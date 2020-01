Wechselt er, oder wechselt er nicht? Diese Frage stellen sich aktuell die Fußballer und Fans des TuS Langenholthausen. Gemeint ist Lukas Kessler, Spieler am Sorpesee, der im Winter gerne an den Düsterloh wechseln möchte. Doch die Fronten zwischen den Vereinen sind verhärtet.

„Das ist für mich in 30 Jahren Vorstandsarbeit eine Premiere. Ich habe noch nie erlebt, dass sich ein Verein so querstellt“, staunt Charly Grote, Vorsitzender des Fußball-Landesligisten TuS Langenholthausen, angesprochen auf die Probleme, die der Wechsel verursacht. Folgendes ist geschehen: Lukas Kessler ist einer der Leistungsträger beim Fußball-Bezirksligisten SuS Langscheid/Enkhausen.

Abschied im Dezember verkündet

Im Dezember teilte der Mittelfeldspieler der Mannschaft nach dem letzten Spiel per WhatsApp mit, dass er den Verein im Winter verlassen möchte. „Lukas ist ein wichtiger Spieler für uns. Wir haben nur einen Kader mit 17 Leuten, von denen einer mit einem Kreuzbandriss für den Rest der Saison ausfällt. Da können wir Lukas nicht gehen lassen. Langenholthausen hat 22 Mann im Kader, die brauchen ihn im Winter nicht. Wir haben ihm gesagt, dass das so nicht geht“, erklärt der SuS Langscheid/Enkhausen auf Nachfrage der WP, die Sicht des Bezirksligisten.

Kessler, der seinen Schritt mit fehlender Freude in Langscheid begründet hat, meldete sich fristgerecht vor dem 31. Dezember ab und fragte beim TuS Langenholthausen nach, ob er in der Rückrunde am Düsterloh auflaufen könnte. Trainer Uli Mayer und die Verantwortlichen des TuS Langenholthausen willigten ein. Fortan trainierte Kessler in Langenholthausen mit und wurde auch schon im ersten Testspiel gegen den BC Eslohe eingesetzt.

Neun Treffer in der Hinrunde

Ob der Mittelfeldspieler, der in der Hinrunde neun Treffer in der „Bundesliga des Sauerlands“ erzielte, bis zum Meisterschaftsbeginn am 16. Februar Klarheit hat, bleibt abzuwarten. „Er wird nicht nach Langscheid zurückkehren, insofern kann ich das Verhalten des SuS nicht verstehen. Unsere Vereine hatten in den vergangenen Jahren eigentlich immer ein gutes Verhältnis miteinander. Deshalb verstehe ich nicht, dass ist schon ein bisschen Kindergartenverhalten“, betont Grote, der einen anderen Punkt anbringt.

„Wir haben Mario Droste auch keine Steine in den Weg gelegt, als er die Chance hatte, Trainer in Langscheid zu werden. Und das obwohl er zu dem Zeitpunkt Geschäftsführer bei uns im Vorstand war.“

Keine Spieler der Reserve hochziehen

Den Langscheidern geht es ein stückweit auch ums Prinzip. „Lukas hat für die ganze Saison bei uns zugesagt, da müssen wir uns als Verantwortliche auch drauf verlassen können. Uns als Verein würde sein Abgang ins Herz treffen. So geht das nicht. Lukas ist ein ganz feiner Kerl und wir würden uns freuen, wenn er in der Rückrunde weiter bei uns spielen würde“, heißt es beim ehemaligen Westfalenligisten, der in der Winterpause auf dem sechsten Tabellenplatz steht.

Den Kader mit Spielern aus der zweiten Mannschaft aufzufüllen, kommt für den Bezirksligisten auch nicht infrage. „Unsere zweite Mannschaft befindet sich im Aufstiegsrennen in der Kreisliga B und die möchten wir nicht unnötig schwächen“, ziehen die Langscheider auch diese Variante nicht in Betracht. Kurios: Konkurrent um den Aufstieg in die Kreisliga A ist ausgerechnet die zweite Mannschaft des TuS Langenholthausen.

Wie sich die Lage in den kommenden Wochen entwickeln wird, bleibt abzuwarten. Eine Seite wird sich bewegen müssen.