Wenn Helikoptereltern die Aufstellung übernehmen

Nach den Hallenstadtmeisterschaften der F-Junioren gab es Diskussionen über das Verhalten mancher Jugendtrainer gegenüber den Spielern. In unserer Zeitung äußerten Eltern ihr Unverständnis darüber. Ist die Kritik gerechtfertigt oder haben Eltern inzwischen ein falsches Bild von dem, was ein Verein leistet? Einer, der das Thema sehr gut einschätzen kann, ist Matthias Luig, Jugendleiter des VfL Platte Heide, Veranstalter des Hönnecups und am Samstag in der Bonifatiushalle Gastgeber beim F-Jugendturnier.

Luig, der im vergangenen Jahr vom DFB mit dem Ehrenamtspreis ausgezeichnet wurde, mag die Kritik nicht überbewerten. „Ich war selbst in der Halle - allerdings nicht bei diesem betreffenden Spiel“, sagt er engagierte Jugendleiter. Der Platte Heider vermutet vielmehr einen anderen Hintergrund. Und der soll nach WP-Informationen darin liegen, dass es Streit zwischen zwei Vereinen gibt.

Eltern haben falsche Erwartungen

„Und dann hat man wohl die Möglichkeit genutzt, dem einen Klub für sein Auftreten öffentlich zu kritisieren.“ Für Matthias Luig eine bedenkliche Sache. „Ich glaube, man sollte mal mehr darüber nachdenken, worüber wir reden. Da stelle ich immer mehr fest, dass sich das Verhältnis vieler Eltern zum Verein geändert hat. Wir sind für viele nur noch ein Dienstleister“, sagt der Jugendleiter des VfL Platte Heide. Eine Erklärung liefert er da auch gleich nach.

„Man wird leider das Gefühl nicht los, dass viele glauben mit dem Zahlen des Mitgliedsbeitrages hat der Verein meine Vorstellungen zu erfüllen und zu liefern“, sagt Luig.

Dabei bedeutet das Leben im Verein den Zusammenhalt und die sozialen Kompetenzen zu fördern. Dass das bei manchen Eltern junger Fußballer anders ist, kann Luig auch an Beispielen festmachen. So hat er mal den Fall erlebt, dass das Training einer Jugendmannschaft ausfallen musste, da der Trainer beruflich nicht zur Verfügung stand. Prompt gab es die Erinnerung, man würde doch Beitrag bezahlen.

„Das ist ja richtig. Doch es wird vergessen, dass wir das alle nur ehrenamtlich machen. Wir machen die Arbeit, weil wir sie gerne machen. Es gibt aber auch Dinge, die kann man nicht beeinflussen“, wünschte sich Luig mehr Verständnis. Die Eltern sind da oft konsequent in ihren Entscheidungen. Da wird der Nachwuchs schon mal abgemeldet, weil die Erziehungsberechtigten glauben, der Trainer hätte keine Ahnung, da der Nachwuchs auf der Bank sitzt.

Wechsel nicht kritisch sehen

Matthias Luig macht keinen Hehl daraus, dass er eine Lösung für dieses Dilemma nicht sieht. Er schaut lieber auf die Situation der heimischen Vereine, die sich um den Nachwuchs kümmern. „Für mich war es immer wichtig, dass man mit den anderen Vereinen ein vernünftiges Verhältnis hat. Da muss dann kein Zoff entstehen, wenn ein Spieler von Verein A zum Verein B geht“, betont Luig.

Er hat ein passendes Beispiel parat: „Uns hat ein Spieler in Richtung BSV Menden verlassen und wird dort in der C-Jugend-Bezirksliga spielen. Das ist in Ordnung. Wir können ihm das nicht bieten“, hat für Luig die sportliche Entwicklung eines Fußballers schon eine gewisse Priorität. Und wenn sich dann wie unlängst der Scout eines Bundesligisten nach einen Spieler erkundigt, kommt auch ein wenig Stolz auf. „Da darf man sich auch ein wenig freuen“, weiß Luig.