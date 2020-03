Straubing. Mit 4:1 gewannen die Iserlohn Roosters in ihrem letzten Saisonspiel in Straubing. Statt Play-offs zu spielen, bricht die Zeit für Gespräche an.

Ein letztes Mal in dieser Saison zog es die Iserlohn Roosters zu ihren mitgereisten Fans. Ein letztes Mal verabschiedeten sie sich – immerhin mit einer kleinen Jubelwelle. Denn die Sauerländer gewannen im letzten Hauptrundenspiel der Deutschen Eishockey Liga bei den Straubing Tigers mit 4:1. Doch während bei den meisten Klubs jetzt die „geilste Zeit des Jahres“, wie die Play-offs oft genannt werden, beginnt, gehen die Roosters in die Sommerpause. Entsprechend wenig enthusiastisch zeigte sich Manager Christian Hommel nach der Partie in Straubing.

Hommel wenig euphorisch

„Das ist ein kleiner Tropfen Balsam für unsere Seele“, sagte Hommel in einem kurzen Statement nach dem Sieg beim Champions-League-Teilnehmer. Nicht mehr und nicht weniger. Während sich die Roosters in der Offensive zielstrebig und in der Defensive kompromisslos präsentierten, fehlte den ansonsten heimstarken Gastgebern in dieser Begegnung offensichtlich der letzte Wille.

„Hätten wir in der gesamten Saison so gespielt, wäre es anders gelaufen. Heute sind wir sehr zufrieden, aber leider ist es zu spät“, sagte Tim Fleischer bei „Magenta Sport“. Michael Clarke brachte die Roosters bereits in der 3. Minute mit 1:0 in Führung und auch der strittige Ausgleich von Maximilian Gläßl zum 1:1 (14.) änderte an der Einstellung der Sauerländer nichts.

Daniel Weiß (33.), Ryan O’Connor (34./in Überzahl) und erneut Clarke (39.) sorgten mit ihren Toren für die Führung der Gastgeber, die am Ende auch der Endstand war, weil im Schlussdrittel nicht mehr viel passierte. Anthony Peters zeichnete sich im Roosters-Tor mit der einen oder anderen Parade aus und durfte schließlich mit seinen Mannschaftskameraden und den rund 200 mitgereisten Fans einen versöhnlichen Abschluss einer enttäuschenden Saison feiern.

Durch den Sieg verhinderten die Roosters aus eigener Kraft den Absturz ans Tabellenende und beenden die Serie als Tabellen-13. Weil Mannheim gegen Schwenningen gewann, hätte sich jedoch selbst bei einer Niederlage nichts an der Platzierung geändert.

Das sagt Trainer O’Leary

„Nach dem Sieg vom Freitag und dem Erreichen von Platz drei war bei uns die Luft raus“, sagte Straubings Trainer Tom Pokel nach der Partie: „Der Fokus lag darauf, keine Verletzungen zu riskieren.“ Roosters-Trainer Jason O’Leary sah das ähnlich und sagte: „Bei den Straubingern lag der Fokus auf den Play-offs, das hat man gemerkt. Wichtig war für uns die frühe Führung in der Drangperiode des Gegners. Im zweiten Drittel hatten wir das notwendige Schussglück. Ich bin sehr froh über diesen Abschluss, und es soll unsere Leistung nicht schmälern, dass es für Straubing um nichts mehr ging.“

Zukunftsdialog statt Play-offs – so sieht das Programm der Roosters aus. „Wie üblich werden wir in den nächsten Tagen die Gespräche mit den Spielern führen“, sagte Christian Hommel. Dem Kader gehören nach aktuellem Stand neben Torwart Andy Jenike die Verteidiger Ryan O’Connor, Bobby Raymond, Jens Baxmann, Erik Buschmann, Daine Todd und Dieter Orendorz sowie die Stürmer Tim Fleischer, Marko Friedrich, Brody Sutter, Jake Weidner, Neal Samanski und (mit Fragezeichen) Alexandre Grenier an.

Ebenfalls noch nicht offiziell geklärt ist allerdings auch die Trainerfrage. Jason O’Leary verwies stets auf Gespräche nach dem Saisonende – also jetzt.