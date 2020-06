Am Niederrhein geht es mit Spiel, Satz und Sieg wieder los

Am Niederrhein. Es ist ein stark reduziertes Programm, weil viele Tennis-Teams wegen der Coronavirus-Pandemie auf die Saison verzichten. Es geht aber wieder los.

Es ist ein reduziertes Programm, nachdem viele Tennis-Mannschaften aufgrund der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf die Saison verzichtet haben. Absteiger wird es nicht geben, die Teilnahme der Mannschaften an der Runde ist freiwillig. Immerhin: Aufsteiger sollen ermittelt werden, die Wettkämpfe haben also nicht nur Freundschaftsspiel-Charakter. Insgesamt ist es für Sportler und Verantwortliche ein Schritt zurück in die Normalität, wenn heute die Medenspiele im Bereich des Tennis-Verbands Niederrhein (TVN) mit Verspätung beginnen.

Aus dem Kreis Moers spielen die Topteams der offenen Klasse dieses Mal in der 1. Verbandsliga. Die Damen des TC Sportpark Asberg nehmen Anlauf auf den direkten Wiederaufstieg in die Niederrheinliga und bekommen es nur noch mit fünf Gegnern zu tun, nachdem der MTV Kahlenberg sein Team zurückgezogen hat. Los geht es für die Moerserinnen heute um 9 Uhr mit einem Auswärtsspiel beim Kahlenberger HTC.

TCA ohne Topspielerinnen

Aus Sicht des Asberger Sportwarts Dietmar Hirschel ist die Ansetzung aus zwei Gründen unglücklich: „Da wird direkt zu Beginn das vermeintliche Endspiel um die Meisterschaft vorweggenommen. Und dann noch an einem Termin unter der Woche, der fast überall bis auf NRW ein normaler Werktag ist.“ Aus diesem Grund wird der TCA auch auf seine niederländischen Topspielerinnen verzichten müssen, weshalb Hirschel sein Team auch in der Rolle des Außenseiters sieht.

Zum Einsatz kommen für die Gäste Mareike Rohrbach, Lani Tümmers, Caroline Langerbein, Jule Braß sowie Maja und Tara Fischer. „Wir fahren locker da hin und schauen, wie es läuft. Die jungen Spielerinnen sollen dort einfach mal Wettkampfpraxis sammeln“, so Hirschel weiter.

In der Parallelgruppe bekommt es der TC Blau-Weiß Kamp-Lintfort mit gleich sieben Kontrahenten zu tun, hier haben sich alle qualifizierten Vereine zur Teilnahme in der 1. Verbandsliga entschlossen. Auch die blau-weißen Damen müssen zum Auftakt reisen, denn sie greifen heute um 9 Uhr bei Rot-Weiß Kempen zum Schläger.

Sieben Gegner für BW Kamp-Lintfort

Eine „Etage“ tiefer nimmt der ehemalige Bundesligist und Deutsche Meister von 2004, der TC Moers 08, einen neuen Anlauf. Nachdem sich der TK Mülheim-Heißen zurückgezogen hat, mischen nur noch fünf Klubs in der 2. Verbandsliga mit. Die Moerser Damen fahren heute nach Oberhausen, wo sie sich beim TC Babcock behaupten müssen. Auch der TC Blau-Weiß Issum spielt in dieser Gruppe und muss auswärts ran. Auf das Team wartet heute das Gastspiel beim TC Stadtwald Hilden II.

Auf sechs starke Konkurrenten und damit eine komplett besetzte 1. Verbandsliga dürfen sich die Herren des TC Blau-Weiß Kamp-Lintfort freuen. Das Team um Mannschaftsführer Tom Seehofer startet mit einem Heimspiel an der Gohrstraße. Heute um 9 Uhr geht es dort gegen den Düsseldorfer SC 1899 um die ersten Punkte.

Mit einem „Kreis-Derby“ beginnt die Spielzeit in der 2. Verbandsliga der Herren, in deren Sechser-Feld es ebenfalls keinen Rückzug gegeben hat. An der Filder Straße bekommt es der TC Moers 08 heute ab 9 Uhr mit Viktoria Alpen zu tun. In der Parallelgruppe wird es erst am Samstag ab 14 Uhr ernst. Dann gibt der TC Schwarz-Weiß Budberg seine Visitenkarte beim TC Blau-Weiß Neuss II ab (Bericht unten).

Nachdem sich gleich drei von sieben Mannschaften aus der Niederrheinliga der Damen 40 zurückgezogen haben, bleibt in dieser Klasse nur noch ein sehr reduziertes Programm übrig. Weil der TC Moers 08 hier an den ersten beiden Terminen spielfrei ist, geht es für Mannschaftsführerin Bärbel Becker erst am 22. August los. Dann steht um 14 Uhr das Heimspiel gegen den TC Rheinstadion auf dem Programm.

Dagegen können die Damen 50 des benachbarten TC Blau-Weiß Moers schon heute, 9 Uhr, loslegen. Sie erwarten an der Filderstraße den TC Stadtwald Hilden zum ersten Vergleich in der „abgespeckten“ Niederrheinliga, in der nur fünf von sieben Mannschaften mitmischen.

BW Moers legt heute los

Voller ist das Programm dagegen schon in der Niederrheinliga der Herren 55, wo es nur eine Absage im Achter-Feld gegeben hat. Die Mannschaft des TC Moers 08 darf sich also gleich auf sechs Begegnungen freuen. Zum Auftakt gibt es heute ab 9 Uhr ein Heimspiel gegen den TC Raadt. Für einige Aktive aus dem Moerser Regionalliga-Team der Herren 50, das erst nach den Sommerferien um Punkte kämpft, bietet diese Partie schon eine erste Chance, um Matchpraxis zu sammeln.

Nachdem der TC Blau-Weiß Kamp-Lintfort auf seine Teilnahme verzichtet hat, wird es in der Niederrheinliga der Herren 70 kein Derby gegen den SV Neukirchen geben. Der SVN hat dennoch vier Begegnungen vor sich und beginnt am kommenden Dienstag um 10 Uhr mit einem Auswärtsauftritt bei Hamborn 07.

>>> HERREN 75 VON BLAU-WEISS KAMP-LINTFORT HABEN DEN ANFANG GEMACHT

Bereits gestartet sind in der Niederrheinliga die Herren 75 des TC Blau-Weiß Kamp-Lintfort, unterlagen beim Ratinger TC Grün-Weiß mit 2:4.

Für die Einzelpunkte der Gäste sorgten Piet Boverhof und Karl Kowalsky an den Positionen eins und zwei jeweils ohne Satzverlust. Pech hatte Wolfgang Hagenacker, der nach 1:0-Satzführung noch im Champions-Tiebreak mit 6:10 unterlag. Theo Clanzett musste dagegen nach zwei Sätzen gratulieren. Im Doppel unterlagen Wilhelm Sandmann und Harald Eggeling mit zweimal 3:6, während Boverhof/Kowalsky ebenfalls ein 6:10 im Champions-Tiebreak schlucken mussten.

Weiter geht es für die Kamp-Lintforter Senioren am Dienstag, 23. Juni, um 10 Uhr mit einem Heimspiel gegen Grün-Weiß Lennep, das zum Auftakt mit 0:6 bei Rot-Weiß Kempen unter die Räder geriet.