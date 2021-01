SuS Beckum: Geburtstagsfeier mit Hindernissen

Beckum Im vergangenen Jahr ist der SuS Beckum 100 Jahre alt geworden. Die Pandemie verhinderte die Feierlichkeiten. Das soll sich nun ändern.

100 plus eins. Unter diesem Motto will der Balver Verein sein Jubiläum in diesem Jahr nachholen. Aber der andauernde Lockdown macht die Planungen für den Klub von der Hinsel schwierig.

"Es ist schwer zu sagen", zuckt SuS-Vorsitzender Johannes Schulte mit den Schultern, als er nach dem Datum für die Jubiläumsfeierlichkeiten angesprochen wird. Da der weitere Verlauf des Jahres weiterhin von den Einschränkungen der Pandemie bestimmt sein wird, ist nicht vorhersehbar, wann es wieder möglich sein wird, die Feierlichkeiten zu veranstalten. "Eigentlich wollten wir das genau ein Jahr nach dem angesetzten Termin machen. An Christi Himmelfahrt, da findet ja traditionell unser Sportfest statt. Angedacht waren Turniere und Spiele zwischen Mittwoch und Sonntag. Aber das können wir ja jetzt schon vergessen", ist Schulte sicher, dass die Feierlichkeiten zum wiederholten Male verschoben werden müssen.

Bei den Beckumern hat sich ein regelrechter Feierstau gebildet, denn neben dem 100-jährigen Bestehen des Vereins, sollte auch das neue Klubhaus am Sportplatz auf der Hinsel eingeweiht werden. "Das hätten wir gerne im Dezember im kleineren Rahmen gemacht und hätten bei der Gelegenheit auch unsere Chronik vorgestellt", betont Schulte. Doch auch dieses Vorhaben wurde durch die Einschränkungen erst einmal verschoben.

In Eile will in Beckum jedoch keiner verfallen. "Wir haben noch genug Zeit, um die Feier zu planen", weiß der Vorsitzende, der gemeinsam mit dem Orga-Team bereits im vergangenen Jahr viel Zeit in die Planung gesteckt hat.

Bis die Feierlichkeiten endlich stattfinden, hat der Beckumer noch einen anderen Wunsch, den er derzeit mit vielen weiteren teilt: "Ich hoffe, dass wir irgendwann mal wieder Fußball spielen und die Saison noch zu Ende bringen können. Es wäre schön, wenn wir noch soviele Spiele absolvieren könnten, dass eine Wertung möglich ist", sagt Schulte.

Verständlich, ist die SG Beckum/Hövel in der Kreisliga B Arnsberg doch sehr gut in die Saison gestartet, steht seit der Unterbrechung auf dem zweiten Tabellenplatz, punktgleich und mit einem Spiel weniger als Spitzenreiter TuS Bruchhausen.