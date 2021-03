So freut sich Freestyler Dominik Kaiser auf Bayern gegen BVB

Balve Am Samstag trifft in der Bundesliga Bayern München auf Borussia Dortmund. Für den Balver Dominik Kaiser ist es ein besonderes Spiel.

Am Samstag Abend werden viele Fußballfreunde aus Menden und Balve nach München blicken. Der deutsche "Classico" steht auf dem Spielplan der Fußball-Bundesliga. Der aus Balve stammende Fußballer und Freestyler Dominik Kaiser - der zusammen mit seinem Freestyler-Freund Adrian Fogel in Hamburg eine Sport- und Eventagentur betreibt - wartete im Vorfeld der Partie mit einem besonderen Videoclip für die sozialen Medien auf.

Die beiden Fußball-Artisten arbeiteten die Statistiken dieses Spieles (Siege, Niederlagen, Zweikämpfe, Torschüsse) statt in trockenen Zahlen in einen witzigen Film auf. Das Video läuft im Vorfeld des Spieles auf einem bekannten Kanal in den neuen Medien. Die WP-Sportredaktion sprach mit Dominik Kaiser über seinen ersten Ausflug als "Filmemacher" in Sachen Infotainment.

Herr Kaiser, vor Jahren waren Sie als Darsteller im Musical "Das Wunder von Bern" tätig. Jetzt sind Sie Produzent eines Fußball-Videos im Vorfeld des Bundesliga-Schlagers Bayern München gegen Borussia Dortmund. Wie kam es dazu?

Dominik Kaiser: Corona hat auch die Aktionen unserer Agentur gestoppt. Durch den Lockdown gab es keine Veranstaltungen. Auftritte als Freestyler oder Seminare fielen auch weg. Wir mussten uns da etwas neues einfallen lassen. Da entstand die Idee, zum Beispiel Statistiken zu Fußballspielen zeitgemäßer darzustellen. Und da wir schon einige Sachen mit dem Fußballmagazin Kicker gemacht haben, entstand diese Idee. Es passte gerade ganz gut, weil man sich dort Gedanken macht, wie man neue und jüngere Zielgruppen erschließen kann. Und da wurde dann diese Video zum "Classico" draus.

Wie muss man sich solch eine Produktion vorstellen?

In Hamburg war das ein bisschen schwieriger umzusetzen, deshalb haben wir das in meinen Wohnort im niedersächsischen Hasefeld produziert. Insgesamt waren nur vier Leute daran beteiligt. Mein Partner Adrian Fogel, der Torwart, ein Kameramann und meine Person. Von 12 Uhr bis 17 Uhr haben wir gedreht - aber bis 4 Uhr haben wir den Film geschnitten.

Wem drücken Sie heute Abend die Daumen?

Eigentlich keinen von beiden Teams. Ich bin vielmehr ein Fan des Fußballs und liebe diesen Sport. Ich habe mal lange Zeit in Köln gelebt, da hatte ich Sympathien für den 1. FC Köln.