BG Lintfort kann gegen Wuppertal mit voller Kapelle spielen

Kamp-Lintfort. Zum zweiten Mal tritt Südwest Baskets Wuppertal bei den Basketballern der BG Lintfort an. Einmal im Pokal einmal in der 2. Regionalliga.

Bereits zum zweiten Mal empfangen die Kamp-Lintforter Zweitregionalliga-Basketballer die Südwest Baskets Wuppertal in der Glückauf-Halle. Im vergangenen September setzte sich das Team von BGL-Coach Tobias Liebke in der ersten Pokalrunde gegen die Gäste durch. Die Liga-Begegnung Mitte November in Wuppertal ging allerdings verloren. Am Samstag, 20 Uhr, steht nun für die BG Lintfort mit dem zweiten Heimspiel hintereinander die Möglichkeit zur Revanche in der Meisterschaft auf dem Programm, wenn der Gegner dort zum zweiten Mal antritt. Läuft es so, wie in der ersten Runde des WBV-Pokals, müssten sich die Hausherren deutlich durchsetzen. Ist jedoch der Auswärtsauftritt der Kamp-Lintforter in Wuppertal am Samstag das Maß der Dinge, gebe es eine knappe Schlappe.

Doch das ist Kaffeesatzleserei. Denn das Hinspiel in der Meisterschaft musste Tobias Liebke eher mit einer Rumpftruppe bestreiten. Personell arg dezimiert stan sein Team beim 70:73 mit leeren Händen da.

Team kann Sieg gut gebrauchen

„Das soll am Samstag natürlich anders laufen“, versichert der BGL-Coach. Wohl wissend, dass seine Mannschaft einen Erfolg richtig gut gebrauchen kann. Denn aktuell liegen die Klosterstädter nicht nur mit einem Sieg weniger hinter den Wuppertalern auf Tabellenplatz acht und könnten mit einem Erfolg die Plätze mit den Gästen von Südwest Baskets tauschen. Allerdings hat Liebke auch die Blickrichtung nach unten gerichtet. Denn die BG Lintfort hat lediglich zwei Punkte Vorsprung vor dem Tabellenvorletzten Barmer TV. Kurzum: Eine ganz enge Kiste.

„Wir werden alles dafür geben, die Punkte einzufahren. Im Pokalspiel haben wir es geschafft, den Wuppertalern ihre Stärken zu nehmen. Das ist uns im Liga-Hinspiel leider nicht so gut gelungen, war aber auch unserem dünnen Kader geschuldet“, sagt Liebke. Daher setzt er darauf, dass es am Samstag anders laufen wird. Denn derzeit sieht es tatsächlich so aus, als ob die BG Lintfort am morgigen Samstag endlich mal wieder mit voller Kapelle auflaufen kann.

Allzu sicher sollten sich die Lintforter Akteure aber nicht fühlen, denn die Wuppertaler gewannen zuletzt deutlich gegen die Sechtem Toros, verschafften sich dadurch Luft im Abstiegskampf und reisen entsprechend mit jeder Menge Rückenwind an den Niederrhein.

„Wir wissen, was auf uns zukommt, wir wissen, was zuletzt falsch gelaufen ist. Und wir sind gewillt, es am Samstag besser zu machen. Daher schauen wir erst einmal nur auf uns. Wenn wir abliefern, wird es Wuppertal schwer haben“, ist Coach Tobias Liebke optimistisch, dass seine Spieler die Partie nicht auf die leichte Schulter nehmen werden.