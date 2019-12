Auch Palla geht! SV Scherpenberg verändert das Gesicht

Beim Fußball-Landesligisten SV Scherpenberg ist rund um die weihnachtlichen Tage personell einiges in Bewegung. Sportleiter Kay Bartkowiak und sein neuer Trainer Ralf Gemmer, der Abdassamad Sallay ersetzt, basteln an Veränderungen im Kader, der sich am Donnerstagabend noch einmal zu einer Runde im Klubhaus im Wäldchen getroffen hatte. „Bei guter Stimmung“, wie Bartkowiak betont, „aber ohne Training, weil unser Aschenplatz nicht wirklich bespielbar war.“

Startet im Januar beim SV Scherpenberg: Trainer Ralf Gemmer. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Gute Stimmung? Das war einer jener Punkte, die nach fünf Startsiegen in die Krise führten. Ralf Gemmer als neuer Trainer wird die Hauptaufgabe bewältigen müssen, das Team zu einen. Nicht dabei sein wird Luca Palla. Der 23-jährige Offensivspieler, der in der Vorrunde die drittmeisten Einsatzminuten nebst vier erzielter Treffer zu verzeichnen hatte, tritt aus beruflichen Gründen kürzer. Ausgedehntes Training lässt seine neue Stelle als stellvertretender Niederlassungsleiter bei DM in Duisburg nicht zu. Palla wechselt vermutlich zum A-Kreisligisten Rumelner TV.

Mögliches Karriere-Ende bei Dyka

Weitere Abgänge: der gesundheitlich angeschlagene Julius Terasa und Abwehrspieler Kurt Etuk. Dessen Bruder Ben Etuk muss wegen eines Kreuzbandrisses bis auf Weiteres auf Fußball verzichten. Das gilt auch für Verteidiger Lars Hoffmeister, der nach einer Knie-Operation in der Rückrunde nicht mehr spielen wird.

Ob es mit Kevin Dyka im Amateurfußball weitergeht, ist ungewiss. Nach seinem zweiten Kreuzbandriss innerhalb eines Jahres dürfte der 26-jährige Defensivspieler, der einst für Uerdingens A-Junioren spielte, über ein Karriere-Ende nachdenken.

„Das ist alles nicht gerade erfreulich“, sagt Sportleiter Bartkowiak mit Blick auf die Rückrunde, „unser Kader sollte aber dennoch stark genug sein, den Klassenerhalt zu schaffen. Gleichwohl sind unsere 23 Punkte, die wir geholt haben, keine befriedigende Ausbeute.“

Neuzugänge sind im Blickfeld. Bartkowiak: „Wir haben derzeit 19 Spieler im Kader, wollen uns aber noch in der Defensive und im Mittelfeld verstärken.“ Ein Kandidat für die Offensive ist dabei der Schwafheimer Marc Frackowiak. Der 23-Jährige ist ein Freund von Scherpenbergs Torjäger Maximilian Stellmach. In der vergangenen Saison erzielte Frackowiak in 19 Partien neun Treffer, kam aber in der laufenden Spielzeit nicht mehr zum Zug.

Aus Schwafheim hat Trainer Ralf Gemmer mit Yousef Gamal einen 23-jährigen Mittelfeldspieler reaktiviert. Der Iraker hatte schon für die Scherpenberger Kreisliga-A-Reserve einen Einsatz in der Hinrunde, muss sich auf Landesliga-Niveau aber erst einmal beweisen.

Im November war die Zeit abgelaufen: Trainer Abdassamad Sallay (links), hier mit seinem Vorgänger Timo Barbeln. Foto: Norbert Prümen / FUNKE FotoServices

Neu im Kader steht auch Danilo Gazija (27/SV Schwafheim), der wie berichtet auch schon in der Oberliga für Hamborn 07 unterwegs war. Dazu soll der 36-jährige Routinier Almir Sogolj eine Angriffsalternative sein. Der langjährige Homberger kam beim 5:1-Auswärtserfolg im letzten Landesligaspiel des Jahres bei der SGE Bedburg-Hau als reaktivierter Reservist zum Zug und erzielte sogleich einen Treffer für die Scherpenberger.

Nur zwei Siege auf Asche

Vielleicht kann Sogolj ja auch dazu beitragen, die Heimschwäche abzustellen. Es gelangen im Wäldchen in neun Punktspielen nur zwei Siege. Der letzte Dreier stammt vom 30. August, ein 3:0 über den TSV Meerbusch II. Auswärts lief es hingegen meist besser. Es gab immerhin fünf Siege – die auch bitter nötig waren, um zumindest mit einem Sieben-Punkte-Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, den die Holzheimer SG inne hat, in die kurze Weihnachtspause zu gehen.

Das sind die Scherpenberger Einsatzzeiten und Tore:

18 Spiele: Hakan Yildirim (1567 Spielminuten), Ibrahim Üzüm (1431), Luca Palla (1145/4 Tore), Gabriel Derikx (970/4 Tore)

17 Spiele: Emre Camdali (1388 Spielminuten/5 Tore), Maximilian Stellmach (1312/6 Tore)

16 Spiele: Dennis Terwiel (1317)

14 Spiele: Paul Ihnacho (1156)

12 Spiele: Emre Terzi (1059 Spielminuten/3 Tore), Nico Frömmgen (1024/1 Tor)

11 Spiele: Dominik Weigl (990), Murat Kara (508)

9 Spiele: Daniel Agostino (313)

8 Spiele: Tobias Prigge (636)

7 Spiele: Damian Raczka (569)

4 Spiele: Lennart Hessen (239)

2 Spiele: Ben Etuk (97)

1 Spiel: Almir Sogolj (25 Spielminuten/1 Tor), Tarik Mustafa (19), Kay Bartkowiak (6)