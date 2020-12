Selbstversuch: WP-Praktikant Rajan Drüppel testet Plogging

Menden WP-Praktikant Rajan Drüppel versuchte sich in einer innovativen Sportart. Bewaffnet mit einer Mülltüte joggte er durch Halingen.

Menden. "Plogging? Davon habe ich noch nie von gehört." Genauso habe ich und würden viele andere auch reagieren, wenn man sie nach diesem Begriff fragt. Als ich mich genauer mit der Sportart befasst habe, erfuhr ich, dass Plogging ein Mix aus Joggen und Müll sammeln ist. Der Trend stammt aus Schweden und findet weltweit immer mehr Anhänger. Die Sportler laufen meist mit einem Müllsack und Handschuhen ihre normale Route ab, sammeln jedoch währenddessen den Müll auf, der achtlos in die Natur geworfen wurde.

Eine gute Idee sich gleichzeitig fit zu halten und die Umwelt zu reinigen, dachte ich mir. Trotzdem hatte ich Bedenken, da ich doch bestimmt alle 100 Meter stehen bleiben muss, um Cola-Dosen oder Ähnliches aufzusammeln. So würde doch der sportliche Aspekt ein bisschen auf der Strecke bleiben, da man nicht richtig in seinen Laufrhythmus findet. Kurzerhand startete ich einen Selbstversuch und lief bewaffnet mit Müllbeutel und Handschuhen durch die Halinger Heide. Es handelt sich dabei um eine kurze Strecke von etwa 20 Minuten

Müll an jeder Ecke

Direkt nach der ersten Kurve lag Abfall. "Na super, wenn das so weiter geht, laufe ich heute zwei Stunden", dachte ich mir. Ich lief weiter Richtung Dorfstraße und zur Haltestelle Halingen Sportplatz. Obwohl dort ein Mülleimer positioniert ist, lag dort an vier oder fünf Stellen Müll. Eigentlich unverständlich, wenn innerhalb von fünf Metern eine Möglichkeit zum Entsorgen vorhanden ist, stellte ich fest.

Weiter ging es an der Turnhalle und der Kirche vorbei, wo immer wieder vereinzelt Zigarettenschachteln oder Taschentuchpackungen achtlos auf den Boden oder ins Gebüsch geworfen wurden. Auf dem Anstieg Richtung Halinger Hof traf ich auf die größte Müllansammlung auf meiner gesamten Route. Im Gebüsch konnte ich alle zwei Meter einen Bierdeckel oder andere Müllarten entdecken. Manche waren so versteckt, dass es mir schwer fiel, an sie heranzukommen.

Lob von Mitmenschen

Rechts abgebogen lief ich auf die Bushaltestelle Osterfeld zu, wo ich schon von weitem Taschentücher und anderen Müll erkennen konnte. In diesem Moment war ich dankbar für meine Handschuhe. Natürlich war vor Ort wieder ein Abfalleimer, doch das scheint für die Menschen nicht von Bedeutung zu sein. Je näher ich der Halinger Heide kam, desto weniger Müll lag auf der Erde. Zwar gab es vereinzelt Sachen, jedoch keine Abfallansammlungen. Gelegentlich kamen mir weitere Läufer entgegen, die sich während der Corona-Pandemie und des damit verbundenen Lockdowns fit halten wollen.

Auf der Halinger Heide selbst lag glücklicherweise kein Müll, vermutlich weil dort weniger Menschen vorbeikommen. Während ich die Heide herunterlief und vereinzelt den Müllsack füllte, kam mir eine Frau mit zwei Kindern entgegen. "Super", rief sie mir mit gestrecktem Daumen zu. Beflügelt von dem Kompliment und der Bestätigung etwas Gutes zu tun, joggte ich weiter am Friedhof vorbei Richtung Papp-Containern. Dort sammelte ich viel Pappe und Papier auf. Natürlich hätten die Menschen die heruntergefallenen Sachen nur kurz aufheben und in den Container werfen können. Das war aber leider nicht der Fall.

Auch hier traf ich auf eine ältere Dame, die meine Aktion für gut befand und mich für mein umweltbewusstes Engagement lobte. Auf dem weiteren Heimweg gab es keine größeren Müllansammlungen. Natürlich konnte ich nicht jeden einzelnen Schnipsel aufheben, trotzdem hat sich einiges an Abfall gesammelt.

Eine sinnvolle Sache

Plogging ergibt Sinn, wenn man etwas für die Umwelt tun möchte. Die positive Rückmeldung zeigt, dass die Menschen diese Art von Lauf unterstützen. Dazu wird das Selbstbewusstsein gestärkt. Um mich fit zu halten würde ich diese Methode allerdings nicht wählen, da man zu oft kurze Standpausen hat, in denen der Rhythmus unterbrochen wird. Wie erwartet, konnte ich innerorts schwer einen gleichmäßigen Laufstil beibehalten. Zu oft musste ich anhalten, um mich beim Müll einsammeln zu bücken.

Auf dem ländlichen Teil der Strecke jedoch konnte ich mich mehr auf das Sportliche konzentrieren, da dort wenig bis kein Abfall verstreut war. Des Weiteren stört der Müllbeutel ab einem gewissen Zeitpunkt. Wenn man schon reichlich Müll gesammelt hat, wird der Sack schwer und man muss aufpassen, dass dieser nicht reißt.

Das Fazit

Das positive Feedback hat mich aber sehr gefreut. Es war schön, Lob für eine Sache zu bekommen, die sonst kaum einer macht. Noch besser wäre natürlich die Möglichkeit, sich eine Landroute auszusuchen und dort zu laufen. Klar, dort gibt es mit Sicherheit auch Müll, allerdings sicher nicht so viel, wie im Ort selbst. So könnte man sich auf den sportlichen Aspekt konzentrieren und trotzdem die Umwelt von ihrem Abfall befreien.

Jedoch würde ich empfehlen, anstatt beim Joggen Müll zu sammeln, dies beim Spazieren zu machen. Gerade in der aktuellen Zeit, wissen viele nicht, was sie tun sollen. Da tut ein kurzer Spaziergang an der frischen Luft gut. Jeder kann der Umwelt helfen, egal ob beim Joggen oder Spazieren.

Daher mein Appell an: schnappen Sie sich einen Müllbeutel und fangen Sie an zu sammeln – im Sinne der Natur.