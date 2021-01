Die Geehrten der Sportlerwahl in Menden.

Rückblick Was die Mendener Sportfans besonders interessierte

Menden/Balve Corona dominierte das Jahr 2020.Aber im Sport interessierten auch andere Themen. Die zehn meistgelesenen Mendener Lokalsportartikel.

Die üblichen Verdächtigen und einige Überraschungen: Diese zehn Artikel interessierten die Mendener Sportfans in diesem Jahr am meisten.

Platz 10: Völker-Albrecht zieht sich bei SG zurück

Der Rücktritt von Birgit Völker- Albrecht bei der SG Menden Sauerland im Mai landet auf dem zehnten Platz. Nach unruhigen Monaten bei den Handballern zog sich die langjährige Macherin der Wölfe zurück. Ihr bisheriger Stellvertreter Frank Schlücking übernimmt.

Platz 9: Matthias Zimny verlässt SG Menden Sauerland

Wenige Tage vor dem Rücktritt Birgit Völker-Albrechts verließ der Leistungsträger den Wolfsbau. Grund genug, um die damalige Situation bei den Handballern einmal zu durchleuchten.

Platz 8: Das sind die besten Torhüter des Jahrzehnts

Im Frühjahr hat die WESTFALENPOST auf die prägenden Hand- und Fußballer des vergangenen Jahrzehnts zurückgeblickt. Der Auftakt rund um die besten Torhüter aus Menden und Balve fand dabei besonders großen Anklang bei den Lesern.

Platz 7: Drittliga-Wölfe bekommen neuen Co-Trainer und Zuwachs

Auch auf dem siebten Platz unserer Top 10 geht es wieder um die Handballer. Ende April berichteten wir über einige Personalien der SG Menden Sauerland. Unter anderem ging es um den neuen Co-Trainer Thorsten Stange, der neben seiner Tätigkeit als Trainer der Landesliga-Reserve auch bei den Spielen der Drittliga-Mannschaft auf der Bank sitzen soll.

Platz 6: In Isolation: So meistert eine Surferin am Gardasee ihr Tief

Eine persönliche Geschichte findet den Weg auf den sechsten Platz. Die Mendenerin Mariella Susca ist Windsurferin und lebt am Gardasee. Als Italien von der ersten Welle des Corona-Virus besonders hart getroffen wurde, musste die Sportlerin mit einer Ausgangssperre leben. Vom Fenster ihrer Wohnung aus konnte sie das Wasser sehen, durfte aber nicht die Wohnung verlassen, um ihren Sport nachzugehen.

Platz 5: Reitbetrieb in Menden: "Kompletteinstellung geht nicht"

Nicht nur die Ballsportarten, auch die Pferdesportler hatten in diesem Jahr unter Corona zu leiden. Neben dem Balve Optimum traf es auch die kleinen Turniere in der Region hart. In dieser Geschichte verrät Corinna Müller, Vorsitzende des Reitvereins Menden, wie der kleine Verein unter dem Turnierverbot leidet.

Platz 4: Coronavirus: Verdacht in Menden hat sich nicht bestätigt

Anfang März war die Furcht und Ungewissheit vor dem neuen Virus groß. Als ein Spieler des BSV Menden als Verdachtsfall eingestuft wurde, kam das Thema Coronapandemie endgültig in der Hönnestadt an. In diesem Artikel vermeldeten wir jedoch eine gute Nachricht: Der Verdachtsfall war negativ, der Spieler nicht betroffen.

Platz 3: Nach Favre-Aus: Mendener neuer Trainer von Borussia Dortmund

Das überraschende hier ist, dass dieser Artikel nicht noch weiter vorne gelandet ist. Mit Edin Terzic wird im Dezember ein gebürtiger Mendener Trainer beim zweitbesten Deutschen Fußballverein. In diesem Text verraten wir, wer Edin Terzic ist.

Platz 2: Corona: Für Radler wäre Ausgangssperre auch Ausfahrsperre

Wie bereits erwähnt, fand das Thema Corona im März großen Anklang. Auch bei den Radsportlern und Fahrradfahrern in Menden und Balve. In dieser Geschichte sprechen die Fahrradfahrer über die Folgen einer Ausgangssperre für sie. Den Aufrufzahlen nach zu urteilen, ein Thema, das die Mendener - im wahrsten Sinne des Wortes - bewegt.

Platz 1: Gesucht: Mendens Sportler des Jahres

Am 28. Februar, gut zwei Wochen bevor der Sportbetrieb lahmgelegt wurde, haben wir gemeinsam mit dem Stadtsportverband Menden auf der Wilhelmshöhe die Sportler des Jahres 2019 geehrt. In unserem Artikel haben wir alle Nominierten vorgestellt und die Möglichkeit geboten, für die persönlichen Favoriten abzustimmen.

