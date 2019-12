Iserlohn Roosters droht das frühe Aus im Play-off-Kampf

Andreas Jenike brachte es auf den Punkt. „Am Ende gibt es wieder keine Punkte für uns und das ist das, was zählt. Für alles andere können wir uns nix kaufen“, sagte der Torwart der Iserlohn Roosters enttäuscht gegenüber „Magenta Sport“ nach dem Spiel beim ERC Ingolstadt. Mit 2:3 unterlagen die Sauerländer – und entfernen sich immer mehr vom zehnten Platz in der Deutschen Eishockey Liga.

Sonntag ist ein Sieg Pflicht

13 Punkte beträgt die Differenz des Tabellenvorletzten aus Iserlohn auf den aktuellen Zehnten Grizzlys Wolfsburg seit Freitagabend. Wenn die Roosters den Kampf um einen Platz in den Pre-Play-offs nicht noch vor Weihnachten abhaken wollen, müssen sie am Sonntag ab 16.30 Uhr gewinnen – in Wolfsburg.

„Wir haben das erste Drittel nicht verpennt“, sagte Jenike, „aber wir haben bittere Gegentreffer bekommen.“ Mit 2:0 führten die Gastgeber bereits nach fünf Minuten, weil Colton Jobke (3.) und Mirko Höfflin (5.) trafen. Die Roosters fanden erst ab dem zweiten Drittel ins Spiel, agierten zielstrebiger und kamen durch Daine Todd zum 1:2-Anschlusstreffer (31.). Das zurückliegende Spiel hatte Todd noch verpasst, weil er Vater wurde. In Ingolstadt zog er während eines Powerplays fast von der blauen Linie ab und traf.

Eine der besten Chancen zum Ausgleich vergab Todds Teamkollege Alexandre Grenier in der 46. Minute. Er scheiterte an Jochen Reimer, der im zweiten Drittel zwischen die Pfosten gekommen war, nachdem sich Timo Pielmeier bei einem Grenier-Schuss eine blutende Platzwunde an der Augenbraue zugezogen hatte. Kurz nach Greniers Ausgleichschance stellte Höfflin in Überzahl mit dem 3:1 den alten Abstand wieder her (47.). Grenier verkürzte zwar gut eineinhalb Minuten vor Schluss auf 2:3 – doch mehr gelang den Iserlohn Roosters nicht mehr.

O’Leary enttäuscht vom Start

„Ingolstadt hat sehr gut gespielt“, sagte Roosters-Trainer Jason O’Leary nach der Partie und ergänzte: „Ich bin enttäuscht über unseren schlechten Start. Nach einem 0:2 ist es schwer, zurück zu kommen.“ Immer wieder hatte O’Leary zuletzt von seiner Mannschaft gefordert, von Beginn an voll konzentriert zu sein. Nicht zum ersten Mal gerieten die Roosters so früh in Rückstand.

„Auch im zweiten und dritten Drittel haben wir einige Male Glück gehabt“, ergänzte O’Leary: „Wir hatten Chancen, aber Ingolstadt hatte die besseren.“ Diese entschärfte Andreas Jenike zum Teil – aber auch das Lob von Ingolstadts Trainer Doug Shedden („Jenike hatte einige sehr gute Saves“) verbesserte seine Stimmung nicht.