Am Niederrhein. Im Viertelfinale des Kurt-Blömer-Kreispokals empfängt der Xanten Scherpenberg, RW Moers Budberg und Repelen Sonsbeck – ein echter Liga-Mix.

Sonsbecks Konkurrent in der Fußball Landesliga, SV Scherpenberg, gastiert Samstag, 15 Uhr, bei A-Ligist TuS Xanten. Und um 16 Uhr tritt Bezirksligist SV Budberg bei B-Ligist Rot-Weiß Moers an.

Mit Ausnahme einiger Ausfälle werden die Sonsbecker wohl mit voller Kapelle nach Repelen fahren. Robin Schoofs, Felix Terlinden und Jan-Luca Geurtz müssen passen. „Wir werden in Bestbesetzung spielen, denn wir wollen gewinnen und außerdem im Rhythmus bleiben“, sagt SVS-Trainer Henrich Losing. „Es ist ein Viertelfinale und ein Pokalspiel, das hat immer seine eigenen Gesetze. Ich weiß auch, dass Repelen eine gute Mannschaft hat und im Pokal unser bisher schwerster Gegner ist. Aber wir sind der Favorit und wollen weiterkommen.“

Auf eine Überraschung hoffen

Bei Repelen werden Okan Yilmaz, Mehmet Akdas, Oguzhan Alemdar, Enes Balci, Maurice Sczepanowski und Yasin Duman ausfallen. „Vor allem vorne drückt der Schuh, daher werden wir erstmal versuchen stabil zu stehen“, sagt Trainer Sascha Weyen, und weiter: „Die Favoritenrolle ist klar verteilt. Unser Ziel ist natürlich trotzdem, eine Runde weiterzukommen. Im Kreispokal tritt man an um einen der drei Plätze im Niederrheinpokal zu holen. Deswegen hoffen wir auf eine Überraschung.“

Auch zwischen TuS Xanten und dem SV Scherpenberg sind die Rollen klar verteilt. „Der Gegner spielt in der Kreisliga A, wir sind Favorit und wollen weiterkommen, nur das zählt“, so Scherpenbergs Trainer Deniz Günes, auch wenn es personell nicht optimal aussieht: „Wir werden wohl auch auf Spieler aus der zweiten Mannschaft zurückgreifen.“ Neben einigen noch fraglichen Akteuren fehlen sicher Emre Terzi, Dennis Terwiel und Ibrahim Üzüm.

SV Budberg ist in der Pflicht

Außerdem ist der SV Budberg heute noch in der Pflicht bei Rot-Weiß Moers, dem Tabellendritten der Kreisliga B, Gruppe 1, weitzukommen.

Allerdings mussten die Budberger in der Bezirksliga zuletzt fünf Niederlagen in Folge hinnehmen. Die Gastgeber hoffen nun darauf, dass der Negativlauf sich auch im Pokal fortsetzt. Die Rot-Weißen haben jedenfalls von 16 Partien elf gewonnen. Am vergangenen Wochenende holten sie sich einen 3:0-Auswärtssieg beim SV Büderich.