Janik Möser spielt auf Leihbasis bei den Iserlohn Roosters. In Absprache mit Stammverein Adler Mannheim wurde die Ausleihe verlängert.

Iserlohn. Vor dem Spiel in Mannheim gaben die Iserlohn Roosters eine Personalie bekannt. Im neuen Podcast diskutieren wir auch über Trainer Jason O’Leary.

Iserlohn Roosters dürfen länger mit Janik Möser planen

Am Freitagabend spielen die Iserlohn Roosters in der Deutschen Eishockey Liga gegen die Adler Mannheim. Für einen Spieler ist das eine ganz besondere Partie, zumal seine Zeit im Sauerland entgegen vorheriger Planungen andauert. Warum Janik Möser einen Monat länger als geplant bleibt.

Verlängerung bis 2. Februar

Der 23-jährige Verteidiger ist seit November vom Ligakonkurrenten Adler Mannheim ausgeliehen und sollte ursprünglich zum neuen Jahr nach Mannheim zurückkehren. Nun wurde die Ausleihe bis zum 2. Februar verlängert, so dass Möser den Sauerländern bis zur zweiten Nationalmannschaftspause erhalten bleibt. Sein letztes Spiel im Roosters-Dress absolviert er demnach am Seilersee gegen Nürnberg.

„Janik hat sich hier sehr gut eingebracht, seit er im November zu uns kam. Wir sind zufrieden mit seiner Entwicklung und freuen uns daher, ihn einen weiteren Monat lang bei uns zu haben“, sagt Christian Hommel, der Sportliche Leiter der Roosters. Auch Möser freut sich: „Ich bekomme hier meine Eiszeit und bin daher sehr glücklich darüber, weiter in Iserlohn bleiben zu können“, sagt er.

Das sagen die Mannheimer

„Dass wir das Leihgeschäft bis Anfang Februar verlängert haben, ist letztlich eine Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Janik bekommt bei den Roosters die Spielpraxis, die er für seine Entwicklung benötigt. Wir freuen uns aber, dass Janik in der Endphase der Hauptrunde zu uns zurückkehrt“, sagt Mannheims Sportmanager Jan-Axel Alavaara.

Dass Möser mit seinem aktuellen Klub am Freitag zum ersten Mal als Gegner in Mannheim antritt, ist für ihn etwas Spezielles. „Das wird schon ein ganz besonderer Moment. Viele Freunde werden in der Halle sein – ich freue mich auf dieses Spiel“, sagt der 23-Jährige.

Während er fit ist, stehen hinter dem Einsatz der beiden Verteidigerkollegen Jens Baxmann und Daine Todd dicke Fragezeichen, sie werden vermutlich ausfallen. Offensiv fehlen definitiv Tim Fleischer (U20-WM) und Marko Friedrich (Reha nach Gehirnerschütterung), der allerdings mit dem Off-Ice-Training begonnen hat. „Auch meine Augenprobleme werden besser, so dass ich vielleicht in der kommenden Woche mal die ersten Schritte auf dem Eis machen kann“, sagt der Stürmer.

Am Sonntag (14 Uhr) empfangen die Roosters am Seilersee die Eisbären Berlin.