannschaften: GRMSV Moers Die vier Radartistinnen Carina Dannowski, Franziska Millbrandt, Alina und Anika van Zütphen belegten bei der deutschen Meisterschaft Platz acht und kamen auf Rang elf im Deutschland-Pokal. Zudem gab es für das Quartett jeweils erste Plätze bei der Bezirksmeisterschaft, in der Landespokalserie von Nordrhein-Westfalen sowie im Bundespokal. Einen zweiten Platz und damit Silber gab es für das Team bei den Landesmeisterschaften. 9 von 10

Mannschaften: Fecht-Club Moers Ganz knapp am deutschen Meistertitel schrammte das weibliche U17-Florett-Team in der Besetzung mit Renee Oymann, Merle Ruers, Emily Klockhaus und Celine Pachmann vorbei. Doch am Ende war der deutsche Vizemeistertitel und die damit verbundene gewonnene Silbermedaille ein toller Erfolg für das Moerser Quartett. Darüber hinaus gab es weitere recht gute Platzierungen bei diversen Meisterschaft und Turnieren für den Fecht-Club. 10 von 10

SSV Lüttingen – Rumelner TV 2:0 (1:0). Der SSV siegte durch ein Tor kurz vor und eines nach der Pause. Bastian Schulz und Max Reimers trafen. Die Gäste erholten sich davon nicht mehr.

Concordia Ossenberg – SV Orsoy 6:0 (3:0). Schon zur Halbzeit lag der SVO aussichtslos zurück. Patrick Utech, Matthias Kaul und Jonas van den Brock hatten getroffen. Nach der Pause erhöhten Jonas Furthmann und Silas Baumbach auf 6:0.

FC Rumeln-Kaldenhausen – VfL Rheinhausen 2:2 (1:0). Trotz der 2:0-Führung durch Nico Böhnisch und Salvatore Bibbo brachte der FCR das Ergebnis nicht über die Zeit. Dennis Meyer und Benjamin Zymberi glichen binnen drei Minuten für den VfL aus.

Viktoria Alpen – SV Sonsbeck II 6:9 (3:5). Ein regelrechtes Scheibenschießen betrieben die Teams auf der Alpener Platzanlage. Nils Speicher (3), Nicholas Georgen, Tobias Esper und Andreas Dargel trafen für die Viktoria. Lukas Maas, Klaus Keisers (3), Marvin Braun (2), Christian Quernhorst, Marcel Timm und Timo Evertz für den SVS.

SV Büderich – FC Neukirchen-Vluyn 3:2 (1:0). Jan Satzinger und Daniel van Husen brachten Büderich in Führung. Nico Tschuschke und Kevin Röös glichen für die Gäste aus, ehe Satzinger zum 3:2 traf.