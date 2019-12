Meschede. In der Dünnefeldhalle in Meschede findet an diesem Montag, 30. Dezember, von 14 Uhr an die Endrunde des Pfiff Champion Masters des SC Olpe statt.

24. Pfiff Champion Masters: Die Endrunde ist komplett

Jetzt wird es ernst. In der Dünnefeldhalle in Meschede findet an diesem Montag, 30. Dezember, von 14 Uhr an die Endrunde des „24. Pfiff Champion Masters“ des SC Olpe statt. Bei der inoffiziellen HSK-Meisterschaft im Hallenfußball sind noch 16 Teams im Rennen. Neben den sechs Gruppensiegern und Gruppenzweiten konnten sich der TuS Sundern, der SV Brilon, die SG Eversberg/Heinrichsthal/Wehrstapel und die SG Reiste/Wenholthausen als die vier besten Gruppendritten für die Doppel-K.o.-Runde qualifizieren. Die Endrunde ist mit einem Gesamtpreisgeld von 10.750 Euro dotiert.

Bei den Vorrundenspielen am Sonntag standen zwei Gruppen im Blickpunkt: Die (Bezirksliga-)Gruppe E mit dem SV Schmallenberg/Fredeburg, SuS Langscheid/Enkhausen, TuS Sundern und TuS Voßwinkel sowie die Gruppe F mit den Landesligisten RW Erlinghausen, SV Brilon und Bezirksliga-Spitzenreiter FC Arpe/Wormbach.

Der TuS Velmede-Bestwig steht in der Endrunde. Foto: Tobias Aufmkolk

In der Gruppe E setzte sich die SG Bödefeld/Henne-Rartal vor dem TuS Velmede-Bestwig (beide sechs Punkte) und der SG Reiste/Wenholthausen (drei Zähler) durch.

In der Hammergruppe E gab Titelverteidiger SV Schmallenberg/Fredeburg den Ton an (drei Spiele, drei Siege). „Die erste Hürde haben wir genommen, jetzt geht es Step by Step weiter. Mal schauen, wie weit wir in diesem Jahr kommen“, berichtete Co-Trainer Emil Mersovski. Auf Platz zwei landete der SuS Langscheid/Enkhausen vor dem TuS Sundern (beide vier Punkte), der sich erst im letzten Spiel gegen den TuS Voßwinkel (3:2) noch den Einzug in die Endrunde sicherte.

Nichts anbrennen ließ Landesligist RW Erlinghausen (sieben Punkte) in der Gruppe F. Auf Platz zwei landete der FC Arpe/Wormbach (sechs Zähler), der mit Marco Entrup (fünf Tore) auch den besten Torschützen am zweiten Turniertag stellte, vor dem SV Brilon (vier Punkte).

Keine großen Überraschungen hatte es auch am ersten Vorrundentag gegeben. In der Gruppe A setzten sich die A-Ligisten FC Fatih Türkgücü Meschede (sieben Punkte) und SuS Westenfeld (sechs Zähler), bei dem Keeper Raphael Humpert glänzte, sowie die SG Eversberg/H./W. (vier Punkte) durch.

In der Gruppe B dominierten der VfB Marsberg und TSV Bigge-Olsberg (jeweils sieben Punkte). Keine Rolle spielten die HSK-Ü32-Auswahl (unter anderem mit Daniel Berlinski und Jonas Schmidt) sowie der SSV Meschede (beide ein Punkt).

In der Gruppe C lösten die Bezirksligisten BC Eslohe (neun Zähler) und TuRa Freienohl (sechs Punkte) die Endrunden-Fahrkarten. Beste Torschützen am ersten Turniertag waren Faton Veseli vom SuS Westenfeld und Justus Sapp vom BC Eslohe mit jeweils drei Treffern.

„Obwohl wir in diesem Jahr keinen Vorverkauf hatten und auch keine Dauerkarten verkauft haben, sind wir mit dem Besuch vollauf zufrieden. Wir hatten zwei Mal fast ein volles Haus“, berichtete Benno Bohne, Vorsitzender des SC Olpe, und ergänzte: „Jetzt freuen wir uns auf die Endrunde.“

So geht es weiter

Montag, 30. Dezember

Endrunde

(im Doppel-K.o.-System ab 14 Uhr)

1. Runde

Fatih Türkgücü - SuS Langscheid/E.

BC Eslohe - SV Brilon

TuS Velmede-Bestwig - FC Arpe/W.

SuS Westenfeld - RW Erlinghausen

SV Schmallenberg/F. - TSV Bigge-Olsberg

TuS Sundern - TuRa Freienohl

SG Reiste/W. - SG Bödefeld/Henne-Rartal

SG Eversberg/H./W. - VfB Marsberg