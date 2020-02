Am Niederrhein. Nach den Nachholspielen steht in der Fußball-Bezirksliga am Wochenende der reguläre Neustart im Kalenderjahr 2020 an.

Bezirksligist SV Schwafheim möchte an Auftakt anknüpfen

Am Sonntag steht ab 15 Uhr der erste reguläre Spieltag der Fußball-Bezirksliga in diesem Jahr an. Drei Mannschaften waren am vergangenen Wochenende bereits in Nachholspielen am Ball. Mit dem offiziell dritten Spiel der Rückserie gehen nun alle Mannschaften an den Start.

Der VfL Repelen ist beim 1. FC Kleve II zu Gast. Die Repelener liegen als Tabellensiebter knapp hinter ihrem Saisonziel, dem oberen Drittel. Der im Sommer scheidende Trainer Sascha Weyen zieht mit Blick auf die Wintervorbereitung ein gemischtes Fazit: „Suboptimal ist, dass wir einige Ausfälle hatten. Mit denen, die fit und dabei waren, konnten wir sehr gut arbeiten und da bin ich sehr zufrieden. Die Testspiele waren im Großen und Ganzen in Ordnung.“ Fehlen werden in Kleve Okan Mete Yilmaz (verletzt), Yasin Duman (Urlaub) und Enes Balci (Trainingsrückstand). Fraglich ist der Einsatz des angeschlagenen Ozan Sengül. Unabhängig von der Personalsituation hofft Weyen auf einen Sieg: „Wir haben zu Anfang ein schweres Programm vor der Brust und wollen mit einem Erfolg in das Jahr starten.“

Genau das ist dem SV Schwafheim bereits gelungen. Der SVS ist beim FC Aldekerk zu Gast und möchte an das 2:1 gegen den TSV Weeze anknüpfen. Mit diesem Erfolg verließen die Schwafheimer die Abstiegsränge. Weiteren Grund zur Freude gab es zudem durch die Vertragsverlängerung des Trainerduos Manfred Wranik und Kevin Hanebeck. Auch der 5:1-Erfolg im Hinspiel macht Mut. „Uns erwartet aber ein komplett anderes Spiel als damals, als wir in der Höhe verdient gewonnen haben“, warnt Wranik und erklärt: „Wir spielen in Aldekerk auf Kunstrasen und dort sind sie eine Macht. Wir müssen so weitermachen wie zuletzt gegen Weeze. Wenn wir mindestens einen Punkt mitnehmen, bin ich sehr zufrieden.“ Fehlen werden Felix Hilla und Jens Dickmann, die beide im Urlaub sind. Lars Dickmann kehrt dagegen in den Kader zurück.

Budbergs Trainer Wilke: „Den Rückenwind nutzen“

Der SV Budberg muss zu den SF Broekhuysen. Auch die Budberger siegten bereits einmal in diesem Jahr und zwar mit 1:0 beim SV Straelen II. Trainer Tim Wilke erklärt: „Der Sieg letzte Woche war auch wichtig, um die gute Stimmung in die erste Woche der Rückrunde mitzunehmen und den Rückenwind der letzten Wochen zu nutzen.“ Beim Tabellendritten hängen die Trauben aber wohl noch deutlich höher. „Uns erwartet eines der schwersten Spiele in der Rückrunde bei einem in der Offensive sehr gut aufgestelltem Gegner“, so Wilke. „Personell sind wir gut aufgestellt, behalten uns aber trotzdem vor, den ein oder anderen Wechsel vorzunehmen, um auf den Gegner reagieren zu können.“

Diesmal ist dann der FC Meerfeld bei Straelen II zu Gast. Im Gegensatz zu Budberg und Schwafheim gab es für die Meerfelder gleich zu Jahresbeginn einen Dämpfer in Form der 0:2-Niederlage gegen den SV Walbeck. „Es ist das für unsere Mannschaft das erste Mal, dass sie wirklich im Abstiegskampf steckt“, so Trainer Thomas Geist, der den Gegner vergangene Woche beobachtete: „Ich habe mit Straelen II und Budberg zwei Mannschaften gesehen, die den Abstiegskampf angenommen haben.“

Daran könne sich auch seine Mannschaft ein Beispiel nehmen, meint Geist: „Wenn wir es nicht schaffen, über die Zweikämpfe zu kommen, wird es eng.“ Nicht mithelfen können die Ausfälle Kevin Hettkamp, Jesko Dezelak, Kai Kunzel und Marcel Timm. Geist stellt aber klar: „Wir jammern nicht darüber, sondern nehmen das an.“

Im Spiel zwischen dem VfL Tönisberg und Borussia Veen trifft der Tabellenzweite auf den Vierten. Vor allem für Tönisberg ist ein Sieg wichtig, um den Relegationsplatz zu verteidigen. Der VfB Homberg II geht als Sechster in die Restrunde und muss zum TSV Weeze. Erst um 15.15 Uhr ist der SV Sonsbeck II beim TSV Wachtendonk-Wankum zu Gast. Der Abschluss des Spieltag ist das Heimspiel des GSV Moers gegen Viktoria Goch ab 15.30 Uhr.