Roosters: Im Podcast spricht Jenike auch über die Tor-Wette

Iserlohn. Es geht nicht nur um die Tor-Wette mit Marko Friedrich, aber auch. Gast der neuen Folge unseres Podcasts zu den Iserlohn Roosters: Andy Jenike.

Am Freitagabend starten die Iserlohn Roosters mit einem Heimspiel gegen die Nürnberg Ice Tigers in die neue Saison der Deutschen Eishockey Liga. Ob sich der Dämpfer, , auswirkt? Iserlohns Torwart Andreas Jenike besitzt dazu eine klare Meinung. In der aktuellen Folge unseres Podcasts „Overtime – der Eishockey-Podcast rund um die Iserlohn Roosters“ spricht Jenike aber auch über das Duell um den Platz im Tor mit Hannibal Weitzmann sowie über eine Wette mit seinem ehemaligen Mitspieler Marko Friedrich.

Jenike vs. Friedrich

Viele Jahre spielte Marko Friedrich im Dress der Iserlohn Roosters und mauserte sich ebenso zu einer Identifikationsfigur wie Andy Jenike mittlerweile eine im Sauerland ist. Nach der vergangenen Spielzeit orientierten sich Klub und Spieler neu, weshalb es Friedrich in Richtung Heimat zu den Nürnberg Ice Tigers zog. Vor dem Aufeinandertreffen mit den Roosters am ersten Spieltag kündigte er an, gegen Jenike ein Tor erzielen zu wollen. Der wiederum ließ sich nicht lange bitten und bot eine Wette an.

Im Podcast spricht der Goalie darüber und fordert noch den Wetteinsatz von Friedrich ein. „Es soll nicht nur eine Lausbuben-Aktion werden, sondern ein gewisser Sinn dahinter stecken“, erklärt er unter anderem.

Jenike blickt allerdings auch auf die Vorbereitung seiner Mannschaft zurück sowie auf das vergangene Wochenende in Dresden. „Wir sollten trotz der zwei Niederlagen nicht alles schlecht reden, es gab auch viele positive Dinge“, sagt Jenike. Und er gibt einen Einblick in das tägliche Duell um den Platz im Roosters-Tor mit seinem neuen Herausforderer Hannibal Weitzmann.

„In der Liga erwartet uns die eine oder andere Wundertüte. Bietigheim zum Beispiel habe ich in den vergangenen zehn Jahren nicht spielen sehen. Am Ende wird es darum gehen, wer die konstanteste Leistung bringt“, sagt Jenike mit Blick auf die Konkurrenz in der DEL. Das Ziel der Roosters, die Rückkehr der Zuschauer – auch das sind Themen in der aktuellen Podcast-Folge.

