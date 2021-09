Iserlohn Roosters: Bailey rettet wenigstens einen Punkt

Iserlohn. In der Verlängerung mussten sich die Iserlohn Roosters dem ERC Ingolstadt geschlagen geben. So sorgte Casey Bailey für einen glücklichen Punkt.

Als Casey Bailey traf, bebte die Eishalle am Seilersee. Denn 21 Sekunden vor der Schlusssirene rettete Bailey die Iserlohn Roosters im Heimspiel der Deutschen Eishockey Liga gegen den ERC Ingolstadt mit seinem Treffer zum 3:3 in die Verlängerung. Nach dem Triumph in Augsburg am Freitagabend war den Sauerländern damit ein weiterer Punkt gewiss. Den Zusatzpunkt sicherten sich aber die Gäste – verdient, wie selbst ein Roosters-Spieler zugab.

Roosters: Jenike bärenstark

Justin Feser erzielte in der 62. Minute der Overtime den Siegtreffer zum 4:3. „Das ist am Ende natürlich bitter. Aber Ingolstadt war über weite Strecken des Spiels schon besser“, sagte Roosters-Torwart Andreas Jenike nach der Partie gegenüber „MagentaSport“. Obwohl Hannibal Weitzmann beim 4:1-Auswärtssieg der Sauerländer in Augsburg stark gehalten hatte, setzte Brad Tapper, Cheftrainer der Sauerländer, gegen Ingolstadt wieder auf Jenike – und lag mit dieser Entscheidung goldrichtig. Jenike hielt seine Mannschaft mit überragenden Reaktionen im Spiel.

Durch Tore von Sven Ziegler (4. Minute) und Eric Cornel (17.) führten die Gastgeber trotz Ingolstädter Dominanz im ersten Drittel überraschend mit 2:0, ehe Christopher Bourque, Brandon Defazio und Wayne Simpson die Partie mit jeweils Toren in Überzahl bis zur 21. Minute auf 3:2 drehten. „Wir sind zu oft auf der Strafbank“, kritisierte Ziegler. Allerdings waren auch einige Entscheidungen der Referees nur schwer nachzuvollziehen.

Das sagt Brad Tapper

„Ingolstadt hat uns dominiert, so ehrlich muss man sein“, sagte Jenike. „Danke an die Fans, sie waren unser siebter Mann“, erklärte Roosters-Trainer Brad Tapper. Er ergänzte: „Wir müssen zuhause besser ins Spiel kommen. Foucault hat am Ende einen Fehler gemacht, das weiß er. Er bekommt von uns die Unterstützung. Mit den Fans im Rücken ist uns der Ausgleich gelungen. Ingolstadt hat ein gutes Penaltykilling und einen guten Torwart. Wir hatten ein gutes letztes Drittel, das Spiel haben wir in der Overtime verloren. Wir schauen uns die Videos an und bereiten uns auf das nächste Spiel vor.“

Doug Shedden, Coach der Gäste, resümierte: „Es war ein überragendes erstes Drittel, in dem wir hätten führen müssen. Wir hatten 20 Schüsse, Jenike hat großartig gehalten. Es war heute eine tolle Atmosphäre in der Halle. Gratulation an Iserlohn zum Ausgleich. Für uns war das ein wichtiger Auswärtssieg.“

Bereits am Mittwoch erwarten die Roosters in der Eishalle am Seilersee den EHC RB München.

