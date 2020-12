Benedikt Jobb ist aus hartem Holz geschnitzt

alpen Triathlet Benedikt Jobb hat in diesem Jahr nicht richtig trainieren können. Daher suchte er sich ein neues Hobby: Holz-Schnitzen.

Die Kettensäge als Alternative zum Triathlon? Nicht wirklich. Soll sie auch gar nicht sein für Benedikt Jobb. Nein, der 29-Jährige Ausdauersportler will Schwimmbrille, Neoprenanzug, Rennrad und Laufschuhe nicht an den Nagel hängen. Aber die Corona-Pandemie hat auch ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. Schwimmhallen waren über weite Strecken geschlossen, 2020 gab es größtenteils keine Wettkämpfe.

Jobb trainiert zwar weiter, aber in abgespeckter Form. Heißt: Nicht fünf Mal in der Woche Rennrad fahren, im Hallenbad Bahnen ziehen und 50 bis 60 Kilometer laufen. Letzteres macht Jobb derzeit viel mit seiner Freundin Judith Aldenhoff, mit der er auf ihrem elterlichen Bauernhof lebt. Mit Triathlon habe sie nichts am Hut. „Sie läuft nur Langstrecke“, sagt er. Ab und an fahre sie aber mit, wenn er an Triathlon-Wettkämpfen teilnimmt. Teilgenommen hat, muss man besser sagen. Da in diesem Jahr alles anders lief, suchte der Sportler sich eine Alternative, um seinen Tatendrang sinnvoll zu nutzen.

Der Nachbar wohnt weit weg

„Mit dem ersten Lockdown habe ich ein neues Projekt gesucht“, sagt Jobb. „Ich habe ein Weinregal für unsere Wohnung gebaut. Rustikal, mit der Kettensäge.“ Er habe gemerkt, dass man damit auch ganz gut schnitzen kann. „Also habe ich mir eine spezielle Schiene für die Kettensäge gekauft.“ Inzwischen hat er drei davon. „Der Bruder meiner Freundin hat auch noch ein paar Kettensägen.“ Von der kleinen Akku-Säge bis hin zu der großen mit sieben PS.

Platz genug für sein neues Hobby, das er vielleicht einmal zum Beruf machen will, gibt es auf dem Hof. „Und der nächste Nachbar wohnt ein paar Meter weg. Der hört nichts, wenn ich meine Kettensäge anschmeiße“, sagt der 29-Jährige.

Das Schnitzen hat Benedikt Jobb sich unter anderem mit Hilfe von Videos auf Youtube selbst beigebracht. Seine erste Figur war eine Eule, „der Klassiker beim Schnitzen mit der Kettensäge“, sagt der Triathlet. Bären, Füchse, Namensschilder für Freunde und Verwandte sowie eine Bank für den Garten folgten. Für seinen Vater hat er das Logo des 1. FC Köln nachgearbeitet. Er verwendet Sturmholz – Bäume, die vom starken Wind umgeknickt worden sind.

Eichenholz ist das Beste

Mittlerweile hat sich der Triathlet sogar einen Vorrat angelegt. „Eichenholz ist das Beste“, sagt er. „Das Holz ist relativ hart. Es brechen wenige Stücke heraus, wenn ich es mit der Kettensäge bearbeite. Und es fault nicht weg, im Gegensatz zur Pappel oder Birke.“ Ein Nachteil der Eiche sei die relativ starke Rissbildung, wenn das Holz trocknet.

Bevor er loslegt, macht sich Benedikt Jobb zunächst eine grobe Zeichnung, zieht Schnitzhose und –schuhe, Schutzbrille, Handschuhe, Gehörschutz an. Acht bis 10 Stunden schnitzt er an einer Figur, die etwa einen Meter hoch ist. Für eine größere braucht er schon mal 30 bis 40 Stunden. Sein größtes Werk ist knapp 3,50 Meter hoch, eine Eule mit ausgestreckten Flügeln, die auf einem Stamm sitzt, an dem ein geschnitzter Bär lehnt. Die Figur steht noch im Schuppen, bekommt demnächst aber einen Platz im Garten. Sein nächstes Werk hat Benedikt Jobb auch schon vor Augen: „Ich will mal einen Waldgeist probieren.“

Live auf Weihnachtsmärkten Schnitzen

Im Sommer hatte er sich überlegt, ein Kleingewerbe anzumelden, auf Weihnachtsmärkte zu gehen und dort live zu schnitzen. „Ich wollte testen, wie so etwas bei den Menschen ankommt“, sagt er. Den Gedanken musste er aufgrund der Corona-Pandemie nun aber vorerst auf Ostern verschieben.

Seit einem Monat trainiert der Triathlet wieder „mit mehr Struktur. Ich habe angefangen, Grundlagen aufzubauen. Im Frühjahr beginne ich mit dem Intervalltraining.“ Denn der 29-Jährige hat sich 2019 in Finnland für die WM qualifiziert, ist bei der „Challenge Finnland“ in seiner Altersklasse Dritter geworden über die Halbdistanz (1,9 Kilometer schwimmen, 90 Kilometer Rad fahren, Halbmarathon). Die WM, so ist es geplant, soll Mitte Mai in der Nähe von Bratislava in der Slowakei stattfinden. Falls die Titelkämpfe wirklich über die Bühne gehen können, sei es das schönste Geschenk zu seinem 30. Geburtstag, den Benedikt Jobb am 8. Mai feiern wird.

Zur Person

Benedikt Jobb hat nach der Ausbildung zum Zweiradmechaniker auf dem zweiten Bildungsweg sein Abitur gemacht. Im dualen Studiengang studiert er an der Hochschule Ruhr-West in Mülheim Maschinenbau und macht parallel bei Siemens in Duisburg eine Ausbildung zum Zerspannungsmechaniker. Zur Zeit sitzt er an seiner Bachelor-Arbeit.

Bevor der 29-Jährige vor fünf Jahren mit dem Triathlon angefangen hat und Mitglied der Triathlon-Abteilung beim TuS Xanten wurde, ist er im Sommer Rennrad, im Winter Querfeldein gefahren. Er hat auch ein paar große Rennen bestritten, unter anderem eine Rennserie in den Niederlanden und ein Profi-Rennen in Belgien. „Da war ich allerdings wenig erfolgreich“, sagt er. Einige Jahre hat Benedikt Jobb in einem Kölner Verein trainiert, unter dem ehemaligen Rennrad-Profi Rolf Wolfshohl. Der inzwischen 81-Jährige war während seiner Profilaufbahn in den 1960-er und 19070-er Jahren einer der erfolgreichsten Sportler Deutschlands.

Seinen ersten Ausdauer-Dreikampf hat Benedikt Jobb 2015 beim Nibelungen-Triathlon in Xanten absolviert. Über die Platzierung schweigt er sich aus. „Es war okay“, sagt er. Im Team mit Niklas Kootstra, Ingo Schürmann, Georg Thüs, Thomas Müller, Stefan Somberg und Andreas Bours ist er im vergangenen Jahr von der Regionalliga in die Oberliga abgestiegen.