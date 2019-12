SuS Beckum freut sich auf Stadtmeisterschaft in Balve

Auf dem Feld lief es für den B-Kreisligisten SG Beckum/ Hövel noch nicht nach Maß. Auf dem 13. Platz der Arnsberger B-Ligastaffel haben die Balver noch Kontakt zur Abstiegszone. Am Wochenende haben die Kicker von der Hinsel die Chance, sich unter dem Hallendach Selbstvertrauen zu holen. Dann ist die SG Gastgeber der Balver Stadtmeisterschaften. Claudius Spelsberg, zweiter Vorsitzender des SuS Beckum, ist einer der Organisatoren.



Die Hinrunde auf dem Feld lief für die SG alles andere als gut, wie kam es zu diesem Leistungsabfall im Vergleich zum Vorjahr, wo der Aufstieg knapp verpasst wurde?

Claudius Spelsberg: Da kamen viele Dinge zusammen. Der Abgang von Robbi Hanbücken hat uns sicher in einen großen Schock versetzt. Robbi hat deutlich mehr geleistet, als nur das Training zu leiten. Als er ging, mussten wir uns neu aufstellen. Mit Fabian Trawinski und Jan Leonard haben wir eine Lösung bis zum Sommer gefunden. Dann werden wir wohl einen neuen Trainer präsentieren. Neben der Personalie kamen noch viele weitere Faktoren hinzu. Zum Beispiel großes Verletzungspech. So hat sich bereits am zweiten Spieltag unser Torhüter verletzt und fiel aus. Da sich dann auch noch der Ersatzmann den Finger gebrochen hat, mussten wir in vielen Spielen auf den Ersatztorhüter aus der zweiten Mannschaft zurückgreifen.





Wird sich die Situation in der Rückrunde bessern?

Ja, da sind wir optimistisch. Zwei bis drei Langzeitverletzte werden zurückkehren, außerdem wird uns David Bathe wieder verstärken. Er hat sich beim TuS Voßwinkel ausprobiert, konnte sich dort nicht durchsetzen und spielt in der Rückserie wieder für uns. Die Ausgangssituation wird dann einfach besser sein. Weitere Zugänge im Winter sind nicht ausgeschlossen, aber wir können noch nichts verkünden.





Am Sonntag geht es am Krumpaul unter dem Hallendach weiter. Was macht den Reiz der Balver Stadtmeisterschaften aus?

Balve ist eine kleine Stadt in der jeder jeden kennt. Das macht die Stadtmeisterschaften auch aus. Hinzu kommt natürlich der sportliche Reiz, dass dass in der Halle auch ein Kreisligist mal einen Landesligisten wie Langenholthausen ärgern kann. Es macht eine Menge Spaß und es gibt viele Derbys. Darauf können sich die Besucher freuen.





Mit welchen sportlichen Erwartungen gehen die Ausrichter in diesem Jahr ins Rennen?

Wir haben im vergangenen Jahr den dritten Platz belegt und das sollte auch unser Ziel für Sonntag sein. Das Spiel um Platz drei sollte schon drin sein. Allerdings werden wir auch einige Spieler schonen, es laufen nur Fußballer auf, die wirklich gerne in der Halle spielen. Der Fokus bleibt ganz klar die Meisterschaft draußen.

Was haben Sie als Veranstalter in diesem Jahr geplant?

Es wird keine Besonderheiten geben. Die Zuschauer können sich auf das einstellen, was sie auch in den vergangenen Jahren erlebt haben. Wir freuen uns sehr, dass in diesem Jahr der SSV Küntrop nach einigen Jahren Pause wieder dabei ist und auch Titelverteidiger SV Affeln wieder mit zwei Mannschaften startet. Dann müssen wir nicht auf eine A-Jugendmannschaft zurückgreifen, um die Gruppen aufzufüllen. Das ist positiv aus unserer Sicht.



Im vergangenen Jahr gewann der SV Affeln, wird in diesem Jahr wieder eine Balver Mannschaft das Rennen machen?

Das hoffe ich natürlich. Mit dem TuS Langenholthausen gibt es sicherlich einen großen Favoriten auf den Titel, das haben sie ja auch schon selbst betont. Aber auch Mannschaften wie Affeln, Küntrop oder Balve/Garbeck können einen schönen Fußball spielen und zählen zu den Titelkandidaten. Wir werden uns überraschen lassen.