Neues Bundesgesetz hilft den Turnvereinen aus Menden

Die Turnerinnen des SV Menden befinden sich coronabedingt derzeit in der Wettkampfpause. Aktuell halten sie sich mit virtuellem Training fit.

Menden Bei den Mendener Turnvereinen ist derzeit wenig los. Eine Änderung im Vereinsrecht hilft aber bei der Kommunikation in den Vorständen.

Menden. Für die Mendener Turnvereine gibt es zum Jahresende zumindest wieder eine gute Nachricht. Am 17. Dezember hat der Bundestag zwei Gesetze verabschiedet, die im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Corona-Pandemie auch Änderungen im Vereinsrecht enthalten.

Viele Vereine verfügen nicht über ausreichende Mittel, um die Mitgliederversammlung als virtuelle Mitgliederversammlung durchzuführen. Es gibt zudem auch Vereine, die überwiegend ältere Mitglieder haben, die nicht bereit oder in der Lage sind, an einer virtuellen Mitgliederversammlung teilzunehmen. Daher sind viele Vorstände derzeit unsicher, wie sie sich in diesen Fällen verhalten müssen.

Vorstandssitzungen auf elektronischem Wege erlaubt

Für Vorstandsmitglieder wird mit der Gesetzesänderung klargestellt, dass sie die ordentliche Mitgliederversammlung aufschieben können, solange Präsenzversammlungen nicht möglich sind und eine virtuelle Mitgliederversammlung nicht mit zumutbarem Aufwand für den Verein und die Mitglieder durchgeführt werden kann. Es wird auch klargestellt, dass Vorstandssitzungen im Wege der elektronischen Kommunikation durchgeführt und Beschlüsse außerhalb der Versammlungen gefasst werden können.

Der Vorstand des Märkischen Turngaus hat bereits beschlossen, dass der eigentlich im Frühjahr vorgesehene Gauturntag auf unbestimmte Zeit verschoben wird und erst wieder stattfinden kann, wenn die Maßnahmen zur Corona-Pandemie das erlauben. Er rät allen Vereinen, bei ihren eigentlich im Frühjahr vorgesehenen Veranstaltungen ebenso zu verfahren. Die WP-Redaktion fragte bei zwei Mendener Turnvereinen nach dem aktuellen Stand der Dinge.

Turnabteilung des SV Menden nutzt Skype

"Wir haben Glück gehabt, dass wir unsere Jahreshauptversammlung im März diesen Jahres kurz vor dem ersten Lockdown noch über die Bühne gebracht haben", sagt Dirk Hatting, 1. Vorsitzender des SV Menden und Vorsitzender der Turnabteilung des SVM.

Beim Gesamtverein sah es da schon etwas anders aus. Die für das erste Quartal geplante Mitgliederversammlung musste aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. "Wir haben Vorstandssitzungen über Skype durchgeführt, die auch ordnungsgemäß protokolliert wurden. Das hat ganz gut geklappt und läuft immer noch gut, außer, dass wir auf den persönlichen Kontakt derzeit verzichten möchten", erklärt Hatting.

Im November gab es eine virtuelle Versammlung aller neun Abteilungen des Mehrspatenvereins, der mit knapp 850 Mitgliedern der Größte der Hönnestadt ist. In Folge dessen wurden Dirk Hatting zum 1. Vorsitzenden, und Oliver Schmelzenburg, der in der Budo-Abteilung des SVM als Geschäftsführer agiert, zum neuen Kassenwart gewählt.

Viele Aufgaben für 2021

"Wir begrüßen die neue Gesetzgebung der Bundesregierung, da sie uns viele Alternativen ermöglicht. So ist der neue Vorstand des Gesamtvereins nun komplett und wir können uns in der Öffentlichkeit wieder gut präsentieren." Dennoch ist sich Hatting darüber im Klaren, dass durch die neue Technik viele ältere Mitglieder nicht erreicht werden können. Der neue junge Vorstand hat einiges vor sich. "Es gibt viele Aufgaben für 2021. Wir müssen uns erst einmal einen Überblick verschaffen. Wir hoffen aber, dass es nach vorn geht.", erklärt der Funktionär.

In der Turnabteilung ist derzeit Wettkampfpause. Die Abteilung bietet aber via Skype ein virtuelles Gymnastik- und Krafttraining für ihre Sportler an. "Die Trainings werden gesucht besucht. Es sind immer zehn bis zwölf Teilnehmer mit dabei", sagt Hatting mit zufriedener Miene. Die Kurse leiten Hattings Ehefrau Petra und Birgit Oberthür.

Turnabteilung des TuS Lendringsen mit virtuellem Training

In der Turnabteilung des TuS Lendringsen gibt es ein ähnliches Bild. "Unsere Abteilung hat zum Glück ihre Jahreshauptversammlung noch kurz vor dem ersten Lockdown durchführen können", sagt Abteilungsleiter Martin Meier. Auch der TuS Lendringsen ist ein Mehrspatenverein, der über fünf Abteilungen verfügt. "Zwei oder drei Abteilungen haben es vor dem Lockdown nicht mehr geschafft, ihre Mitgliederversammlungen durchzuführen. Andreas Kemper, der Vorsitzende des Gesamtvereins, hat sich dann immer wieder informiert, wie der Verein damit am besten verfährt", so Meier weiter.

Auch die Turnabteilung des TuS Lendringsen bietet derzeit ein virtuelles Training an. „Das läuft sehr gut. In den Kursen sind meist 15 Teilnehmer am Start“, freut sich der Funktionär.

Dennoch hoffen beide Vereine, dass irgendwann nach dem Lockdown wieder Normalität einkehrt.