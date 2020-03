BG Lintfort ist drei Viertel auf Augenhöhe mit Frintrop

Oskar Mellmann machte zwölf Punkte in der Regionalliga-Partie gegen die Adler Frintop (grün), hier mit Dennis Kopietz

Kamp-Lintfort. Die Überraschung für die Zweitregionalliga-Basketballer der BG Lintfort gegen den Tabellenführer Adler Frintrop bleibt aus. Aber nur knapp.

Die Zweitregionalliga-Basketballer der BG Lintfort haben es auch gegen die DJK Adler Frintrop nicht zurück in die Erfolgsspur geschafft. Auch wenn die Lintforter gegen den Tabellenersten aus Essen eine ihrer besten Leistungen der laufenden Saison zeigten, gab es am Ende mit 77:89 (45:54) die dritte Niederlage in Folge.

Über drei Viertel hinweg agierten beide Mannschaften dabei absolut auf Augenhöhe. Einzig im zweiten Viertel waren die Gäste aus Frintrop überlegen und spielten sich die am Ende entscheidende Führung heraus. BGL-Coach Tobias Liebke führte dieses Defizit auf eine taktische Entscheidung zurück.

„Diese Niederlage geht auf meine Kappe. Nach dem guten ersten Viertel wollte ich Essen überraschen und habe auf Zonenverteidigung umstellen lassen. Das war keine gute Idee“, gab Liebke nach der Partie zu. „Die Jungs trifft absolut keine Schuld, sie haben alles aus sich herausgeholt. Leider haben wir den Rückstand dann nicht mehr aufholen können.“

Erstes Viertel auf Augenhöhe

Tatsächlich verlief das erste Viertel denkbar knapp. Beide Offensiven spielten von Beginn an stark auf. Der Durchgang endete für die Hausherren mit einem minimalen 26:27-Rückstand.

Im zweiten Abschnitt stellte sich das Spiel dann ganz anders dar. Die Gäste fanden nun große Lücken in der umgestellten BGL-Abwehr und nutzten diese knallhart aus. Das Ergebnis waren elf aufeinanderfolgende Punkte und die erste zweistellige Führung für den Tabellenführer. Bis zur Pause konnte die BGL den Schaden noch etwas begrenzen und den Rückstand auf unter zehn Punkte verkürzen.

Am Spielausgang konnte aber auch das nichts mehr ändern. Denn weiter kamen die Lintforter auch nach der Pause nicht mehr ran. Die Gäste spielten die Partie ruhig und clever zu Ende. Auf Lintforter Punkte fanden sie fast immer sofort eine Antwort, sodass es zu keiner Zeit Hoffnung auf eine Aufholjagd gab. „Essen hat am Ende verdient gewonnen, aber wir können auf dieser Leistung trotzdem aufbauen“, bewertete Liebke den Auftritt seiner Mannschaft. „Kommende Woche steht ein immens wichtiges Heimspiel gegen Wuppertal an, wir wollen uns für die Hinspiel-Niederlage auf jeden Fall revanchieren.“

Die Südwest Baskets Wuppertal stehen aktuell auf dem siebten Tabellenplatz und damit einen Rang über der BGL. Im Hinspiel gab es eine knappe 70:73-Niederlage für die Kamp-Lintforter.

BGL-Punkte: Peltz (16), Mellmann (12), Achtermeier (11), Sengutta (8), Feige (8), Schmack (8), Krüger (6), Wittich (4), Juskovic (4).

>>>SPIELABSAGE NACH CORONA-VIRUS

In der Basketball-Oberliga fiel das Spiel bei der BG Lintfort II aus. Der Gast von der BG Duisburg-West hat wohl wegen des bestätigten Corona-Falls in Kamp-Lintfort auf die Anreise verzichtet.