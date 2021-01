HSK: Diese neue Spielgemeinschaft ist in der Planung 

Hallenberg/Medebach. Zwei Sauerländer Fußball-A-Kreisligisten erwägen, ihre bestehende Spielgemeinschaft künftig auch auf den Seniorenbereich auszudehnen.

Die SG Dreislar/Hesborn und der FC Nuhnetal planen eine Spielgemeinschaft im Seniorenbereich. Beide Mannschaften spielen in der Fußball-A-Kreisliga Ost und sind in dieser Saison ganz oben in der Tabelle zu finden. Die SG Dreislar/Hesborn führt nach neun Spieltagen die Tabelle mit 22 Punkten vor dem TSV Bigge-Olsberg (20 Punkte) an. Der FC Nuhnetal liegt bei zwei weniger ausgetragenen Spielen mit 18 Zählern auf dem dritten Platz.

Ausgegangen sind die Gespräche vom FC Nuhnetal. Dazu FC-Vorsitzender Stefan Biber: „Wir müssen an die Zukunft denken und da muss man rechtzeitig tätig werden. Die Spieler werden immer weniger. Außerdem wird es aufgrund von Schichtarbeit, Studium und Verletzungen immer schwerer, zwei Mannschaften zu stellen.“

Ziel der beiden HSK-Teams: Weiter Fußballspielen

Steffen Guntermann, Vorsitzender von BW Hesborn, ergänzt: „Wenn der FC Nuhnetal nicht auf uns zugekommen wäre, hätten wir diesen Schritt in Kürze getan. An einen Zusammenschluss haben wir schon vor Jahren gedacht. Ob sich der realisieren lässt, werden die Gespräche zeigen. Unser Hauptziel ist es, dass die Jungs weiter Fußball spielen können. Wenn wir zum Beispiel unsere Reserve abmelden würden, blieben viele Spieler auf der Strecke, und das wollen wir mit allen Mitteln verhindern.“ Für BW Hesborn nehmen Patrick Linn und Daniel Schulte an den Gesprächen teil.

Der FC Nuhnetal hat im Seniorenbereich bereits 2004 fusioniert. Der Fußballklub ist aus den Vereinen SSV Liesen und SuS Hallenberg entstanden. Die SG Dreislar/Hesborn wurde 2015/2016 ins Leben gerufen. Zuvor hatte der SV Dreislar schon einige Jahre mit dem SV Braunshausen eine Spielgemeinschaft gebildet.

Erschwerte Bedingungen

Die Coronapandemie erschwert zurzeit die Verhandlungen, die überwiegend telefonisch stattfinden. „Noch ist völlig unklar, ob und wann die Spielgemeinschaft ins Leben gerufen werden soll“, teilt Steffen Guntermann mit. „Wir haben zurzeit eine starke A-Jugend, die auf keinen Fall auseinandergerissen werden soll. Die Spieler wechseln 2022 in den Seniorenbereich. Bis dahin sollte der Zusammenschluss stattgefunden haben“, ergänzt Stefan Biber.

Im Nachwuchsbereich bilden der FC Nuhnetal und BW Hesborn bereits eine Jugendspielgemeinschaft bei den A-, B-, D- und E-Junioren unter dem Namen JSG Nuhnetal/Hesborn.