Schwangere Kerstin Vogel beendet Laufbahn bei DJK Bösperde

Von dem spanischen Philosophen Miguel de Unamuno y Yugo stammt der Satz, dass in jedem Ende ein neuer Anfang wohnt. Dieser Satz wurde am Samstag, als die Handballfrauen der DJK Bösperde ihre Mitspielerin Kerstin Vogel verabschiedeten, einmal mehr bestätigt. Einerseits endete für Kerstin Vogel die aktive Zeit als Handballerin. Aber die nächsten Aufgaben stehen an.

Im Juni hat sich im Hause Vogel Nachwuchs angesagt. Kerstin Vogels Kinder Theresa (6) und Josephine (2) sind schon ganz gespannt auf ihr Geschwisterchen. Für Kerstin Vogel auch der Grund, die Handballschuhe an den Nagel zu hängen. „Ich gebe zu, dass mir deshalb schon ein wenig wehmütig am Samstag war. Denn der Handball hat mich über 25 Jahre begleitet. Ich habe durch den Sport Freunde fürs Leben kennengelernt“, sagt die Bösperderin.

Da fallen ihr spontan die Namen von Kim Novak, Sandra Rohländer und Kathrin von Estorff ein. „Mit denen habe ich viele Jahre zusammengespielt“, erklärt Kerstin Vogel. Aber auch ein Jörg von Estorff genießt bei ihr einen hohen Stellenwert. „Er hat mich ja viele Jahre begleitet, da bleibt schon etwas hängen“, betont Vogel.

Rückkehr ist ausgeschlossen

Eine Rückkehr auf die Platte erscheint ihr nicht sehr realistisch. „Ich bin eine Handballerin, die von der Physis her lebt. Mir ist es mit jedem Kind schwerer gefallen. Ich erwarte ja auch eine gute Leistung von mir“, will sie in Zukunft sich auf die Zuschauerrolle beschränken. „Als Trainerin wäre ich wohl nicht zu gebrauchen“, lacht die 31-jährige.

Dass es mit Theresa und Josphine eine Rückkehr als aktive Sportlerin gab, ist Vater Alexander geschuldet. „Er hat die Kinder übernommen, wenn ich zum Sport gegangen bin. Als dann unsere Älteste so weit war, habe ich sie mit in die Halle genommen. Die Kleine blieb dann beim Papa“, ist Kerstin Vogel ihrem Mann sehr dankbar.

Überhaupt fällt der Blick auf mehr als zwei Jahrzehnte Handball hochzufrieden aus. Wobei eigentlich alles wie so oft mit dem eigenen älteren Bruder begann. „Ich habe mit den Jungs gespielt“, erinnert sie sich an die ersten Schritte bei den Ballwerfern in Bösperde.

Damals noch bei den Handballern des TV Jahn Holzen-Bösperde. Anschließend ging es dann zur HSG Menden-Lendringsen, wo das handballerische Leben immer mehr Konturen annahm. „Der 1987er Jahrgang war schon gut“, erinnert sie sich an ihr einstiges Team.

Unvergesslicher Sauerlandcup

Parallel dazu spielte der Handball auch am Heilig-Geist-Gymnasium eine große Rolle. „Da haben wir versucht uns für das große Turnier in Berlin zu qualifizieren. Das war schon eine tolle Sache“, erinnert sich Kerstin Vogel. Turniere hinterließen bei ihr einen besonderen Eindruck. Vor allem der traditionsreiche Sauerlandcup.

„Für uns war der Sauerlandcup eine Saison in der Saison. Wir haben es zwar nie bis ins Endspiel geschafft, aber es war immer eine unglaubliche Erfahrung“, sagt Kerstin Vogel. Nach der Jugend folgten dann erfolgreiche Zeiten in der Landes- und Verbandsliga. Das ihre Handball-Laufbahn in Bösperde endet, wo sie einst begann, ist schon ein passender Schlusspunkt.

Feststeht für Kerstin Vogel eines ganz sicher, dass ihre Kinder den Sport im Verein kennenlernen sollen. „Da ist es egal, ob das Fußball, Handball oder sonstiges ist. Wenn sie irgendwo Spaß daran haben, sollen sie es machen“, sagt Vogel. Die auch keinen Hehl daraus macht, dass die Arbeit der Sportvereine zu wenig Würdigung erfahren. „Gerade in Orten wie Bösperde und Halingen haben die Sportklubs doch eine besondere Bedeutung für das Zusammenleben“, weiß Kerstin Vogel.